Какими будут группы на Евро-2024? Жеребьёвка финального турнира! LIVE
Следим за важнейшей церемонией вместе.
Друзья, всем привет! Сегодня, 2 декабря, состоится важнейшее событие. В Гамбурге (Германия) пройдёт жеребьёвка финального турнира Евро-2024. В ходе церемонии мы узнаем составы групп.
Перед жеребьёвкой сборные разделились по корзинам. В первую автоматически попала Германия — хозяйка соревнований.
Корзина 1:
- Германия;
- Португалия;
- Франция;
- Испания;
- Бельгия;
- Англия.
Корзина 2:
- Венгрия;
- Турция;
- Дания;
- Албания;
- Румыния;
- Австрия.
Корзина 3:
- Нидерланды;
- Шотландия;
- Хорватия;
- Словения;
- Словакия;
- Чехия.
Корзина 4:
- Италия;
- Сербия;
- Швейцария.
Также в четвёртую корзину определены команды, которым предстоит побороться за путёвки на Евро в плей-офф Лиги наций.
Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы начнётся в 20:00 мск, а «Чемпионат» осветит важнейшее событие. Присоединяйтесь!
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