Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ

Прогресс «Астон Виллы» продолжается — после 13 туров Премьер-лиги команда Унаи Эмери идет на четвёртой строчке и отстает от лидирующего «Арсенала» всего на четыре очка. В контексте календарного года перформанс выглядит еще мощнее: 22 победы в АПЛ (больше только у «Ман Сити» — 26) и 72 очка (третий результат после «Арсенала» и «Ман Сити»). Хватает сил и на Лигу конференций — «Астон Вилла» уже вышла в плей-офф, причём Эмери здесь часто использует основных игроков.

Из крутых результатов сезона — уничтожение «Брайтона» (6:1), победа над прибавляющим (пока только по игре, а не по результатам) «Челси» (1:0), свежая победа над «Тоттенхэмом», ещё недавно возглавлявшим таблицу АПЛ (2:1). Впереди сложный декабрь с плотным графиком и кучей топов в соперниках. И у «Астон Виллы» есть мощный потенциал для сюрпризов.

Переманили Мончи и мощно закупились летом

После возвращения из Чемпионшипа (2019 год) «Астон Вилла» подписала пачку неплохих футболистов, но уткнулась в зависимость от Джека Грилиша. Главный тренер Дин Смит потратил более € 250 млн на усиление состава, так и не придумав резервный план на случай ухода капитана и лидера. Без Грилиша «Астон Вилла» покатилась вниз. Вместо Смита пришёл Стивен Джеррард с концепцией «Ливерпуля» для бедных», которая просуществовала ровно год — романтичные идеи не прижились на «Вилла Парк». Всё закончилось позорным промежуточным 17-м местом в таблице (октябрь 2022-го).

Так в клубе оказался Унаи Эмери, чей фирменный вертикальный футбол резко поднял «Астон Виллу» вверх: итоговая седьмая строчка, первые еврокубки за последние 13 лет, индивидуальный прогресс игроков, которые до прихода нового тренера топтались на месте. Изменились позиционные розыгрыши – «Астон Вилла» стала более скрупулёзной в создании моментов, а у контратак появилась чёткая структура. Игроки с энтузиазмом впитывали дотошные тактические разборы Эмери, что сразу убило одну из проблем, которые преследовали испанца в больших командах (и, наверное, в «Спартаке»). Унаи быстро завоевал доверие раздевалки.

Впрочем, на весеннем отрезке (где была серия из 10 матчей без поражений, а Эмери получил награду лучшему тренеру апреля) «Астон Вилла» сильно сломала xG-модель. Если брать период с 1 января, то команда стала лишь восьмой в лиге по ожидаемым очкам (xPTS). И второй по фактическим. Мощная реализация и везение у своих ворот выстрелили на коротком отрезке, однако ситуация требовала корректировки.

Летом в «Астон Виллу» пришёл новый спортивный директор. Мончи уже отметился продуктивной работой в «Роме» и «Севилье», где пересекался с Эмери. Дуэт воссоединился в Бирмингеме — в результате клуб сразу же подписал Юри Тилеманса, Муссу Диаби и Пау Торреса. Последние двое спокойно усилили бы любую топ-команду. И если Тилеманс из-за плотной конкуренции в центре поля имеет мало шансов, то Диаби и Торрес быстро стали важными исполнителями.

Диаби занимает четвёртое место в лиге по ожидаемым ассистам в среднем за 90 минут (0,42 — больше только у Кирана Триппьера, Первиса Эступиньяна и Мохамеда Салаха). Торрес идёт четвёртым в «Астон Вилле» по xGBuildUp — этот показатель отражает непрямое участие игрока в атаках, закончившихся ударом по воротам (выше только Лука Динь, Джон Макгинн и Дуглас Луис). К убойному первому пасу испанский центрдеф уже добавил два гола в АПЛ.

Важно — до последнего тура места «Астон Виллы» в реальной таблице АПЛ и таблице xPTS совпадали. То есть качество футбола стабильно конвертируется в результат, и есть пространство для «прыжка выше головы» (это вольный перевод термина «оверперфоманс» специально для тех, кто любит русские определения).

Впрочем, завалы тоже есть. Самый свежий — 3 декабря в матче с «Борнмутом» (2:2) команда Эмери спаслась на последних минутах благодаря Олли Уоткинсу и серьёзно уступила по ожидаемым голам (0,90 против 2,55 xG). Но этот результат, скорее, подчеркивает прогресс «Борнмута» (здесь Андони Ираола строит английскую версию своего «Райо Вальекано»).

Борьба игроков «Борнмута» и «Астон Виллы» Фото: Michael Steele/Getty Images

Как играет «Астон Вилла»?

В прошлом сезоне Эмери быстро внедрил базовую схему 4-4-2 с парой форвардов Уоткинс — Бэйли/Буэндия (в зависимости от плана), которая при владении мячом превращалась в 3-2-4-1. Теперь у команды есть ещё больше вариантов в рамках этой структуры — появление Пау Торреса открыло новые возможности для продвижения мяча, продуктивность Диаби также прокачала игру на флангах. Среднее владение выросло от 49,2% в прошлом сезоне до 52,5% в нынешнем. Но и без Диаби с Торресом у «Астон Виллы» был потрясающий потенциал для выстраивания футбола Эмери.

