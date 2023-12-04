«Краснодар» уберёг от неприятностей редкий парадокс

Для начала вещь, которую важно повторять раз за разом: тактика в классическом понимании этого слова не так важна для определённого матча, как важна его динамика. Динамика матча — это все перемещения игроков плюс контекст игры: погода (ха-ха, в этом туре актуально), судейские решения (часто одно решение может взорвать игру — и динамика поменяется), замены (и их порядок — иногда надо пересидеть), жёлтые и красные карточки (не всегда в пользу тех, кто в большинстве).

Иногда динамику матча могут изменить и травмы. И опять же: в редких случаях бывает так, что это идёт даже на пользу. Такой редкий парадокс уберёг «Краснодар» от больших неприятностей с «Оренбургом» и позволил команде Владимира Ивича вернуться на первое место перед последним осенним туром.

Вот вводные. Сергея Петрова и Александра Эктова не было даже на скамейке запасных «быков» — это значит, что при травме кого-то из крайних защитников прямой замены нет. Можно передвинуть в позицию крайнего защитника Олусегуна, всё увереннее ощущающего себя в футболе Ивича, но из-за лишней карточки нет Кади, а Ахметов не готов играть в основе — значит, тогда не будет варианта впереди вместо Кунле. Что-то придумывать придётся.

Это первая составная часть предматчевого пазла. Вторая — дисквалификация Кордобы и выход на его место Александра Кокшарова. Как тренер ты понимаешь, что при всём старании молодого таланта ты не сможешь по объективным причинам выжать того же, что из Кордобы (хотя сброс в атаке на пенальти — чисто кордобовский).

Соответственно, ты разумно предполагаешь, что лучше создать больше однотипных, но более быстровозводимых ситуаций, чем искать более качественные подходы с непредсказуемым завершением от нападающего. Что это означает применительно к «Краснодару»? Команда всегда агрессивно атакует справа, а левый защитник (теперь — Оласа) часто остаётся в начале атаки низко, рядом с центральными защитниками, вытягивая на себя прессинг соперника. Учитывая габариты Кокшарова и неплохой кросс Оласы, логично захотеть создать больше ситуаций с подачами и слева, чтобы увеличить вероятность гола со второго этажа просто за счёт частоты игры в штрафную. Это, в свою очередь, означает, что Оласу уже в начале атаки нужно держать чуть выше (Батчи дисциплинированно создаёт партнёру пространство и время для навесов), а значит, встаёт вопрос: кто помогает центральным защитникам разыгрывать мяч?

Третья составная часть пазла — игра против двух игроков в первой линии у соперника (упрощённо можно сказать, что это 4-4-2 в обороне). Ивич использует обычно или 4+1 (четыре защитника низко и один опорный за парой форвардов соперников — так было с «Крыльями» весной), или 3+2 (два центральных защитника, низкий крайний и два опорных — так было в этом сезоне в Грозном). «Оренбург» оборонялся именно так, отряжая к нападающему Воробьёву в первую линию Лукаса Веру, но «Краснодар» был настроен держать в розыгрыше достаточно высоко и Оласу, и Волкова. Кто должен был создавать 3+2? Один из полузащитников.

И здесь важно вернуться в Грозный.

Фото: Кадр из видео

Там «Краснодар» тоже планировал опускать одного из полузащитников к защитникам. На скрине Кади в центральном круге ожидает мяча и опускается ниже, провоцируя давление от одного из соперников.

Фото: Кадр из видео

Когда мяч идёт к Кади, правый центральный защитник начинает логично расширяться, чтобы дать Кади возможность развернуть атаку на него. Здесь уже видна первая проблема: так как полузащитник опускается за мячом, у «Краснодара» скудно между линий, не особо помогает даже приход в недодачу Кордобы.

Фото: Кадр из видео

Тормена расширился, но Кади не отдал ему передачу, а вперёд можно играть только на Черникова, который близок к давлению. При этом нападающие «Ахмата» при перехвате готовы влетать в разрыв, созданный между Алонсо и Торменой. И теперь вторая проблема ситуаций со включениями полузащитников в линию с защитниками: если на скрине Кади ближе к своим воротам, чем нападающие «Ахмата», то дальше он, как и подобает непрофильному защитнику, зависнет и пропустит вот это:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Две этих проблемы — снятие одного игрока из центра при появлении полузащитника рядом с защитниками и реакция, которая есть на потерю чаще всего только у профильных защитников, — ключевые при подобном способе строить атаки. И до травмы Оласы «Краснодар» страдал так, что Ивич начал пресс-конференцию с признания: «Мы провели стартовый отрезок не так, как планировали при подготовке к матчу».

Фото: Кадр из видео

Это одно из первых владений «Краснодара» в матче, к защитникам приходит Черников. Связь между обороной и полузащитой нарушается, на центральной оси становится меньше на одного игрока.

