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Как сыграли российские футболисты за рубежом: Головин, Кузяев, Захарян, Сулейманов, Оздоев, Кокорин, Черышев

Головин зарубился с Мбаппе, а Захарян выстоял с «Севильей». Выходные россиян за границей
Дмитрий Зимин
Выходные россиян за границей
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Оздоев вновь забил, на поле вышел даже Черышев!

Александр Головин после возвращения из холодного Волгограда попал в горячую рубку с «ПСЖ». Да, с точки зрения результата всё закончилось неидеально, зато игроки «Монако» точно проверили себя на топ-уровне. Денис Черышев вернулся на поле спустя два месяца, получив пять минут с «Бари». Андрей Лунёв сыграл впервые после травмы. А что случилось ещё?

Александр Головин («Монако», Франция)

Александр Головин

Александр Головин

Фото: Getty Images

«Монако» мог зарубиться с «ПСЖ» за первое место в таблице, но уровень действующих чемпионов по-прежнему космический. Даже несмотря на уход нескольких важных футболистов и сопутствующие проблемы. В первом тайме монегаски ещё боролись – Головин рулил атакой, мог сделать пару голевых, но не вышло.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
5 : 2
Монако
Монако
1:0 Рамуш – 18'     1:1 Минамино – 22'     2:1 Мбаппе – 39'     3:1 Дембеле – 70'     4:1 Vitinha – 72'     4:2 Балогун – 75'     5:2 Коло Муани – 90+6'    

После перерыва преимущество было уже у парижан. Хотя «Монако» точно не заслужил такого крупного поражения. У Головина в итоге 67 касаний и пять передач под удар – лучший показатель в матче. Но без результативных действий.

Подробности противостояния Головина и Мбаппе:
Доннарумма лишил Головина голевых пасов. Но что за цирк устроили вратари «ПСЖ» и «Монако»!
Доннарумма лишил Головина голевых пасов. Но что за цирк устроили вратари «ПСЖ» и «Монако»!

Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Испания)

Арсен Захарян

Арсен Захарян

Фото: twitter.com/RealSociedad

Захарян предсказуемо остался в запасе на матч с «Севильей», однако во втором тайме при счёте 2:1 в пользу «Реала Сосьедад» россиянина выпустили на поле. И он попал в настоящую мясорубку.

Испания - Примера . 14-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
2 : 1
Севилья
Севилья
1:0 Дмитрович – 3'     2:0 Садик – 22'     2:1 Эн-Несири – 60'    
Удаления: нет / Рамос – 88', Навас – 88'

Арсен получил 23 минуты на поле (и итоговую оценку – 6,8), много оборонялся, но в целом не растерялся под давлением соперника. 12 касаний, два кросса и успешно выигранное единоборство. «Севилья» в концовке словила ещё и два удаления. Так что матч получился горячим.

Детальнее об игре:
Одноклубник Захаряна оформил чудо-гол. Положил мяч в девятку дальним ударом. Видео
Одноклубник Захаряна оформил чудо-гол. Положил мяч в девятку дальним ударом. Видео

Далер Кузяев («Гавр», Франция)

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: Zuma/TASS

Россиянин ожидаемо вышел в основе и гармонично выглядел на фоне команды, которая с первых минут играла на ничью. Да, «Гавр» будто бы и не собирался обыгрывать «Нант», а один балл – максимум, на что они хотели претендовать. Соответственно, терпели, много оборонялись и в итоге добились желаемого. Вообще, у команды четыре нулевых ничьих в пяти последних матчах. Явно не предел мечтаний.

Франция - Лига 1 . 13-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нант
Нант
Окончен
0 : 0
Гавр
Гавр
Удаления: нет / Айю – 67'

Кузяев провёл матч на своём уровне. И максимально помог команде – 53 касания, 76% точных передач, один пас под удар – весьма неплохо.

