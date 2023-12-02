За чем следить 3 декабря: очень много событий!

20 топ-событий воскресенья: наши в НХЛ, зарубы в НБА и КХЛ и просто безумие футбола!

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: поможет ли Евгений Малкин «Питтсбургу» выиграть пенсильванское дерби?

В матчах двух главных хоккейных команд штата Пенсильвания всегда особый накал. Прямо сейчас ни «Питтсбург», ни «Филадельфия» не входят в зону плей-офф Восточной конференции, но отрыв от конкурентов небольшой, так что победа может принести какой-либо из команд желаемый прорыв. Ждём голов от Евгения Малкина, который в последних пяти матчах отличился только один раз.

🏀 5:00: «Даллас Маверикс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: дуэль, возможно, лучших гардов Западной конференции: Дончич против Гилджес-Александера

Невозможно не выделить индивидуальную дуэль, которая будет происходит в этом матче. Лука Дончич и Шей Гилджес-Александер оба только-только входят в свой прайм и выглядят как те игроки, которые будут определять судьбы Западной конференции на 10 лет вперёд. Оба игрока великолепны и в наборе очков, и в плеймейкинге. Интереса добавляет также то, что команды находятся на соседних строчках в таблице: «Тандер» на третьем, а «Маверикс» – на четвёртом. Кто окажется сильнее?

У Луки Дончича родилась дочь: Фото Лука Дончич сообщил о рождении дочери

🏒 6:00: «Вегас Голден Найтс» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: наберёт ли Александр Овечкин 1500-е очко в НХЛ?

В последней игре с «Анахаймом» «Вашингтон» наконец-то сумел реализовать численное преимущество, а Александр Овечкин сделал две результативные передачи, набрав 1498-е и 1499-е очко соответственно. В гостевом матче с действующими обладателями Кубка Стэнли капитан «столичных» имеет все шансы стать первым российским и всего 16-м хоккеистом, добравшимся до отметки в полторы тысячи результативных действий. «Кэпиталз», в свою очередь, в случае победы продолжат находиться в зоне плей-офф.

Овечкин давно не забивал, но про рекорд Гретцки он не забыл: Экс-защитник НХЛ: рекорд Гретцки — единственная вещь, которую Овечкин держит в голове

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто выйдет вперёд в очном противостоянии в этом сезоне?

«Лейкерс» и «Рокетс» уже успели сыграть два матча с друг другом. Первый закончился разгромным поражением для «озёрников» (94:128), оправданием стало отсутствие Энтони Дэвиса. Во втором же матче, где все звёзды калифорнийцев играли, «Лейкерс» в плотном матче смогли урвать победу с одной из самых прогрессирующих команд лиги. Обе команды находятся в похожем положении и пытаются бороться за место в плей-офф. Пока что у «Лос-Анджелеса» получается чуть лучше — седьмое место, тогда как «Хьюстон» занимает девятое. Из-за уникально высокой конкуренции на Западе в этом году таблица под конец сезона будет очень плотной, где судьбы команд могут определиться по дополнительным показателям. Возможно, результат сегодняшнего матча, окажется крайне важным для команд весной. Кто захватит преимущество?

Леброн не знает, чего ожидать от своей команды в нынешнем сезоне: Леброн Джеймс — о «Лейкерс»: понятия не имею, кто мы такие

⚽️ 14:00: ЦСКА — «Ростов», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Карпин регулярно тормозит ЦСКА. И в этот раз получится?

Армейцы последние годы испытывают регулярные проблемы в матчах с ростовчанами: три из четырёх игр закончились вничью. Валерий Карпин знает, как притормозить ЦСКА. При этом последний раз «Ростов» добивался победы ещё в сезоне-2019/2020. Но зато тогда выиграли матчи и в первом, и во втором круге! Противостояние, как правило, голевое и яркое – поэтому ждём шоу!

⚽️ 14:15: «Фейеноорд» — «ПСВ Эйндховен», Эредивизия, 14-й тур

Интрига: интрига в чемпионате Нидерландов оживёт?

Классическое голландское противостояние, о котором много написано и сказано. Прямо сейчас клуб из Эйндховена возглавляет таблицу, а из Роттердама – его догоняет. В случае победы хозяев отрыв между первым и вторым местом сократится до четырёх очков – а это уже совсем иной настрой на вторую половину сезона. Правда, в последних четырёх встречах с ПСВ «Фейеноорд» не побеждал.

