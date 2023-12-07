Главные события 8 декабря: начнём с НБА и НХЛ, днём Кубок мира по биатлону, а вечером — футбол Саудовской Аравии, России и Италии!

11 топ-матчей пятницы: «Локомотив» и «Урал» против зимы, Овечкин в погоне за 1500-м очком

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🏀 1:00: «Милуоки Бакс» — «Индиана Пэйсерс», внутрисезонный турнир НБА, полуфиналы

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 08 декабря 2023, пятница. 01:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Индиана Пэйсерс Индианаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Индиана» удивить и выйти в финал турнира?

Первым полуфинальным матчем Кубка НБА станет противостояние «Индианы» и «Милуоки». Матч, как и все оставшиеся встречи на турнире, пройдёт в Лас-Вегасе. Полуфинальные матчи ещё будут идти в зачёт регулярного сезона НБА, в отличие от финала. Коллективы уже встречались в нынешнем сезоне, месяц назад в плотной концовке лучшими оказались «Пэйсерс». Обе команды подходят к матчу в хорошей форме, так как выиграли два своих предыдущих матча. Кто окажется сильнее?

Кто станет победителем Кубка НБА? Опрос Кто станет победителем внутрисезонного турнира НБА?

🏒 3:00: «Детройт Ред Уингз» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: как Патрик Кейн покажет себя в «Детройте»?

Если бы в 2013-м кто-то сказал, что лучший американец НХЛ и лидер «Чикаго» наденет джерси исторических врагов с красным колесом на груди, его приняли бы за сумасшедшего. Однако сегодня ночью 88-й номер дебютирует за команду, которую раньше подначивал, играя в звене вместе с бывшим партнëром Алексом Дебринкэтом. Как американец покажет себя после тяжёлой операции летом и окажется ли «Сан-Хосе», который забросил 10 шайб двум командам из Нью-Йорка, крепким орешком?

🏒 4:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Даллас Старз», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 декабря 2023, пятница. 04:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Даллас Старз Даллас Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: русские в американской столице покажут себя?

Все ждут 1500-го балла Александра Овечкина в регулярном сезоне НХЛ и не могут дождаться этого уже несколько игр. Может быть, ему не хватило русского центра в лице Евгения Кузнецова? 92-й номер пропустил матч с «Аризоной», но это тренерское решение не спасло команду от разгрома 0:6. Кузнецов ярко выражал свои эмоции в общении с журналистами, и теперь он должен перезагрузить свой сезон. Однако «Даллас» — команда с одним из самых глубоких составов в НХЛ и крепкой обороной, против них будет трудно.

🏀 5:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс», внутрисезонный турнир НБА, полуфиналы

Интрига: насколько мотивированными будут «Лейкерс»?

Второй полуфинальный матч интересен ещё с точки зрения конкуренции в Западной конференции. Калифорнийский коллектив занимает пятую строчку, а «Пеликанс» — восьмую. Тем не менее их разделяет лишь одна игра вследствие высокой конкуренции на Западе. Команды ещё не встречались в нынешнем сезоне, но обе команды выступают хорошо: были выиграны три матча из последних четырёх. Кто станет финалистом турнира от Запада?

Леброн хочет создать новую команду: Леброн Джеймс заявил, что его цель — создание нового клуба НБА в Лас-Вегасе

🏒 6:00: «Ванкувер Кэнакс» — «Миннесота Уайлд», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 08 декабря 2023, пятница. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: нынешняя форма «Миннесоты» — это надолго?

То ли «дикари» слишком устали от старого тренера, то ли Джон Хайнс за лето исправил свои методы, но «Миннесота» в последних играх проезжается по НХЛ катком. За четыре игры команда из «штата хоккея» забросила 18 шайб, пусть играя не с топовыми соперниками, а Кирилл Капризов набрал пять очков на этом отрезке. «Ванкувер» с его огненной атакой будет первой серьёзной проверкой обновлённой «Миннесоты» и покажет, готова ли команда из Сент-Пола все-таки бороться за место в плей-офф.