Фото: Кадр из видео

Другое владение из первой 15-минутки, теперь к защитникам приходит Баньяц. Симптомы те же: связность линий теряется, ось чуть пустует. Обратите внимание на две вещи. Первая: Баньяц показывает зависшему по привычке внизу Оласе, что надо подниматься, сегодня он за него поработает с защитниками. Вторая: какая пустота у «Краснодара» между линиями. Там, где обычно есть один, а то и два игрока, сейчас лишь арбитр.

Фото: Кадр из видео

И так как связность нарушена, возникают потери при попытке сыграть вперёд — принимающий мяч оказывается под давлением, ему не с кем обыграться. После потери выясняется, что лишнего игрока на оси не хватает и при переходе мяча к «Оренбургу»: контрпрессинговать некому, помочь защитнику тоже. Здесь «быкам» везёт: Воробьёв просит мяч на ход, но не может его обработать и упускает опаснейшую возможность выйти к воротам. И таких предпосылок к провалам у «Краснодара» было три-четыре за первые 15 минут.

Но что поменялось с выходом Арутюняна? Очень многое. Конечно, он не классический крайний защитник, а потому не может подключаться к атакам, как Оласа — зато он может оставаться ниже так, как делает это уругваец. Батчи вернулся к своей обычной роли между левым флангом и уходом в центр с переводом направо. Самое главное: а) «Краснодар» больше не опускал полузащитника и сохранял лишнего игрока в центре; б) благодаря этому был лучше готов к потерям при игре вперёд.

Рассмотрим оба пункта.

Фото: Кадр из видео

Арутюнян отдаёт передачу на Алонсо, вытягивая на себя в прессинг соперника. Полузащита остаётся нетронутой, и вы видите сами моментальный эффект: между линиями два варианта. Батчи, как обычно, старается вытянуть крайнего защитника соперника.

Фото: Кадр из видео

Арутюняна нет в кадре, но нет и его оппонента — Георгий вытянул его своей низкой позицией. Батчи завладел вниманием крайнего защитника «Оренбурга» — и дальше Алонсо нужно просто найти лишнего игрока в центре, что снова стало опцией. Руку поднимает Сперцян.

Фото: Кадр из видео

Алонсо отдаёт простую для него передачу, Сперцян принимает вперёд — и «Краснодар» моментально начинает свою фирменную при Ивиче атаку. Так моментально стал работать лишний полузащитник на центральной оси, которого не было из-за того, что они по очереди клеились к защитникам.

Теперь к контролю потерь при попытках сыграть вперёд.

Фото: Кадр из видео

Тормена входит с мячом мимо пары атакующих игроков «Оренбурга», Арутюнян и Алонсо остаются как защитники. Так как «Краснодар» уже регулярно пользуется дополнительным игроком между линиями, это вынуждает соперника держать полузащиту ниже, чтобы оставаться компактнее. Но это всё равно проблема: видите, как один из обороняющихся игроков сигнализирует о том, что Сперцян начинает открываться без опеки? Важна здесь и позиция Черникова — сейчас вы поймёте почему.

Фото: Кадр из видео

«Краснодар» ошибается после игры вперёд — такое бывает, но важно, насколько ты готов к потере. Черников как смотрел вперёд, так и продолжил игнорировать Воробьёва — это почти копия того, что делает Кади в Грозном. И это не претензия: просто контролировать в таких ситуациях гораздо привычнее центральным защитникам. Вера на скрине с мячом почти в той же точке, что и в ситуации с почти случившимся выходом Воробьёва один на один, но есть огромная разница, а именно: расположение полузащитников «Краснодара» заставило «Оренбург» играть ниже, Воробьёву надо бежать со своей половины поля, и больше нет ни одного игрока, кто мог бы поддержать быстрый отрыв. Кроме того, в позиции левого центрального защитника не полузащитник Баньяц, а профильный деф Арутюнян, который моментально начинает сужать расстояние с Алонсо.

Фото: Кадр из видео

И к моменту, когда «Оренбург» добрался до попытки обострения, у «быков» уже хорошее наполнение обороны, Воробьёв не может выскочить так опасно, как в ситуации в начале матча, Черников и Тормена торопят Веру, а его передача направо на Оганесяна легко прерывается 33-м номером «Краснодара».

Так начали работать изменения, случившиеся с заменой Оласы, и «Краснодар» забрал игру под контроль.

Безусловно, победить команде Ивича помогло не только это (где-то даже добавилась удача — вряд ли вы вспомните, чтобы Ахметов забивал головой). Но такое перестроение, которое только кажется малозначительным, сломало динамику матча в пользу «Краснодара». И в этом плане забавно, что единственный гол «Оренбурга» случился именно после того, как «быки» во втором тайме чуть ли не единственный раз за 45+ минут оставили центр незаполненным и потеряли мяч на фланге.

И да, Лукасу Оласе — скорейшего восстановления, он очень важный для нынешнего «Краснодара» игрок.

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