⚽️ 15:00: «Гавр» — «ПСЖ», Лига 1, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кузяев против Мбаппе!

У Александра Головина не получилось выстоять против «ПСЖ» – его «Монако» в прошлом туре уступил 2:5. Теперь проверка для Далера Кузяева, чей «Гавр» – просто мастер игры вничью. Забавно, что в официальных турнирах команды последний раз встречались в 2009 году – в обоих случаях парижане были сильнее (3:1, 3:0). Получится ли у хотя бы одного из двух россиян в чемпионате Франции осложнить жизнь гегемону?

🏒 15:00: «Металлург» Мг — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: у СКА 10 побед подряд. Остановит ли армейский клуб лидер сезона КХЛ?

СКА непобедим 10 матчей подряд, но это не рекорд нынешней регулярки: совсем недавно «Металлург» выдал серию из 11 побед. В прошлом матче в Астане магнитогорцы обнулились, но они продолжают возглавлять общую таблицу и, конечно, станут великолепной проверкой для разогнавшегося армейского клуба. Ждём от матча одних из самых горячих команд лиги множества голов и крутого сюжета.

⚽️ 16:30: «Краснодар» — «Оренбург», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оправилась ли команда Ивича от поражения в прошлом туре?

«Урал» обыграл «Краснодар» в прошлом туре – и позволил «Зениту» возглавить таблицу. Да, в чемпионской гонке ещё ничего не решено, но стоит признать психологическую важность победы екатеринбуржцев. А потому интересно, как команда Владимира Ивича проанализировала поражение и в каком ментальном состоянии подходит к игре с «Оренбургом».

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Зенит», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Зенит» проиграет второй матч подряд?

Поражение петербуржцев от «Динамо» (0:1) ещё раз подтвердило важный тезис – в этом сезоне с «Зенитом» можно играть. Да и «Локомотиву» к этому не привыкать: в 9-м туре команда Михаила Галактионова обыграла чемпиона 2:1. Но в этот раз железнодорожникам придётся посложнее: ведь ни главного тренера, ни капитана Дмитрия Баринова в этой встрече не будет.

⚽️ 17:00: «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион», АПЛ, 14-й тур

Интрига: «Челси» практически бессилен перед «Брайтоном». Изменится ли тренд?

Последний раз в рамках АПЛ «Челси» побеждал «Брайтон» в сентябре 2020 года. С тех пор – ничьи или поражения. Но главный вопрос, как команды справятся с потерями. У хозяев не сыграют Фофана, Чилуэлл, Чалоба и Чуквуэмека. Гости не могут рассчитывать на Энсисо, Уэлбека, Марча, Эступиньяна, Уэбстера, Лампти и Фати. Да это целая команда из травмированных! А если к ним прибавить четырёх дисквалифицированных, становится совсем страшно. Составы точно наберутся?

⚽️ 17:00: «Монако» — «Монпелье», Лига 1, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Головин отомстит за вынос прошлого сезона?

Вторая половина прошлого сезона у монегасков получилась скомканной. Клуб так и не отобрался в еврокубки. Одним из повлиявших на это был «Монпелье», который разгромил «Монако» 4:0. Пришло время для мести! И кому возглавить этот рейд, если не лучшему игроку хозяев – Александру Головину? Он, кстати, этому клубу ещё не забивал. Тем интереснее будет следить за полузащитником сборной России в этой встрече!

🏒 17:00: «Торпедо» — «Динамо» М, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Динамо» на первое место в общей таблице КХЛ?

Московское «Динамо» идёт в лидерах на Западе и перманентно сражается с «Металлургом» за право называться лучшей командой всей лиги. В последних пяти матчах бело-голубые вернулись на победные рельсы, уступив только набравшему ход СКА, а вот «Торпедо» на этом отрезке буксует, выдаёт серии поражений, и на Западе нижегородцы уже вывалились из топ-4. А там и до границы зоны плей-офф недалеко!

Победа «Динамо» может вывести коллектив Алексея Кудашова на первую строчку лиги, если в другом матче дня «Металлург» дома проиграет СКА.

Игроки «Торпедо» в этом сезоне довольны не всем: Кручинин: «Торпедо» нельзя так играть. Мы должны быть более стабильной командой

🏐 17:30: «Динамо-Ак Барс» — «Ленинградка», Суперлига (ж), 10-й тур

Интрига: сможет ли «Ленинградка» сместить «Динамо-Ак Барс» со второго места в турнирной таблице?

