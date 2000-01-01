Игрок «Галатасарая» повторил достижение Роналду в ЛЧ
Хаким Зиеш повторил уникальный рекорд Роналду и Неймара в Лиге чемпионов! Что же сделал футболист?
Два мяча со штрафного!
Зиеш забил два гола со штрафного в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:3). В итоге марокканец стал лишь третьим игроком в истории, которому удавалось подобное.
Предыдущие рекордсмены
Криштиану Роналду забивал дважды в одном матче со штрафного в 2009 году – «Цюриху» (5:2). Также подобное удалось Неймару в 2018 году в ворота «Црвены Звезды» (6:1).
Игрок «Галатасарая» повторил уникальное достижение Неймара и Роналду в ЛЧ. Какое?
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