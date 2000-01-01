Сон Хын Мин повторил необычное достижение Руни
Сон Хын Мин умудрился по полной отличиться в матче с «Манчестер Сити» (3:3). Форвард «Тоттенхэма» забил гол и автогол, а также сделал ассист в одной игре! В АПЛ до корейца это удавалось лишь четверым игрокам. Каким?
Джейкоб Рэмси
В ноябре 2022 года в матче с «Манчестер Юнайтед» (3:1) полузащитник «Астон Виллы» отметился голом, ассистом и забил автогол.
Гарет Бэйл
В ноябре 2012 года нападающий «Тоттенхэма» поучаствовал во всех голах в матче с «Ливерпулем» (2:1), забив в свои и чужие ворота, а также отдав результативный пас.
Уэйн Руни
В октябре 2012 года нападающий «МЮ» в матче со «Сток Сити» (4:2) оформил дубль, отдал ассист и забил автогол.
Кевин Дэвис
Нападающий «Болтон Уондерерс» в матче с «Астон Виллой» (2:4) в декабре 2008 года забил в свои и чужие ворота, а также отдал голевой пас.
Необычное достижение Сон Хын Мина. В АПЛ таких игроков было всего четверо!
Читайте также
«Зенит» близок к антирекорду при Семаке
Роналду красиво ответил хейтерам. Видео
За вратаря Германии U17 топят на уроках в школе
Футболисты «Реала» сделали фото в очках Камавинга
Кому в ЛЧ надо меньше всего времени на гол или пас
Клуб АПЛ разрывает еврокубки наравне с «Реалом»
Самые быстрые хет-трики в истории Лиги чемпионов
Игрок «Галатасарая» повторил рекорд Роналду в ЛЧ
«МЮ» обновил антирекорд по пропущенным голам в ЛЧ
Беллингем — в элитном клубе молодых игроков в ЛЧ
Игрок «Атлетико» заплакал, став MVP матча в ЛЧ
У «ПСЖ» худший старт в ЛЧ за 19 лет
Симеоне вошёл в тройку элитных тренеров ЛЧ
Холанд быстрее всех забил 40 голов в ЛЧ
10 клубов досрочно вышли в плей-офф ЛЧ
Артета обыграл Эдегора и отпраздновал, как Роналду