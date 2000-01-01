«Зенит» — в двух матчах от антирекорда при Семаке! Хуже было только пять лет назад

«Зенит» близок к антирекорду при Семаке

Кажется, в этом сезоне «Зенит» не так силён, как в прошлые годы. Петербуржцы проиграли четыре матча в 17 турах РПЛ. Такого при Сергее Семаке не было уже пять лет!