В какой лиге больше обладателей Golden Boy?
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил награду Golden Boy. Представители какой лиги чаще всего получали этот приз за последние 20 лет?
Ла Лига
У футболистов из Примеры в копилке семь наград. Обладатели: Лионель Месси (2005), Серхио Агуэро (2007), Иско (2012), Жоау Феликс (2019), Педри (2021), Гави (2022), Беллингем (2023).
АПЛ
Представители чемпионата Англии получили шесть наград: Уэйн Руни (2004), Сеск Фабрегас (2006), Андерсон (2008), Марио Балотелли (2010), Рахим Стерлинг (2014), Антони Марсьяль (2015).
Бундеслига
Футболисты из чемпионата Германии выигрывали премию трижды: Марио Гётце (2011), Ренату Саншеш (2016) и Эрлинг Холанд (2020).
Серия А
У игроков итальянских клубов всего две награды: Алешандре Пато (2009) и Поль Погба (2013).
Эредивизия
Дважды премию выигрывали футболисты из нидерландских команд: Рафаэль ван дер Варт (2003) и Маттейс де Лигт (2018).
Лига 1
В чемпионате Франции награду лучшему молодому игроку получал лишь Килиан Мбаппе (2017).
Беллингем выиграл Golden Boy! Какая лига лидирует по количеству обладателей награды?
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