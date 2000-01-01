«Манчестер Сити» установил три антирекорда в матче с «Астон Виллой»

У «Сити» три антирекорда в матче с «Астон Виллой»

У «Манчестер Сити» началась настоящая чёрная полоса. Мало того, что команда не может победить уже четыре матча подряд, так ещё и в игре с «Астон Виллой» (0:1) «горожане» установили три антирекорда для команд Гвардиолы. Каких?