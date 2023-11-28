Головин зарубился с Мбаппе, а Захарян выстоял с «Севильей». Выходные россиян за границей

Александр Головин после возвращения из холодного Волгограда попал в горячую рубку с «ПСЖ». Да, с точки зрения результата всё закончилось неидеально, зато игроки «Монако» точно проверили себя на топ-уровне. Денис Черышев вернулся на поле спустя два месяца, получив пять минут с «Бари». Андрей Лунёв сыграл впервые после травмы. А что случилось ещё?

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин Фото: Getty Images

«Монако» мог зарубиться с «ПСЖ» за первое место в таблице, но уровень действующих чемпионов по-прежнему космический. Даже несмотря на уход нескольких важных футболистов и сопутствующие проблемы. В первом тайме монегаски ещё боролись – Головин рулил атакой, мог сделать пару голевых, но не вышло.

После перерыва преимущество было уже у парижан. Хотя «Монако» точно не заслужил такого крупного поражения. У Головина в итоге 67 касаний и пять передач под удар – лучший показатель в матче. Но без результативных действий.

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян Фото: twitter.com/RealSociedad

Захарян предсказуемо остался в запасе на матч с «Севильей», однако во втором тайме при счёте 2:1 в пользу «Реала Сосьедад» россиянина выпустили на поле. И он попал в настоящую мясорубку.

Арсен получил 23 минуты на поле (и итоговую оценку – 6,8), много оборонялся, но в целом не растерялся под давлением соперника. 12 касаний, два кросса и успешно выигранное единоборство. «Севилья» в концовке словила ещё и два удаления. Так что матч получился горячим.

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев Фото: Zuma/TASS

Россиянин ожидаемо вышел в основе и гармонично выглядел на фоне команды, которая с первых минут играла на ничью. Да, «Гавр» будто бы и не собирался обыгрывать «Нант», а один балл – максимум, на что они хотели претендовать. Соответственно, терпели, много оборонялись и в итоге добились желаемого. Вообще, у команды четыре нулевых ничьих в пяти последних матчах. Явно не предел мечтаний.

Кузяев провёл матч на своём уровне. И максимально помог команде – 53 касания, 76% точных передач, один пас под удар – весьма неплохо.

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев Фото: paokfc.gr

ПАОК уничтожил «Пансерраикос» со счётом 5:0. А счёт в матче открыл Магомед Оздоев, вышедший в стартовом составе. Россиянин традиционно был одним из лучших на поле, получив оценку 7,4. Впрочем, на фоне аутсайдера трудно было не показать свой уровень.

У Магомеда 64 касания, 90% точных передач – базовые цифры для футболиста в чемпионате Греции. А ПАОК сейчас на четвёртом месте. В двух очках от первого.

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Андрей Лунёв Фото: IMAGO/Revierfoto/TASS

Лунёв восстановился после травмы и сразу попал в основной состав. Повреждение он получил 9 ноября в матче с «Байером», пропустил одну игру чемпионата Азербайджана, а после не поехал на матч России с Кубой. Всё не зря. Зато получилось решить проблемы со здоровьем и снова быть в тонусе.

«Карабах» победил «Сабах» (2:1), Лунёв пропустил один мяч (всего по его воротам нанесли пять ударов), но вряд ли россиянин из-за этого расстроен. Главное – вернулся в основу.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов Фото: IMAGO/ANE Edition/TASS

Магомед-Шапи вышел в основе на матч с лидером чемпионата, а его «Арис» неожиданно набрал три очка, отдав владение и преимущество сопернику. Команда действовала вторым номером, и это принесло результат. А россиянин стал важным механизмом этой системы.

Да, он не отметился результативными действиями. Зато здорово играл на команду – 45 касаний, 76% точных передач, три успешных длинных паса, две успешные обводки. Но главное – результат. И то, что Сулейманова заменили только в добавленное ко второму тайму время.

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин в этот раз не вышел на поле.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин Фото: ФК «Арис»

Александр Кокорин отыграл 90 минут с АПОЭЛом, но отметился в протоколе лишь жёлтой карточкой в первом тайме. Пока россиянин явно не готов на 100% и вкатывается в ритм. Зато команда одержала сверхважную победу и вышла на первое место в чемпионате Кипра. И вполне может повторить достижение прошлого сезона, выиграв титул.

Как сыграли другие?

Денис Черышев впервые с 26 сентября вышел на поле, получив пять минут в игре с «Бари». «Венеция» уверенно победила 3:0, а для россиянина это лишь пятый матч в сезоне. Отец футболиста уже заявил, что зимой они будут рассматривать предложения других клубов.

Зелимхан Бакаев провёл полный матч за «Аль-Вахду», но не отметился результативными действиями. Это первая игра чемпионата ОАЭ после трëхнедельного перерыва. «Аль-Вахда» победила 4:1.

Николай Обольский забил за «Ибицу»! Для нападающего это четвёртый мяч в 14 матчах в третьем по значимости испанском дивизионе. Его команда выиграла 2:0 и уже на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Кастельона» на одно очко.

Герман Онугха очень крут в чемпионате Дании – он снова забил за «Вайле» (уже седьмой мяч в сезоне). Это помогло команде не проиграть «Видовре». Хотя, конечно, «Вайле» должен был побеждать, учитывая, что их соперник очевидный аутсайдер датской Суперлиги.

Станислав Ильюченко вышел в основе «Сеула» на матч с «Сувоном», но ничем не смог помочь команде. Итог – поражение 0:1, а сам россиянин был заменён уже после первого тайма.

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук после полного матча с «Удинезе», видимо, не убедил Гасперини в своей необходимости. Поэтому на матч с «Наполи» вышли без него. «Аталанта» проиграла. Миранчук провёл всю встречу на скамейке. Давно пора думать о новом клубе.

Егор Пруцев не сыграл за «Целе», а его команда выиграла 2:0 у «Браво». Футболист не попал даже в заявку, но не исключено, что тренер дал хавбеку передышку.

«Будё-Глимт» в качестве действующего чемпиона Норвегии приехал в гости к «Бранну». Естественно, состав был совсем не основной, сейчас вся концентрация на оставшихся матчах Лиги конференций. Поэтому Никита Хайкин не попал даже в заявку.

Александр Филин, как это часто бывает, не вышел на поле в составе «Эйпена». Его команда уступила «Серкль Брюгге».

У Романа Нойштедтера из «Вестерло» дела не лучше. Его команда на предпоследнем месте, а сам россиянин не выходит на поле уже больше месяца. В последнем матче «Вестерло» уступил «Шарлеруа» – 2:3.

Никита Иосифов остался в запасе на матч «Мирандеса» с «Овьедо». Но его команда всё равно победила 2:1.