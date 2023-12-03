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ЦСКА — «Ростов» — 2:0, жёсткие слова Валерия Карпина после матча при снегопаде, 3 декабря 2023 года

«Какой дебил принимал это решение?» Слова Карпина после матча с ЦСКА — полный разрыв
Кирилл Закатченко
Валерий Карпин
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Тренер «Ростова» раскритиковал тех, кто не отменил игру в снегопад, повторил свою легендарную фразу и сделал отсылку к Галактионову.

ЦСКА и «Ростов» провели матч, который однозначно запомнится на долгие годы. Футболисты носились по заснеженному полю, а решение о проведении игры приняли буквально за несколько минут до стартового свистка. Армейцы победили, и после матча главный тренер «Ростова» Валерий Карпин жёстко проехался по тем, кто решил не переносить встречу.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 0
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Чалов – 4'     2:0 Мендес – 69'    
Удаления: нет / Мелёхин – 90+2'

Тренер усомнился в целесообразности проведения матча ещё до начала игры. «Есть ли смысл играть в таких условиях? По тому, что сейчас, — конечно, нет. Это не футбол. Какой будет игра с точки зрения тактики? Это называется бей‑беги, окружай ворота», — сказал Карпин.

После матча главный тренер «Ростова» бушевал по полной программе. Сначала во время флеш-интервью, а потом – на пресс-конференции.

Изучили регламент, дабы понять, что нас ждёт, если во время игры будет снегопад, как в Москве:
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Почему игры в снег не переносят, а форму не поменять? Чудеса правил РПЛ

«Был ли футбол? Сами не видели, что ли? — отвечал Карпин на вопросы журналиста во время флеш-интервью. — В чём был шанс? Ни в чём. Просто везение? Конечно. Не видели, что ли? Чего здесь спрашивать про футбол вообще? О чём тут разговаривать? Вы не про футбол спрашивайте.

Какие были варианты победить? Не было никаких вариантов. А вот какой дебил, какой идиот принимал это решение, чтобы видеть это действо? Хотя лучше это, как Галактионов, назвать (тренер «Локо» нецензурно выругался после матча с «Крыльями». — Прим. «Чемпионата»). Понравилась вам такая игра? Кому это нужно было? Кто принимал решение? Как его назвать, этого человека?»

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Работники стадиона ЦСКА убирают снег

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После этого полыхнуло во время общения с журналистами на пресс-конференции.

«Чего тут говорить? Понравился вам футбол? Это не футбол. Спрашивайте у того человека, который принял решение играть в футбол. Надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Это не футбол. Я не знаю, кто принял это решение. Для чего переходили на «осень-весна»? Чтобы на такую хрень смотреть.

Сегодня происходило убийство футбола. Кому это надо? Иностранцам, думаете, нравится в такую погоду играть?

Погода помогла выравнять шансы? Да, игра равная была. Я уже когда-то говорил. Игра была равна, играли два… у кого что получилось. Чего для победы не хватило «Ростову»? Погоды. Я не понимаю, почему нельзя было перенести игру? Что мешает?»

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