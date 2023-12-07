Как накажут Карпина и Абаскаля? КДК выносит решение сразу по двум скандалам. LIVE

Друзья, всем привет! С окончания 17-го тура РПЛ прошло уже несколько дней, но это касается его футбольной части. А околофутбольная завершится только сегодня (и то не факт). 7 декабря состоится заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС (КДК), на котором будет решено, какое наказание получат Валерий Карпин и Гильермо Абаскаль.

Коротко напомним, что натворили Карпин и Абаскаль. Тренер «Ростова» был крайне недоволен решением провести московский матч с ЦСКА в дикий снегопад и после игры выдал гневную речь. «Какой дебил, какой идиот принимал это решение?» — полыхал Карпин. Такая лексика, разумеется, не осталась без внимания КДК.

«Спартак» же, хоть и играл далеко от Москвы, тоже вляпался в скандал. Да чего уж там, матч в Грозном получился куда резонанснее! После гола «Ахмата» Бернард Бериша устроил мощную провокацию и отпраздновал гол партнёра, прыгнув двумя ногами рядом с Абаскалем. Спартаковский тренер взбесился, схватил футболиста и бросил на землю, после чего незамедлительно был удалён. Впоследствии Абаскаль выступил с заявлением, в котором извинился за своё поведение, но, кажется, дисквалификации ему всё равно не избежать.

«Чемпионат» предлагает вам следить за важным заседанием КДК вместе. Присоединяйтесь!

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