Подробности очередного безголевого матча «Гавра»:
Комичный дебют звезды в команде Кузяева. Мог забить первым касанием и удалился за 2 минуты
Комичный дебют звезды в команде Кузяева. Мог забить первым касанием и удалился за 2 минуты

Магомед Оздоев (ПАОК, Греция)

Магомед Оздоев

Магомед Оздоев

Фото: paokfc.gr

ПАОК уничтожил «Пансерраикос» со счётом 5:0. А счёт в матче открыл Магомед Оздоев, вышедший в стартовом составе. Россиянин традиционно был одним из лучших на поле, получив оценку 7,4. Впрочем, на фоне аутсайдера трудно было не показать свой уровень.

Греция - Суперлига . 12-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
5 : 0
Пансерраикос
1:0 Оздоев – 21'     2:0 Мург – 28'     3:0 Мург – 71'     4:0 Десподов – 74'     5:0 Рафа Соареш – 80'    

У Магомеда 64 касания, 90% точных передач – базовые цифры для футболиста в чемпионате Греции. А ПАОК сейчас на четвёртом месте. В двух очках от первого.

Большое интервью с Оздоевым:
«С Карпиным я даже не знаком». Почему сборная игнорирует одного из лучших россиян в Европе
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«С Карпиным я даже не знаком». Почему сборная игнорирует одного из лучших россиян в Европе

Андрей Лунёв («Карабах», Азербайджан)

Андрей Лунёв

Андрей Лунёв

Фото: IMAGO/Revierfoto/TASS

Лунёв восстановился после травмы и сразу попал в основной состав. Повреждение он получил 9 ноября в матче с «Байером», пропустил одну игру чемпионата Азербайджана, а после не поехал на матч России с Кубой. Всё не зря. Зато получилось решить проблемы со здоровьем и снова быть в тонусе.

Азербайджан - Премьер-лига . 14-й тур
24 ноября 2023, пятница. 19:00 МСК
Сабах
Баку
Окончен
1 : 2
Карабах
Агдам
0:1 Байрамов – 58'     0:2 Ахундзаде – 61'     1:2 Секидика – 64'    

«Карабах» победил «Сабах» (2:1), Лунёв пропустил один мяч (всего по его воротам нанесли пять ударов), но вряд ли россиянин из-за этого расстроен. Главное – вернулся в основу.

Магомед-Шапи Сулейманов («Арис», Греция)

Магомед-Шапи Сулейманов

Магомед-Шапи Сулейманов

Фото: IMAGO/ANE Edition/TASS

Магомед-Шапи вышел в основе на матч с лидером чемпионата, а его «Арис» неожиданно набрал три очка, отдав владение и преимущество сопернику. Команда действовала вторым номером, и это принесло результат. А россиянин стал важным механизмом этой системы.

Греция - Суперлига . 12-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Арис
Салоники
Окончен
2 : 0
Панатинаикос
Афины
1:0 Морон – 43'     2:0 Menendez – 72'    

Да, он не отметился результативными действиями. Зато здорово играл на команду – 45 касаний, 76% точных передач, три успешных длинных паса, две успешные обводки. Но главное – результат. И то, что Сулейманова заменили только в добавленное ко второму тайму время.

Вратарь «Панатинаикоса» Юрий Лодыгин в этот раз не вышел на поле.

Александр Кокорин («Арис», Кипр)

Александр Кокорин

Александр Кокорин

Фото: ФК «Арис»

Александр Кокорин отыграл 90 минут с АПОЭЛом, но отметился в протоколе лишь жёлтой карточкой в первом тайме. Пока россиянин явно не готов на 100% и вкатывается в ритм. Зато команда одержала сверхважную победу и вышла на первое место в чемпионате Кипра. И вполне может повторить достижение прошлого сезона, выиграв титул.

Кипр - Первый дивизион . Первый дивизион. 12-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Арис
Лимасол
Окончен
1 : 0
АПОЭЛ
Никосия
1:0 Шуманский – 80'    
Удаления: нет / Эфрем – 90+12'

Как сыграли другие?

Денис Черышев впервые с 26 сентября вышел на поле, получив пять минут в игре с «Бари». «Венеция» уверенно победила 3:0, а для россиянина это лишь пятый матч в сезоне. Отец футболиста уже заявил, что зимой они будут рассматривать предложения других клубов.

