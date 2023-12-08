«Манчестер Юнайтед» тащит опорник, от которого хотели избавиться

В мае 2023 года появилась новость о том, кого «Манчестер Юнайтед» планирует отпустить летом. В списке были вполне ожидаемые люди: голкипер Дин Хендерсон, защитники Эрик Бейи, Гарри Магуайр, Алекс Теллес и Брендон Уильямс, полузащитники Донни ван де Бек и Скотт Мактоминей и нападающие Энтони Эланга и Антони Марсьяль. Те самые футболисты, которые получали мало игрового времени.

Как же забавно перечитывать эту новость теперь, когда Магуайр признан лучшим футболистом месяца в АПЛ, а Мактоминей буквально тащит команду в топ-4. 15 туров – отрезок, на котором уже можно отыскать какие-то закономерности. И если лучшим бомбардиром (с пятью мячами) оказывается шотландец, то это особенно поражает. Хотя бы потому, что он является опорным полузащитником. Игроки подобного амплуа, конечно, заходят в чужую штрафную, но, глобально говоря, голы – это не их основная работа. Тем удивительнее было видеть, что происходило в последней встрече.

Оба мяча в ворота «Челси» забил Мактоминей, но он вполне мог отличиться даже четыре или пять раз. У него набралось семь ударов (пять – в створ). Один из моментов получился абсолютно убойным. На 32-й минуте после навеса с левого фланга полузащитник оказался прямо перед воротами и без сопротивления бил сначала головой, а потом и ногой – оба раза спас вратарь «Челси» Роберт Санчес.

СКРИН (скинул)

«Я всегда наслаждаюсь заходами в чужую штрафную», – с улыбкой говорил Мактоминей после игры.

Матч с «Челси» получился мощным, но, пожалуй, победа над «Брентфордом» была добыта ещё более эпичным образом. Скотт вышел на поле на 87-й минуте, когда счёт был 1:0 в пользу соперника. В компенсированное время Мактоминей положил два мяча – на 90+3-й и 90+7-й минутах.

И тут важно понимать, что хавбек получил столько минут во многом случайно. Первым выбором на позицию был Каземиро, однако с ним последние месяцы что-то происходит. Сначала Эрик тен Хаг его убрал с поля, потому что хотел, дословно, «чтобы было больше футбола». Затем бразилец получил травму в сборной, а чуть позднее ещё одно повреждение уже в Кубке лиги.

Бразильца Каземиро замучили травмы Фото: Lewis Storey/Getty Images

С полузащитой «МЮ» вообще творятся удивительные вещи. Перед началом сезона были споры, кто будет выходить с Бруну Фернандешем в центре поля – Каземиро и Маунт или Каземиро и Эриксен. В результате мы увидели в основе Мактоминея и Софьяна Амрабата в последнем матче. До этого два тура подряд с первых минут вообще выходил 18-летний Кобби Майну.

И во всём этом круговороте полузащитников Мактоминей стал показывать уровень футбола, который не демонстрировал раньше. По отборам и перехватам он уступает только Диогу Дало и Фернандешу. Хотя в плане борьбы больше удивляет другая статистика. По количеству совершённых фолов Скотт уступает в «МЮ» только Бруну, но при этом у шотландца в нынешнем сезоне АПЛ ни одной жёлтой или красной карточки.

Кстати, о Шотландии. Вы могли заметить, что сборная этой страны одной из первых отобралась на Евро-2024. В отборочной группе удалось обойти и Грузию с Хвичей, и Норвегию с Холандом и Эдегором. Думаю, вы уже поняли, у кого была ключевая роль в успехе сборной Шотландии. На счету Мактоминея семь голов в восьми матчах! Если что, Скотт и в национальной команде играет в полузащите, а не в нападении.

Кажется, «Бавария» что-то знала, когда пробовала прошедшим летом выкупить опорника у «МЮ».