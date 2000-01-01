Необычное достижение Сон Хын Мина. В АПЛ таких игроков было всего четверо!

Сон Хын Мин повторил необычное достижение Руни

Сон Хын Мин умудрился по полной отличиться в матче с «Манчестер Сити» (3:3). Форвард «Тоттенхэма» забил гол и автогол, а также сделал ассист в одной игре! В АПЛ до корейца это удавалось лишь четверым игрокам. Каким?