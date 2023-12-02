Какими будут группы на Евро-2024? Жеребьёвка финального турнира! LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня, 2 декабря, состоится важнейшее событие. В Гамбурге (Германия) пройдёт жеребьёвка финального турнира Евро-2024. В ходе церемонии мы узнаем составы групп.

Перед жеребьёвкой сборные разделились по корзинам. В первую автоматически попала Германия — хозяйка соревнований.

Корзина 1:

Германия;

Португалия;

Франция;

Испания;

Бельгия;

Англия.

Корзина 2:

Венгрия;

Турция;

Дания;

Албания;

Румыния;

Австрия.

Корзина 3:

Нидерланды;

Шотландия;

Хорватия;

Словения;

Словакия;

Чехия.

Корзина 4:

Италия;

Сербия;

Швейцария.

Также в четвёртую корзину определены команды, которым предстоит побороться за путёвки на Евро в плей-офф Лиги наций.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы начнётся в 20:00 мск, а «Чемпионат» осветит важнейшее событие. Присоединяйтесь!

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