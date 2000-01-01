Одноклассники вратаря сборной Германии болеют за него на уроках. Нереальные эмоции!

За кипера сборной Германии топят в школе на уроках

Вратарь команды U17 Константин Хайде пропустил школу из-за чемпионата мира. Но одноклассники поддержали его, смотря матч с Аргентиной (3:3 (2:4 по пен.)) прямо во время урока. Вы посмотрите на эти эмоции!