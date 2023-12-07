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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» — 1:0, обзор матча 15-го тура АПЛ, гол Бэйли, Холанд, Гвардиола, Эмери, 6 декабря 2023

Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом
Георгий Илющенко
Эмери вынес «Манчестер Сити»!
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Это было восхитительно.

«Манчестер Сити» и «Астон Виллу» после 14 туров АПЛ разделяло одно очко. Это вообще как? В очном матче бирмингемцы показали — удивляться здесь нечему.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2023, среда. 23:15 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Бэйли – 74'    

«Сити» давно научился играть без травмированного Кевина Де Брёйне — спасибо универсальности Хулиана Альвареса. Но вот достойного заменителя Родри у Пепа Гвардиолы пока нет — а полузащитник перед встречей с «вилланами» перебрал жёлтых карточек. В опорной зоне без него сыграли профильные центральные защитники Джон Стоунз и Ману Аканджи.

Команда Унаи Эмери пользовалась минусами соперника: постоянно бежала в атаку и мощно прессинговала. Посмотрите, что, например, пережил Йошко Гвардиол: хорват пытался разогнать атаку, но на него накинулись сразу несколько футболистов «Астон Виллы». Что было дальше? Правильно, потеря мяча и опасность у ворот Эдерсона.

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ошибка Гвардиола

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ошибка Гвардиола

Фото: Кадр из трансляции

Или вот другой эпизод. Зачем Аканджи поделился мячом с Дугласом Луисом? Вряд ли ответит даже он сам.

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ошибка Аканджи

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: ошибка Аканджи

Фото: Кадр из трансляции

«Сити» также создавал моменты — чего только стоят два подряд удара Эрлинга Холанда. Норвежец сперва убежал от всех и бил в дальний угол, а несколько секунд спустя откликнулся головой на навес Бернарду Силвы. Оба раза бирмингемцев выручил Эмилиано Мартинес. И всё же лучше смотрелись именно хозяева.

После первого тайма соотношение ожидаемых голов было в пользу «Виллы»: 1,13 xG против 0,83. Только вдумайтесь, они нанесли 13 ударов (пять в створ) по воротам «Манчестера» за 45 минут, тогда как соперник ограничился двумя — как раз в той атаке с участием Холанда. Даже владение мячом было примерно равным, хотя на поле вообще-то находилась команда Гвардиолы: 48% против 52%. Ну и кто тут был фаворитом?

Объясняем, чем крута «Астон Вилла»:
Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ
Команда года после «Сити» и «Арсенала» — не топ-клуб. Проект Эмери интригует всю АПЛ

Во втором тайме тенденция не изменилась. Вот из какой позиции, например, не забил Джон Макгинн. Преимущество «Астон Виллы» было неоспоримым.

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: момент Макгинна

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: момент Макгинна

Фото: Кадр из трансляции

На 72-й минуте преимущество «Астон Виллы» всё-таки воплотилось в гол: Леон Бэйли протащил мяч до чужой штрафной, ложным запахом убрал Гвардиола и рикошетом от ноги Рубена Диаша пробил Эдерсона.

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: гол Бэйли

Эпизод из матча «Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: гол Бэйли

Фото: Кадр из трансляции

В оставшееся время к голу также гораздо ближе была «Вилла», а не «Сити». Дуглас, например, попал в штангу дальним обводящим ударом. Тем не менее счёт остался неизменным. Вот финальная статистика: 22-2 по ударам (не опечатка!), 2,04 и 0,83 по xG. Эмери, как ты это делаешь?!

Теперь бирмингемцы находятся выше в таблице, просто фантастика! Команда Гвардиолы отстаёт от «Виллы» на два очка, от «Ливерпуля» — на четыре, а от «Арсенала» — уже на шесть.

«Если мы сделаем требл в этом сезоне, я завершу карьеру. Знаю, что это чрезвычайно сложно. В Англии было много потрясающих команд, но только та, которой руководил сэр Алекс Фергюсон, и мы смогли это сделать», — сказал недавно Пеп. Если так продолжится, финал карьеры ему пока не грозит.

Что происходит с ещё недавно лучшей командой мира:
«Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы?
«Манчестер Сити» так не проседал шесть лет. Что происходит с командой Гвардиолы?
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