🎯 13:30: Кубок мира по биатлону, мужской спринт

Интрига: воспрянет ли духом Йоханнес Бё?

Первый этап для действующего победителя Кубка мира – норвежца Йоханнеса Бё – получился скомканным. Одна скромная бронза в индивидуальной гонке, худшие результаты за полтора года в связке спринт-пасьют – старт сезона откровенно так себе. А на первый план вышли другие: швед Самуэльссон и немцы Наврат и Стрелов. Сохранится ли эта тенденция на втором этапе Кубка мира или Йоханнес сможет вернуться в большую игру? Первая гонка этапа в Хохфильцене покажет!

🎯 16:25: Кубок мира по биатлону, женский спринт

Интрига: сможет ли Лу Жанмонно снова всех удивить?

В первом спринте сезона поклонников биатлона удивила француженка Лу Жанмонно. Однако уровень конкуренции в женском биатлоне сейчас настолько высок, что добыть вторую кряду победу в спринте ей будет невероятно трудно. Первая женская гонка этапа в Хохфильцене обещает быть по-настоящему непредсказуемой: на золото в равной степени претендуют представительницы Италии, Норвегии, Франции и Германии. Посмотрим, кому же улыбнётся удача на австрийской земле.

⚽️ 18:00: «Аль-Таи» — «Аль-Хиляль», Про-Лига, 16-й тур

Интрига: команда Малкома рвётся к золоту!

В прошлом туре «Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Наср» Роналду – 3:0. Команда оторвалась от конкурента и уверенно лидирует в чемпионате Саудовской Аравии. За 15 туров «Аль-Хиляль» одержал 13 побед и два раза сыграл вничью. Мощная статистика! Впереди у команды Малкома гостевая встреча с середняком – «Аль-Таи». Хороший шанс забрать ещё три очка и упрочить своё лидерство.

⚽️ 19:00: «Локомотив» — «Урал», РПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: закрепит ли «Локо» успех после мощной победы над «Зенитом»?

«Локомотив» в прошлом туре уверенно разобрался с «Зенитом». Отличный импульс, чтобы завершить первую часть сезона красиво. Впереди у красно-зелёных домашний матч с «Уралом». Екатеринбуржцы плохо проводят последние месяцы. У команды Виктора Гончаренко всего одна победа за 12 туров. «Урал» находится в опасной близости от зоны стыковых матчей. А вот у «Локо» ещё остаются шансы на борьбу за золото. Даже без дисквалифицированного тренера Михаила Галактионова можно обыгрывать «Урал» дома. Другой вопрос, что и гости захотят заработать очки.

⚽️ 21:00: «Аль-Наср» — «Эр-Рияд», Про-Лига, 16-й тур

Интрига: мотивированный Роналду разнесёт скромного соперника?

«Аль-Наср» в прошлом туре развалился и влетел в гостях «Аль-Хилялю» – 0:3. Теперь команда Роналду отстаёт от лидера на семь очков. Португалец останется без золота чемпионата Саудовской Аравии? Бороться команда точно будет! Впереди – матч с «Эр-Риядом», занимающим 13-е место в таблице. «Аль-Наср» обязан побеждать, а Роналду – забить пару голов. Ведь отставание в чемпионской гонке точно злит Криштиану, а на что способен мотивированный португалец, мы с вами прекрасно знаем.

⚽️ 22:45: «Ювентус» — «Наполи», Серия А, 15-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: победит ли «Юве» действующего чемпиона?

Противостояние «Ювентуса» и «Наполи» выходит за рамки футбола. Это борьба богатого севера и бедного юга, аристократичного Турина и безбашенного Неаполя. На поле всегда бывает жарко! «Ювентус» борется за золото, а действующий чемпион – «Наполи» – отстал от лидеров. По итогам встречи нам станет известно: либо туринцы обыграют принципиального соперника и продолжат гонку с «Интером», либо неаполитанцы подтянутся к «старой синьоре».