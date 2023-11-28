Сколько же интриг нас ждёт в весенней части чемпионата!

Загадочная отставка Калешина, а также подвиги «Торпедо» и Евсеева. Итоги тура Первой лиги

Последний перед зимней паузой тур Мелбет Первой лиги подарил нам неожиданное поражение лидера, активацию главной способности Вадима Евсеева и возрождение «Торпедо». Разбираем каждый матч подробнее.

Команда тура: «Кубань». Лучший гол: Никита Козловский («Сокол»)

Краснодарская команда первой пропустила в Саратове, но собралась и за 17 минут забила трижды, одержав столь важную победу.

Вадим Евсеев ранее признался, что хотел бы попробовать свои силы в команде, которая не ставит задачу по выживанию или не находится в нижней части таблицы. Но что поделать, если он один из лучших кризис-менеджеров в России. Старт с Евсеевым у «Кубани» получился ужасным — всего одно очко в трёх матчах. Зато в следующих восьми играх у краснодарцев четыре победы и две ничьих.

У «Кубани» и «Сокола» одинаковое количество очков, однако благодаря результатам очных матчей (0:0, 3:1) именно команда Евсеева находится на спасительной строчке, а «Сокол» — в зоне вылета. Такие мелочи в конце сезона часто и решают судьбу команд.

Но стоит похвалить и команду из Саратова. Только посмотрите, после какого удара она повела в счёте в этом матче:

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Другие матчи 20-го тура Первой лиги

«Алания» — «Акрон»

«Акрон» после осечки «Динамо» мог вернуться на первое место, но в соперниках у команды Евгения Калешина в этом туре была также претендующая на выход в РПЛ «Алания».

«Алания» чуть отпустила вперёд топ-5 команд турнира, но по-прежнему сохраняет хорошие шансы на борьбу за повышение. Первая часть чемпионата оставила много вопросов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

Калешин, к слову, после матча покинул свой пост. Официальная формулировка: «из-за разногласий в пути развития». Подробностей пока нет, но выглядит эта отставка загадочно, учитывая недавнее выступление тренера на пресс-конференции.

«Динамо» — «Торпедо»

Кто мог предположить, что в Первой лиге второй тур подряд команда, занимающая первое место, проиграет. Кто мог предположить, что поражение действующему обладателю первого места нанесёт столь нестабильное «Торпедо». К тому же автозаводцы обыграли своего соперника и в 1-м туре.

В словах выше — вся суть Первой лиги. Каждый может обыграть каждого, нет явного фаворита и аутсайдера. «Динамо» продолжает оставаться первым, но подобный матч явно подпортит настроение перед отпуском и предстоящей подготовкой ко второй части сезона.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Ленинградец» — «Тюмень»

Командой тура вполне мог стать «Ленинградец», который благодаря трём победам подряд не только выбрался из зоны вылета, но и даже слегка обезопасил себя от нахождения рядом с ней. Однако камбэк «Кубани» хоть и слегка, но всё же показался значимее.

А вот сопернику «Ленинградца» не позавидуешь. По итогам 18-го тура «Тюмень» была первой, однако два поражения подряд слегка откинули её назад. Команда явно перевыполняет план на сезон, по-прежнему находится в числе претендентов на выход в Российскую Премьер-Лигу спустя год после игры во Второй, но всё же два поражения подряд могут её надломить. Пожалуй, для «Тюмени» будет плюсом начало зимней паузы прямо сейчас.

«Арсенал» — «КАМАЗ»

В первых 10 турах тульская команда одержала всего две победы и многими экспертами была выписана из числа претендентов на борьбу за выход в РПЛ. В последних четырёх матчах — четыре победы. Кажется, элитный футбол в Тулу вполне может вернуться уже в следующем сезоне.

«КАМАЗ» же находится в верхней части таблицы, но здесь парадокс. До зоны вылета клубу из Набережных Челнов, идущему на восьмом месте, всего пять очков, а до зоны стыковых матчей — 10.

В тульской игре отлично проявил себя Джонатан Окоронкво. Нигериец не только забил свой 13-й мяч в сезоне (лучший бомбардир Первой лиги), но и отдал результативную передачу на Владислава Лёвина.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Волгарь» — «Шинник»

Астраханская команда, набравшая в последних пяти матчах семь очков, выбралась с последнего места в таблице, но не из зоны вылета.

«Шинник» не побеждает в Первой лиге восемь матчей подряд и растерял за это время все позиции в верхней части таблицы. Теперь команду из Ярославля от зоны вылета отделяет всего четыре очка.

«Родина» — «Енисей»

Иван Тимошенко не хочет отставать от Окоронкво в гонке бомбардиров и благодаря дублю в ворота «Енисея» приблизился к нигерийцу на расстояние двух мячей.

Победителей не судят, но болельщики и часть футболистов «Енисея» были согласны со словами главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова про судейство.

Например, автор гола «Енисея» Никита Глушков, разговаривая на тему судейства, заявил, что за него всё уже сказал Галактионов.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Черноморец» — «Нефтехимик»

Падение «Черноморца» началось при Константине Зырянове и продолжилось после его ухода. Команда из Новороссийска начнёт весеннюю часть чемпионата на последнем месте.

«Нефтехимик», который на старте сезона долгое время был в зоне вылета, сейчас оторвался от неё на четыре очка.

Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига». Видео можно посмотреть на странице Первой лиги во «ВКонтакте».

«Химки» — «СКА-Хабаровск»

«Химки» на весеннюю часть чемпионата могли обеспечить себе место повыше, но хабаровчане не забили сами и не позволили сделать это сопернику.

Команда Романа Шаронова вряд ли в этом сезоне будет претендовать на выход в РПЛ, а вот коллектив Андрея Талалаева — вполне. Борьба за повышение и сохранение места в Первой лиге ожидается мощной.