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«Зенит» близок к антирекорду при Семаке
«Зенит» близок к антирекорду при Семаке
Кажется, в этом сезоне «Зенит» не так силён, как в прошлые годы. Петербуржцы проиграли четыре матча в 17 турах РПЛ. Такого при Сергее Семаке не было уже пять лет!
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Неприятная статистика
Неприятная статистика
В нынешнем сезоне сине-бело-голубые проиграли в два раза больше матчей, чем в прошлом: четыре против двух. Наибольшее число поражений при Семаке было лишь в сезоне-2018/2019. Тогда петербуржцы проиграли шесть матчей.
История!
История!
При этом «Зенит» впервые с сезона-2017/2018 дважды за сезон проиграл «Локомотиву». В этот раз петербуржцы потерпели поражения со счётом 1:2 и 1:3.
«Зенит» — в двух матчах от антирекорда при Семаке! Хуже было только пять лет назад
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