Главная звезда команды — Олли Уоткинс, который за год при новом тренере выбил 27+12 по системе «гол+пас» во всех турнирах и сейчас регулярно вызывается в сборную Англии. Его рывки генерируют огромное количество опасности на чужой половине поля. Есть хронические проблемы с реализацией, но Уоткинса ценят за другое — умение открываться и находить уязвимости в чужой обороне. Для футбола, который предполагает вертикальные атаки, это идеальный нападающий.

Центральный хавбек Дуглас Луис — олицетворение прогресса «Астон Виллы» при Эмери. Из обычного волнореза с неплохой техникой бразилец превратился в смелого полузащитника, который врывается в штрафную вторым темпом и обостряет впереди. На его счету уже 5+2 по системе «гол+пас» в 14 матчах АПЛ. Ещё одна мощная опция в полузащите «Астон Виллы» — Джон Макгинн, универсал, который хорош абсолютно во всех фазах: в активном отборе, в перехватах, в доставке мяча в чужую штрафную. Вместе с Бубакаром Камара эта тройка формирует в центре поля динамичный кулак, обслуживающий группу атаки. При этом Макгинн и Луис сами участвуют в завершающих фазах.

Дуглас Луис Фото: Getty Images

Помимо Уоткинса и Диаби, у Эмери впереди существуют опции в лице Леона Бэйли (бегунок из «Байера») и Николо Дзаньоло — некогда главная надежда «Ромы» сейчас ищет себя после травм и психологических ям.

На флангах защиты носятся Лука Динь (немного вернул прежнюю оптимальную форму и воспользовался шансом в отсутствие травмированного Алекса Морено) и Мэтти Кэш. В центре обороны есть выбор из Пау Торреса, Диего Карлоса, Эзри Консы + для Лиги конференций существует Клеман Лангле. Такой набор улучшает гибкость команды.

Эмилиано Мартинес был одним из лучших в «Астон Вилле» ещё до прихода Эмери, но получил позитивный толчок — в частности в контексте игры ногами. Сначала между тренером и вратарём была напряжённость в этом вопросе, но сейчас видно, насколько выросло значение Мартинеса в выходах из обороны.

При этом Эмери на старте сезона потерял двух важных футболистов. Тайрон Мингз и Эмилиано Буэндия порвали «кресты» — пережить их потерю помогают летние трансферы (в частности, Дзаньоло быстро вытащили из Турции после травмы Буэндии) и внутренние резервы.

«Астон Вилла» сделала всё для комфорта Эмери

Владельцы клуба Нассеф Савирис и Уэс Эденс фактически предоставили новому тренеру полный карт-бланш по ключевым решениям и созданию вокруг себя благоприятной обстановки. В «Арсенале» Эмери даже близко не получил такого уровня поддержки. В Бирмингем перебрался его личный помощник Дамиан Видагани, которого не было рядом с тренером в Лондоне. Его нередко можно было видеть на пресс-конференциях Эмери — Видагани переводил для журналистов некоторые сложные моменты из выступлений коуча. Судя по всему, английский язык до сих пор остаётся краеугольным камнем в работе Унаи. Но именно для этого он переманил в «Астон Виллу» несколько испаноязычных ассистентов. Например, Пако Айестарана, который работал с Рафаэлем Бенитесом в «Ливерпуле».

«Что нам нужно сделать здесь, в клубе, так это позволить Унаи принимать спортивные решения, — говорил Видагани в интервью The Athletic. — Пусть Мончи выбирает игроков вместе с Унаи, а мы все обеспечим сильную структуру, чтобы дать им время на развитие проекта». И это лишь верхушка айсберга. Ещё есть управляющий директор Ферран Сориано и два новых человека в спортивном отделе, знакомые с Эмери ещё со времен игровой карьеры — Пабло Родригес (играли вместе с феррольском «Расинге») и Альфредо Бенито (играли в «Толедо»).

«Астон Вилла» приютила у себя целый испанский десант, вникающий в каждую деталь. Эмери в беседах с игроками узнавал у них абсолютно всё — вплоть до того, кем работают родители. Проводил на тренировочной базе по 7-10 часов. Внедрил традиционный доскональный видеоанализ. Джон Макгинн рассказывал такую историю:

Джон Макгинн футболист «Астон Виллы» «Как-то я шёл на беседу к тренеру и увидел кабинет аналитиков. Там сидели 10 парней и просматривали матчи «Хайберниана». Это было перед нашими матчами в отборе Лиги конференций. Эмери одинаково относится к каждому сопернику».

К 52 годам испанец уже накопил багаж из трофеев и успешного опыта. За четыре года после неудачи в «Арсенале» Эмери ожидаемо заматерел. Так что в «Астон Вилле» нет своего Артёма Дзюбы, который кинет что-то ядовитое в спину. Зато есть всё тот же Макгинн, который хорошо разъяснил нынешний менталитет команды: «Эмери много и тяжело работает. Он хочет побеждать, он побеждал на протяжении всей своей карьеры, и нет причин, по которым он не может сделать это здесь. Он вбивает это в нас. Он заставляет людей делать то, на что, как мне казалось, они не способны… Я не буду говорить имена, но от некоторых парней я действительно не ожидал такого прогресса».

Внимание к деталям, подходящий состав и доверие руководства сделали «Астон Виллу» Эмери одним из самых интригующих проектов в английском футболе, где и без того присутствует сумасшедшая конкуренция. Почему это интересно? В Испании у Эмери не было таких финансовых возможностей, которая даёт АПЛ. Поэтому, может быть, мы наблюдаем за рождением лучшей команды в его тренерской карьере.