Италия - Серия B . Серия В. 14-й тур
25 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Бари
Бари
Окончен
0 : 3
Венеция
Венеция
0:1 Пьерини – 30'     0:2 Тессманн – 90'     0:3 Дембеле – 90+7'    

Зелимхан Бакаев провёл полный матч за «Аль-Вахду», но не отметился результативными действиями. Это первая игра чемпионата ОАЭ после трëхнедельного перерыва. «Аль-Вахда» победила 4:1.

Николай Обольский забил за «Ибицу»! Для нападающего это четвёртый мяч в 14 матчах в третьем по значимости испанском дивизионе. Его команда выиграла 2:0 и уже на втором месте в таблице, отставая от лидирующего «Кастельона» на одно очко.

Герман Онугха очень крут в чемпионате Дании – он снова забил за «Вайле» (уже седьмой мяч в сезоне). Это помогло команде не проиграть «Видовре». Хотя, конечно, «Вайле» должен был побеждать, учитывая, что их соперник очевидный аутсайдер датской Суперлиги.

Дания - Суперлига . Суперлига. 16-й тур
24 ноября 2023, пятница. 21:00 МСК
Видовре
Окончен
1 : 1
Вайле
Вайле
0:1 Онугха – 10'     1:1 Томсен – 35'    
Удаления: Lindberg – 78' / нет

Станислав Ильюченко вышел в основе «Сеула» на матч с «Сувоном», но ничем не смог помочь команде. Итог – поражение 0:1, а сам россиянин был заменён уже после первого тайма.

Россияне, которые не сыграли в минувшие выходные

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук после полного матча с «Удинезе», видимо, не убедил Гасперини в своей необходимости. Поэтому на матч с «Наполи» вышли без него. «Аталанта» проиграла. Миранчук провёл всю встречу на скамейке. Давно пора думать о новом клубе.

Италия - Серия А . 13-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
1 : 2
Наполи
Неаполь
0:1 Кварацхелия – 44'     1:1 Лукман – 53'     1:2 Элмас – 79'    

Егор Пруцев не сыграл за «Целе», а его команда выиграла 2:0 у «Браво». Футболист не попал даже в заявку, но не исключено, что тренер дал хавбеку передышку.

«Будё-Глимт» в качестве действующего чемпиона Норвегии приехал в гости к «Бранну». Естественно, состав был совсем не основной, сейчас вся концентрация на оставшихся матчах Лиги конференций. Поэтому Никита Хайкин не попал даже в заявку.

Норвегия - Элитсерия . 29-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Бранн
Берген
Окончен
4 : 2
Будё-Глимт
Будё
1:0 Финне – 7'     2:0 Финне – 28'     3:0 Кастро – 41'     4:0 Кастро – 47'     4:1 Гулликсен – 53'     4:2 Kapskarmo – 82'    

Александр Филин, как это часто бывает, не вышел на поле в составе «Эйпена». Его команда уступила «Серкль Брюгге».

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 15-й тур
25 ноября 2023, суббота. 18:00 МСК
Серкль Брюгге
Брюгге
Окончен
2 : 0
Эйпен
Эйпен
1:0 Минда – 46'     2:0 Олайгбе – 90+6'    

У Романа Нойштедтера из «Вестерло» дела не лучше. Его команда на предпоследнем месте, а сам россиянин не выходит на поле уже больше месяца. В последнем матче «Вестерло» уступил «Шарлеруа» – 2:3.

Бельгия - Лига Жюпиле . Лига Жюпиле. 15-й тур
25 ноября 2023, суббота. 20:15 МСК
Шарлеруа
Шарлеруа
Окончен
3 : 2
Вестерло
Вестерло
0:1 Мадсен – 24'     1:1 Хейманс – 59'     2:1 Даббаг – 66'     2:2 Йоу – 90+1'     3:2 Силла – 90+6'    

Никита Иосифов остался в запасе на матч «Мирандеса» с «Овьедо». Но его команда всё равно победила 2:1.

Испания - Сегунда . Сегунда. 17-й тур
26 ноября 2023, воскресенье. 18:15 МСК
Мирандес
Миранда-де-Эбро
Окончен
2 : 1
Овьедо
Овьедо
1:0 Мартон – 27'     1:1 Гонсалес – 86'     2:1 Шаир – 89'    
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