Команда Миранчука выиграла группу в ЛЕ. Но чуть не пропустила после выхода россиянина

«Аталанта» провела заключительный домашний матч группового этапа Лиги Европы. Команда Джан Пьеро Гасперини встретилась со «Спортингом», и в этой игре принял участие Алексей Миранчук.

Алексей по традиции начал встречу в запасе. До этого россиянин отыграл два матча в Лиге Европы и провёл на поле в общей сложности всего лишь 32 минуты. Хозяева вышли вперёд в середине первого тайма. Джанлука Скамакка застал врасплох вратаря Антонио Адана и пульнул точно в угол с 22 метров. Испанец, похоже, не ждал, что нападающий решится на удар, а тот понял, что не убежит от защитников, и пробил голкипера дальним ударом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

До перерыва «Аталанта» смотрелась неплохо, однако во второй половине «Спортинг» завладел инициативой. Правда, у того же Скамакки был ещё один великолепный шанс, но итальянец умудрился не попасть в створ. Как так вышло, наверное, не скажет и сам Джанлука. И буквально через несколько минут мяч оказался в воротах бергамасков. Вышедший на замену Маркус Эдвардс проскочил мимо защитника и с правой ноги сравнял счёт.

После этого «Спортинг» мог выходить вперёд, но Педру Гонсалвешу банально не повезло. Мяч после его удара попал в одну штангу, отлетел в другую и выскочил в поле.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на странице «Матч ТВ» во «ВКонтакте».

На 70-й минуте Гасперини выпустил на поле Миранчука. Любопытно, что итальянская команда пару минут разбиралась, кого должен поменять Алексей, и в итоге с поля ушёл Тён Копмейнерс.

Как только Миранчук вышел на поле, «Спортинг» едва не забил второй мяч. И вновь не повезло бедняге Гонсалвешу! На этот раз Педру убежал один на один с вратарём, но просто не попал в угол. Наверное, в этот момент сидевший на скамейке Скамакка понимающе кивнул. Такие моменты нужно реализовывать!

«Аталанта» обеспечила себе первое место в группе Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Что касается Миранчука, Алексей действовал довольно активно. Видно, что россиянин соскучился по игре за «Аталанту». В концовке он решился на два удара. Сначала мяч прошёл рядом с дальней штангой, а затем Адан грамотно выбрал позицию и спокойно забрал мяч. Показалось, что во втором эпизоде Алексей мог найти кого-то из одноклубников, но Алексей уже был нацелен на удар.

За проведённое время на поле Миранчук нанёс два удара, совершил 22 касания, отдал девять точных передач из 14 (64%), выиграл одно верховое единоборство и совершил один отбор. «Аталанта» обеспечила себе первое место в группе и выход в 1/8 финала Лиги Европы. «Спортинг» может догнать соперника по очкам, но у бергамасков преимущество по личным встречам. Заключительный матч в группе итальянская команда проведёт 14 декабря в Польше, где сыграет с местным «Ракувом».