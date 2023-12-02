В Нижнем ждали скандал, а получили яркую развязку. Всё решил гол в компенсированное время

«Пари НН» победил «Урал» в Нижнем Новгороде благодаря голу в компенсированное время.

Перед этим матчем обсуждали судью Евгения Турбина, которого якобы подозревали в получении взятки в размере 5 млн рублей, и внезапно выросшие в пользу «Урала» коэффициенты букмекеров. Для Турбина, кстати, игра в Нижнем Новгороде стала всего лишь третьей в нынешнем сезоне РПЛ. Гендиректор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов так отреагировал на слухи вокруг соперника и рефери:

«Матч ещё не начался, а уже все всякое пишут. Мы готовимся к игре, не читаем, что пишут, готовимся встречать команду. Любые торпедирующие истории неприятны. Из окружения не доносилась такая информация? Нет, мы не сторонники такого подхода, это точно. Мы не занимаемся такой историей, категорически нет» (в интервью для «Матч ТВ»).

В первом тайме большие вопросы вызвало, пожалуй, только одно решение Турбина. После фола Аюпова на Каккоеве, который в этом матче играл опорного полузащитника, судья дал фол в пользу команды Виктора Гончаренко. Хотя нарушение могло бы потянуть и на жёлтую карточку хавбека «Урала». В остальном арбитр мало вмешивался в игру (однажды ещё назначил неочевидный опасный штрафной в пользу уральцев), да и спорных эпизодов было мало. Хотя футбол скорее напоминал битву за очки, нежели творчество: много единоборств, борьбы за подборы и брака.

Соперники особо не прессинговали друг друга – защитники имели возможность начинать атаки без давления. Тем не менее хороших обостряющих передач командам Гончаренко и Сергея Юрана не хватало. «Урал» в некоторых атаках находил пространство на флангах и угрожал кроссами, но не более того. Пару раз опасно пробил герой матча с «Краснодаром» Аюпов. К перерыву у екатеринбуржцев было два удара в створ, а у «Пари НН» вообще ни одного. Классический зимний футбол, который мы привыкли видеть в чемпионате России в декабре.

Во втором тайме команды Гончаренко и Юрана продолжили «перетягивание каната», наблюдать за которым, наверное, только специалистам было интересно. Замерзавшим болельщикам – вряд ли. Форварды команд играли как будто сами по себе. После часа матча Бикфалви имел три касания мяча в чужой штрафной, Кутателадзе – два, а Севикян с Шеттине – по одному. Единственный удар из этого квартета нанёс румын из «Урала», да и тот был заблокирован. Вообще после перерыва первым пробил спустя только 20 минут игры всё тот же Аюпов.

Некоторые тренеры говорят, что футбол начинается после 70-й минуты, когда на фоне усталости игроков теряются концентрация и компактность, появляется больше свободного пространства. Вот и в этом матче на поле стало поживее во второй половине тайма. Вдобавок тренеры освежили игру заменами, в том числе атаку – на поле появились Каштанов в «Урале» и Боселли в «Пари НН». «Урал» мог использовать одно из своих сильных качеств – стандартные положения. Бикфалви был близок к голу, выиграв воздух, но ворота для румына оказались недостаточно высокими.

Судья Турбин в итоге отработал нормально – никого не «убил» и не ранил. Если и были ошибки во вторые 45+ минут, то минимальные. Кстати, для него этот матч стал сотым в чемпионатах России. А работавшая на бровке Екатерина Курочкина дебютировала в РПЛ в роли помощника судьи. Она тоже со своей работой справилась, хотя однажды Каккоев повёл себя не по-джентльменски и что-то грубовато высказывал ей. Но тот же Каккоев стал героем для хозяев – принёс «Пари НН» победу в компенсированное время! Всё началось с того, что Кулаков фактически отдал мяч перед своей штрафной Кухарчуку, а завершилось подачей, после которой хавбек опередил Итало.

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Это был всего лишь второй удар «Пари НН» в створ за всю игру (статистика ударов – 7:10, в створ – 2:4, из штрафной – 2:6).