У «Сити» три антирекорда в матче с «Астон Виллой»
У «Манчестер Сити» началась настоящая чёрная полоса. Мало того, что команда не может победить уже четыре матча подряд, так ещё и в игре с «Астон Виллой» (0:1) «горожане» установили три антирекорда для команд Гвардиолы. Каких?
Неудача в первом тайме
В первом тайме «Астон Вилла» нанесла 13 ударов по воротам «Сити» — это антирекорд для Хосепа Гвардиолы и его команд в первой половине встречи в топ-5 европейских лиг. Для понимания: Пеп у руля клубов провёл 535 матчей на высшем уровне.
Мощная атака соперника
При этом «Астон Вилла» за матч пробила по воротам 22 раза «Сити» — так активно клубы Гвардиолы не атаковал никто в пятёрке лучших лиг.
Малочисленные удары по воротам
«Сити» же за матч смог нанести лишь два удара по воротам Эмилиано Мартинеса — худший показатель команд Пепа в топ-5 лиг Европы.
«Манчестер Сити» установил три антирекорда в матче с «Астон Виллой»
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