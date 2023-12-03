Абаскаль кинул Беришу за провокацию, Промес обматерил соперника! Жара «Спартака» в Грозном

Матч «Ахмата» со «Спартаком» в 17-м туре РПЛ изначально обещал быть жарким, но в итоге превзошёл все ожидания. И не только в футбольном плане.

Самый скандальный момент матча произошёл на 34-й минуте. Бернард Бериша выдал шедевральный ассист — шведой на ход Гамиду Агаларову на дальнюю дистанцию. Нападающий выскочил один на один и успел протолкнуть мяч так, чтобы Александр Селихов не справился. Срджан Бабич вынести с ленточки тоже не успел.

А дальше началась жара. Бериша побежал праздновать гол не к Агаларову, а в противоположную сторону — к скамейке «Спартака». Футболист «Ахмата» жестом обратился к Гильермо Абаскалю и прыгнул двумя ногами рядом с ним. Тренер «Спартака» взбесился, схватил игрока со спины и швырнул на землю.

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Бериша довольно быстро вскочил на ноги и побежал праздновать дальше перед болельщиками, а вокруг Абаскаля образовалась толпа — чтобы предотвратить потенциальную потасовку. Главный арбитр Евгений Кукуляк разобрался довольно быстро: жёлтая карточка Берише, красная — Абаскалю.

Тренер «Спартака» ушёл не сразу: сначала спорил с резервным арбитром, указывая на провокацию со стороны Бериши, а потом попытался привлечь внимание к бутылке, прилетевшей на поле с трибуны. Но судей эти попытки не впечатлили.

Наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов, проанализировал момент. Он согласен с решением Кукуляка.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Это прямая красная карточка, и дисквалификация тут грозит Абаскалю до шести игр — за прямое физическое воздействие на участника матча, на соперника. А то, что Бериша побежал к трибунам, что это провокация, — это жёлтая карточка».

Но скандалы на этом не закончились. «Спартак» отыгрался в самой концовке первого тайма, а после свистка на перерыв завязалась перепалка между Квинси Промесом и Мирославом Богосавцом. По пути в подтрибунное помещение нападающий «Спартака» обругал соперника сразу на двух языках: «Кто ты? Я лучший футболист, на *** (на фиг. — Прим. «Чемпионата»)! I **** you (я тебя поимею. — Прим. «Чемпионата»)!»

Жаркое общение футболистов «Спартака» и «Ахмата» продолжилось в подтрибунном помещении. Какое-то время игроки, стоя плотной толпой, разговаривали на повышенных тонах, после чего наконец разошлись по раздевалкам.

Кажется, у КДК (Контрольно-дисциплинарный комитет РФС) будет полно работы после этого тура. Впрочем, было ли вообще иначе?