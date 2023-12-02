Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Факел — Балтика. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Жеребьёвка группового этапа Евро-2024: прямая онлайн-трансляция, состав корзин, регламент, где смотреть, 2 декабря 2023

Какими будут группы на Евро-2024? Жеребьёвка финального турнира! LIVE
Кирилл Закатченко
Жеребьёвка Евро-2024. LIVE
Комментарии
Следим за важнейшей церемонией вместе.

Друзья, всем привет! Сегодня, 2 декабря, состоится важнейшее событие. В Гамбурге (Германия) пройдёт жеребьёвка финального турнира Евро-2024. В ходе церемонии мы узнаем составы групп.

Перед жеребьёвкой сборные разделились по корзинам. В первую автоматически попала Германия — хозяйка соревнований.

Корзина 1:

  • Германия;
  • Португалия;
  • Франция;
  • Испания;
  • Бельгия;
  • Англия.

Корзина 2:

  • Венгрия;
  • Турция;
  • Дания;
  • Албания;
  • Румыния;
  • Австрия.

Корзина 3:

  • Нидерланды;
  • Шотландия;
  • Хорватия;
  • Словения;
  • Словакия;
  • Чехия.

Корзина 4:

  • Италия;
  • Сербия;
  • Швейцария.

Также в четвёртую корзину определены команды, которым предстоит побороться за путёвки на Евро в плей-офф Лиги наций.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы начнётся в 20:00 мск, а «Чемпионат» осветит важнейшее событие. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android