«Динамо-Ак Барс» и «Ленинградка» — соседи по турнирной таблице. Динамовки обходят своих соперниц всего на одно очко: 21 против 20. В этом сезоне команды уже встречались в полуфинале Кубка России. Тогда по итогам двух матчей сильнее оказались подопечные Александра Кашина (2:3; 3:1). Удастся ли «Ленинградке» повторить свой успех и обойти «Динамо-Ак Барс» в турнирной таблице Суперлиги?

⚽️ 19:00: «Ахмат» — «Спартак», РПЛ, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Спартак» неважно играет в Грозном. А как будет в этот раз?

В этом сезоне команда Гильермо Абаскаля испытывает проблемы с выездными матчами. А в Грозном спартаковцы традиционно не очень хороши: в последних трёх встречах победили лишь раз. Это заставляет задуматься о балансе сил в предстоящей игре. Хотя надо понимать, что «Ахмат» – один из аутсайдеров лиги, а «Спартак» рассчитывает на место в топ-5. Интересно, во что выльется желание клубов поправить своё турнирное положение.

⚽️ 19:30: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм Хотспур», АПЛ, 14-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Тоттенхэм» будет всё дальше от лидеров?

На старте сезона казалось, что команда Ангелоса Постекоглу если не намертво вцепилась в первое место, то хотя бы очень сильно. Но к декабрю лондонцы выпали даже из топ-4 и сейчас находятся в роли догоняющих. «Манчестер Сити» же скатал ничью с «Ливерпулем» и пропустил «Арсенал» на первое место. Повторная потеря очков может даже сделать команду Хосепа Гвардиолы четвёртой. Как ни посмотри – интрига при любом результате!

⚽️ 19:30: «Байер-04» — «Боруссия Д», Бундеслига, 13-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Байер» не остановить. Будет 15-я победа подряд?

Отбросьте старую статистику – она не имеет никакого значения, ведь «Байер» обновился и рулит им Хаби Алонсо. При испанце в нынешнем сезоне клуб разрывает и чемпионат Германии, и Лигу Европы. Победная серия леверкузенцев достигла 14 встреч! В игре с «Боруссией» помогут родные стены и практически полное отсутствие травмированных. Только в случае поражения «Байер» потеряет первое место – и то теоретически, ведь встречу «Баварии» и «Униона» перенесли из-за снегопада.

🏒 22:00: «Миннесота Уайлд» — «Чикаго Блэкхоукс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 декабря 2023, воскресенье. 22:00 МСК Миннесота Уайлд Сент-Пол Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Миннесота» побеждать с новым тренером?

В «Миннесоте», ужасно начавшей сезон, сменился тренер, и под руководством Джона Хайнса команда Кирилла Капризова выиграла два матча из двух. Впереди игра с «Чикаго», который мало того, что плетётся в хвосте Западной конференции, так ещё и переживает неприятный временной отрезок, связанный со скандалом вокруг отстранения Кори Перри. Кажется, у Капризова и Ко не должно возникнуть проблем в домашней встрече.

⚽️ 22:45: «Наполи» — «Интер», Серия А, 14-й тур

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Интрига: команду Хвичи отцепят от чемпионской гонки?

Неаполитанцы хоть и обладатели титула, но пока совсем не видно, что они хотят это престижное звание защитить. Команда идёт четвёртой и отстаёт от первого места на девять очков! Да, за полгода случились две смены главного тренера. Да, эмоционально команда истощена после прошлогоднего триумфа. Всем этим может воспользоваться максимально расчётливый, но при этом симпатично играющий «Интер». К тому же в случае победы команда Симоне Индзаги поднимется и возглавит таблицу чемпионата Италии. Чем не мотивация?

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Атлетико», Примера, 15-й тур

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НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 03 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Филадельфия Флайерз Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: главный матч тура в Испании!

Это битва за третью строчку и звание главного преследователя лидирующих «Жироны» и «Реала»! «Атлетико» невероятно хорош и необычайно привлекателен, а вот «Барса» потеряла Гави и пока не решила, как выйти из ситуации. В последних трёх встречах каталонцы неизменно побеждали, тогда как мадридцы последний раз обыгрывали сине-гранатовых в 2021 году. А чтобы ещё и в гостях в рамках Ла Лиги – вообще в 2006-м! Ждём исторического результата?