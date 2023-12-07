В Туркменистане появился личный клуб экс-президента. В первый же сезон он стал чемпионом!

Невероятное из мира футбола Средней Азии: клуб «Аркадаг», который был создан только в апреле 2023 года, досрочно стал чемпионом Туркменистана. Статистика – сумасшедшая: 20 матчей без поражений и ничьих, 60 очков, 70 голов. Ближайший соперник «Аркадага» – клуб «Алтын Асыр» – отстает на 16 очков, а до конца чемпионата четыре тура. Без шансов.

Как так получилось? Всё просто: клуб основал бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Сейчас страной управляет его сын Сердар – он занял пост главы государства в 2022 году.

Логотип ФК «Аркадаг» Фото: tff.com.tm

«Аркадаг» создали в новом городе! Его строительство начали в 2019 году, решение о возведении населённого пункта принимал лично Бердымухамедов-старший. Аркадаг стал участником проекта «Развитие устойчивых, зелёных, климатически благоприятных городов с инновационными решениями в регионе ОБСЕ», поэтому все строительные материалы, как сообщали медиа Туркменистана, были экологически чистыми – при необходимости их можно будет переработать. Кроме того, в городе обещали использовать солнечные батареи и ветрогенераторы, а дома оснастят «умными технологиями» – город будущего, не иначе.

Аркадаг открыли летом, и о его чистоте заботятся настолько, что полицейские пропускают в город только чистые машины – степень их загрязнения, впрочем, проверяется на глаз. При этом город не выглядит обжитым, а, по сообщениям «Хроник Туркменистана», найти работу там оказывается непросто – вакансий попросту нет.

Город Аркадаг Фото: AP/TASS

Название помпезно открытого города взято из официального титула Бердымухамедова — Аркадаг в переводе означает «покровитель».

Новому городу понадобился и свой футбольный клуб, поэтому весной Федерация футбола Туркменистана официально приняла «Аркадаг» в высшую лигу. Форму и логотип клуба Гурбангулы разрабатывал лично. «Спортивная одежда должна соответствовать своему предназначению, быть привлекательной и удобной, с логотипом команды», – говорил весной Бердымухамедов, отмечая важность правильного размещения лого на спортивной форме. Он дал ряд указаний, и процесс запустили в работу. Получилось вот что:

Кадр из видео Фото: кадр из видео

В клуб тут же набрали футболистов из команд со всей страны. Забирали лучших – тех, кто играет за сборную Туркменистана. Клубу имени президента другого и не положено – Бердымухамедов вообще не знает, как проигрывать. Он, ещё будучи президентом, дважды выигрывал ралли у профессионального гонщика, побеждал в скачках, несмотря на то что выпал из седла, зачитывал рэп про своего коня, выбивал страйки в боулинге и забрасывал мяч в корзину, катаясь на велосипеде. В его арсенале эксцентричных увлечений явно не хватало футбольного трофея – а может, сразу двух – потому что «Аркадаг» также успешно продвигается и в Кубке Туркменистана. И, скорее всего, выиграет его – клуб явно неудержим.

Дидар Дурдыев, один из футболистов громкого дебютанта, рассказывал «Хроникам Туркменистана» ещё летом, что в команде отличная атмосфера и все заряжены исключительно на успех.

«Основной упор делается на физические и тактические упражнения. На тренировках мы нарабатываем разные футбольные схемы и комбинации, которые будем использовать в предстоящих матчах. С атмосферой в команде нет никаких проблем, так как многие ребята играют вместе уже не первый год. Кроме того, практически все футболисты имеют совместный опыт выступлений за сборную Туркменистана», – говорил он.

Играет ФК «Аркадаг» Фото: tff.com.tm

Болельщики в ярости: летом, когда «Аркадаг» был несокрушим, они начали подозревать, что клубу активно помогают судьи – то ошибку не заметят, то поставят левый пенальти. Народ считает, что это убивает интригу в чемпионате, а также понижает и без того невысокое качество футбола в стране.

Но какая разница, если клуб – игрушка в руках Покровителя, который не привык проигрывать?