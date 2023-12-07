Неожиданный герой «МЮ» спас тен Хага и в матче с «Челси»! Таблица АПЛ теперь поражает

«Юнайтед» всего в трёх очках от «Ман Сити», но и это ещё не всё.

«Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу в последних пяти турах АПЛ. Не всё так плохо! Отставание от «Манчестер Сити» – только три очка. Правда, команда Хосепа Гвардиолы свалилась на четвёртое место, так как чемпиона обошла «Астон Вилла».

Ко всем кошмарным историям, которые случились с «Манчестер Юнайтед» в последнее время, добавится теперь и нелепый пенальти от Бруну Фернандеша. 11-метровый в ворота «Челси» был назначен уже на седьмой минуте после наступа со стороны Энцо Фернандеса. Пострадал Антони. В капитана «МЮ» вселился Жоржиньо: португалец подпрыгнул перед ударом, но пробил крайне неудачно: довольно слабо и в удобную для вратаря точку, чуть левее центра. В результате для Роберта Санчеса не составило труда совершить сейв. «Олд Траффорд» печально выдохнул, а Бруну ждёт очередная порция хейта и комментариев на тему его соответствия роли капитана.

Вообще, игра между «Манчестер Юнайтед» и «Челси» получалась на удивление открытой. Манкунианцы включали прессинг и контрпрессинг, лондонцы тоже эпизодами оказывали высокое давление на оборону соперника, футболисты допускали много ошибок и оставляли свободное пространство. В первом тайме зрители вполне могли увидеть пять-шесть голов, если бы команды Эрика тен Хага и Маурисио Почеттино эффективнее реализовывали голевые моменты. Например, дважды подряд за короткий отрезок на своей половине поля обрезал Софьян Амрабат, и один из этих «привозов» завершился попаданием Михаила Мудрика в штангу.

На 19-й минуте «Манчестер Юнайтед» всё же забил заслуженный гол. Скотт Мактоминей положил свой четвёртый мяч в этом сезоне АПЛ. Всё началось с потери Николаса Джексона на собственной половине поля, потом «МЮ» провёл быструю атаку, а после заблокированного удара шотландец пробил левой с подбора. Вскоре Мактоминей мог и дубль оформить в сумасшедшем эпизоде с обоюдными выпадами. Два удара шотландца с линии вратарской отбил Санчес, и тут же «Челси» улетел в контратаку, но Джексон проиграл дуэль Онана. Голкипер «МЮ» передал привет хейтерам.

К перерыву «МЮ» намного превосходил «Челси» по ударам – 18:5 (в створ – 7:3, из штрафной – 12:4). Тем не менее футболисты ушли в раздевалки согреваться крепким английским чаем при ничейном счёте 1:1. Центрхавы хозяев давали время от времени Мудрику принимать мяч между линиями, и почти каждый раз это обещало неприятности. В голевой атаке украинец нашёл пасом Коула Палмера, а тому позволили сделать целых четыре касания перед ударом. Хавбек пробил из-под Виктора Линделёфа не слишком сильно в дальний угол, но в этом пропущенном мяче едва ли стоит что-то вешать на Онана.

После перерыва «Челси» улучшил игру без мяча, у команды Почеттино уже получалось гасить скорость «Манчестер Юнайтед». Остроты стало намного меньше. Ответные атаки лондонцев с участием Мудрика поначалу казались даже поопаснее. Впрочем, манкунианцам мог принести второй гол стандарт. После удара мяч попал в руку игроку «Челси» – хозяева выпрашивали пенальти. Судья Крис Кавана не стал назначать второй 11-метровый в ворота «Челси», видимо, из-за того, что мяч отлетел от бедра защитника и его рука находилась в естественном положении.

А в середине второго тайма «Челси» вдруг пропустил после позиционной атаки. И кто её соорудил – Гарри Магуайр! Центрбек сделал пас на ход вышедшему на замену Серхио Регилону, тот развил наступление передачей на Алехандро Гарначо, а активный, но несколько суетливый аргентинский вингер (22 потери владения – больше всех в составах обеих команд) вырезал кросс на дальнюю штангу. Мактоминей снова сделал работу за форвардов и оформил дубль. В борьбе с шотландцем упал Леви Колвилл, поэтому гол проверялся VAR. Но, похоже, явного и очевидного фола там не было. Гол признали легитимным.

Против раскрывшегося и спасавшего игру «Челси» у команды тен Хага было несколько возможностей забить третий гол, чтобы обеспечить себе спокойную концовку. А вместо этого «Олд Траффорд», как обычно, сидел на иголках. Хотя лондонцы никак не могли попасть в цель (статистика ударов в эти 45+ минут – 10:8, в створ – 2:0, из штрафной – 8:6), они едва не вытащили ничью. Свежий Армандо Броя бил головой из убойной позиции и попал в штангу. Повезло хозяевам. Но победа «МЮ», конечно, заслуженная.