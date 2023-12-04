«Прыжок Бериши — угроза здоровью Абаскаля». Зиньковский — о Грозном и выездах «Спартака»

Зиньковский в последних матчах закрепился в основном составе «Спартака». У команды Абаскаля не всё складывается хорошо, но Антон словно лучик света в её игре. После поражения красно-белых в Грозном полузащитник поделился с «Чемпионатом» эмоциями от матча с «Ахматом» и своим видением ситуации с Беришей и потасовкой после первого тайма.

«Секунд через 20 повернулся — и увидел человек 20, суматоху»

— Как ты увидел эпизод с Беришей после первого пропущенного мяча?

— А я не видел эпизод. Увидел потом только, уже после матча.

— И что можешь сказать?

— Не знаю. Удивился.

— Это была провокация?

— Естественно. Там было видно, что он прыгал. Зачем он прыгал? Я просто в матче не заметил. Секунд через 20 повернулся — и увидел человек 20, суматоху.

— Удивлён, что Беришу не удалили?

— Честно, не знаю, как это трактуется.

— Но если происходит провокация, то это удаление?

— Если так, наверное, да. Не могу судить. Если бы Бериша коснулся, конечно же, удалили бы. Это угроза здоровью. Хотя даже если он рядом, это тоже угроза здоровью. Было видно, что Бериша совсем рядом прыгал.

— Оцените силовой приём Абаскаля?

— Не, не видел.

— После окончания первого тайма с улыбкой шёл и разговаривал с Шелией — почему такая реакция?

— Там уже заварушка была.

Антон Зиньковский Фото: ФК «Ахмат»

— Не любишь участвовать в таких заварушках?

— Нет. Мы шли с Шелией и спокойно обсуждали.

— Шелия сказал, что нужно было дать ему шанс?

— Не-не. Я там, по-моему, между ног попал защитнику. Короче, забитый мяч обсуждали. Шли перед Квинси — метрах в 15-20. Видели, что они начали толкаться и пошла очередная заварушка. У нас здесь постоянно какие-то провокации и драки.

— Сказалось ли отсутствие Абаскаля в раздевалке?

— Тренерский штаб дал указания. Всё нормально было.

— Почему же так плохо начали второй тайм: вышли и пропустили?

— Даже говорить нечего. По-моему, сразу первый момент, первая или вторая минута — и сразу гол. Банально — концентрация. Пропустили выпад один. В первом тайме такой же момент был с забитым мячом. Игра была на встречных курсах, но моментов у наших ворот особо не было. Потеряли мяч, быстрая контратака. Возможно, это наше уязвимое место — эти контратаки. И сразу забивает гол «Ахмат». Так же и во втором тайме: только вышли — и сразу получили. Такой момент. Вроде спокойно, но получили гол.

— Почему «Спартак» так плохо играет на выезде?

— Тяжело сказать. Разные факторы. В каждой игре всё складывается по-разному. То удаление, то ещё что-то. Бывают плохие матчи. Почему-то они на выезде получаются — и подряд, и не подряд. И просто как-то тяжелее на выезде в этом сезоне играть. Непонятно почему. Вот так складывается чемпионат.

— Работаете ли с психологом? Это модно сейчас.

— Может, кто-то отдельно занимается. Я — нет.

«Надо либо переносить последние несколько туров, либо привыкнуть и играть всем»

— Следующий матч — с «Крыльями», но прогноз погоды…

— Прогноз погоды — не очень.

— Минус 15 и меньше.

— Минус 15-18, где-то так.

Антон Зиньковский Фото: ФК «Ахмат»

— Стоит играть в футбол в такую погоду?

— Вчера играли в снег. ЦСКА играл с «Ростовом». Мы играли в Калининграде. Примерно такое же поле было, как и в матче ЦСКА — «Ростов».

— И что делать?

— Тут надо либо переносить последние несколько туров, либо привыкнуть и играть всем. Конечно, где-то в такое время года, в декабре, может выпасть снег. Я думаю, что это ни для кого не секрет. Либо все принимают решение и играют, либо принимают решение и не играют — переносят эти туры на следующую часть. Хотя в конце февраля тоже холодно. В прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» на Кубок. Так же холодно было.

— Снова говорят, что нужно возвращаться к системе «весна-осень».

— Да, читал об этом сегодня. Заканчивали в конце ноября. По сути, разницы никакой. Тут вопрос в последних двух турах, и всё. В Грозном хорошая погода. В Сочи, в Краснодаре — тоже. В Питере — крыша есть. В остальных городах, конечно же, снег. Но это нормально для декабря.

— Устал от футбола? Всё таки конец года.

— Не-не-не, никогда такого не было. Я спокоен. Нет такого, что перенасытился. Всегда хочется играть. Тем более сейчас, когда выхожу в стартовом составе — ещё больше хочется играть. Это мотивирует.

— Как проведёшь отпуск?

— На море слетаю. Новой год встречу в Москве, а потом поеду домой, в Новороссийск. Отпуск проведу с семьёй, родными.