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Главные футбольные матчи выходных, 8-10 декабря: Краснодар — ЦСКА, Спартак — Крылья Советов, Арсенал, Барселона, Ювентус

10 главных матчей уикенда. «Краснодар» — ЦСКА, Эмери против «Арсенала» и жара в Серии А
Никита Паглазов
10 главных матчей уикенда
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Рейтинг: 10 самых интригующих матчей 8-10 декабря
«Краснодар» — ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
1 место

«Краснодар» — ЦСКА: воскресенье, 10 декабря, 19:45

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» уйдёт на зимнюю паузу лидером РПЛ?

«Краснодар» – лидер РПЛ после 17 туров. Команда Владимира Ивича может уйти на перерыв в этом качестве, чего с клубом не случалось никогда в истории. Для этого «быкам» достаточно обыграть дома ЦСКА и не смотреть на результат встречи «Зенита» и «Пари НН». В первом круге краснодарцы уступили армейцам в Москве, а теперь могут взять реванш. Мотивации хоть отбавляй. Даже с учётом отсутствия Джона Кордобы «Краснодар» опасен и силён. Хотя и у ЦСКА есть мотивация – клуб в трёх очках от третьего места. Армейцы могут завершить первую часть сезона рядом с топ-3. Интригующая встреча!

«Барселона» — «Жирона»
Фото: Getty Images
2 место

«Барселона» — «Жирона»: воскресенье, 10 декабря, 23:00

Испания - Примера . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: каталонское дерби, в котором «Барса» не явный фаворит

Удивительная ситуация: ключевым преследователем «Реала» в таблице является каталонский клуб, но не «Барселона». «Жирона» – главная сенсация сезона Примеры, на счету которой 38 очков после 15 туров (как и у мадридцев). «Барса» отстаёт от двух лидеров на четыре очка. В предстоящем матче сине-гранатовые могут приблизиться к «Жироне». Да и «Реал» отпускать далеко не хочется. Но гости вряд ли боятся именитого соперника, так что команде Хави предстоит сложнейшая игра. Даже на своём поле победа не обеспечена.

«Ювентус» — «Наполи»
Фото: Getty Images
3 место

«Ювентус» — «Наполи»: пятница, 8 декабря, 22:45

Италия - Серия А . 15-й тур
08 декабря 2023, пятница. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Не начался
Наполи
Неаполь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Наполи» проиграет своему самому главному сопернику?

Встречи «Ювентуса» и «Наполи» – настоящее сражение в каждом случае. Команды не любят друг друга очень давно. Их противостояние построено на идеологии «богатый север – бедный юг». Так что вряд ли в ближайшее время накал страстей спадёт. Интригу подогревает, что «Наполи» – действующий чемпион Италии, а «Юве» борется за золото в текущем сезоне. Неаполитанцы же пока выпали из гонки, занявшись сменой тренеров. «Ювентус» показывает не самый красивый футбол, но он приносит очки. А вот «Наполи» старается играть в атаку, однако большого успеха не находит. Изменится ли что-то по итогам очной встречи?

«Астон Вилла» — «Арсенал»
Фото: Getty Images
4 место

«Астон Вилла» — «Арсенал»: суббота, 9 декабря, 20:30

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Эмери против бывшего клуба, лидирующего в АПЛ

Самый интересный матч тура в Англии – встреча между «Астон Виллой» и «Арсеналом». Бирмингемцы под руководством Унаи Эмери обыграли в последнем туре «Манчестер Сити» (1:0) и поднялись уже на третье место! Классная работа испанского тренера. Впереди «Вилле» предстоит испытание действующим лидером. Интриги добавляет и то, что Эмери ранее работал в «Арсенале». Нет сомнений, этот матч является принципиальным для тренера. Да и шанс приблизиться к первому месту соблазняет не меньше.

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»
Фото: Getty Images
5 место

«Тоттенхэм» — «Ньюкасл»: воскресенье, 10 декабря, 19:30

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Тоттенхэм» прервёт безвыигрышную серию?

«Тоттенхэм» отлично шёл в текущем сезоне АПЛ, но в последних четырёх встречах потерпел три поражения и один раз сыграл вничью. Кризис команды Ангелоса Постекоглу связан с обилием травм у ведущих футболистов. Теперь подобная участь постигла «Ньюкасл». У «сорок» сразу несколько важных игроков получили повреждения. Например, голкипер Ник Поуп из-за травмы плеча выбыл на пять месяцев. Не позавидуешь обеим командам. В таблице их разделяет всего одно очко. По итогам встречи либо «Ньюкасл» обойдёт «Тоттенхэм», либо лондонцы прервут безвыигрышную серию (ну, или ждём ничью).

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»
Фото: Getty Images
6 место

«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: суббота, 9 декабря, 20:30

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Захарян совершит первое голевое действие в Испании?

Арсен всё чаще появляется в основе «Реала Сосьедад». Но вот с результативными действиями пока тяжело. В 14 матчах за клуб Захарян не отметился ни голом, ни ассистом. Некоторые болельщики «Сосьедада» уже критикуют игру россиянина. Пора отличиться! Хороший шанс хавбек получит в матче с «Вильярреалом». В текущем сезоне соперник выступает неровно и занимает лишь 12-е место в таблице. Если Арсен появится на поле, то вполне может принести пользу команде Иманола Альгуасиля.

«Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»
Фото: Getty Images
7 место

«Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг»: суббота, 9 декабря, 20:30

Германия - Бундеслига . 14-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Не начался
РБ Лейпциг
Лейпциг
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: встреча немецких топов, проводящих неровный сезон

«Боруссия» и «Лейпциг» обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но в Бундеслиге дела складываются не так успешно. Дортмундцы занимают пятое место, клуб из Лейпцига – четвёртый. От лидирующего «Байера» команды отстают на 10 и девять очков соответственно. В плане борьбы за золото ситуация выглядит критичной. Но за зону ЛЧ побороться можно спокойно. Одна из команд по итогам очного матча получит преимущество. Кто окажется сильнее: «Боруссия» или «Лейпциг»?

«Штутгарт» — «Байер»
Фото: Getty Images
8 место

«Штутгарт» — «Байер»: воскресенье, 10 декабря, 17:30

Германия - Бундеслига . 14-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Не начался
Байер
Леверкузен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Штутгарт» станет первым, кто обыграл «Байер»?

Текущий сезон Бундеслиги – настоящая радость для поклонников немецкого футбола. В чемпионате появилась интрига, в гонку включились несколько неожиданных клубов. Именно «Штутгарт» и «Байер» – главные сенсации. Леверкузенцы лидируют, а «швабы» идут третьими. При этом команда Хаби Алонсо вообще не проигрывала в текущем сезоне. Но впереди у «Байера» серьёзная проверка. Соперник в случае удачного результата приблизится к лидерам и поможет «Баварии» догнать «Байер». Да и футбол ожидается качественный. Матч обязателен к просмотру!

«Спартак» — «Крылья Советов»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»/pfcks.ru
9 место

«Спартак» — «Крылья Советов»: суббота, 9 декабря, 14:00

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
09 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Спартак» без Абаскаля успешно завершит первую часть сезона?

«Спартак» на протяжении всего сезона нестабилен. Хорошие матчи сменяются не самыми качественными, что не может не нервировать тренера. Гильермо Абаскаль сорвался в матче с «Ахматом» после провокации со стороны вингера грозненцев Бернарда Бериши. Теперь испанец пропустит ближайшие две встречи своей команды. В последнем матче до паузы красно-белые принимают «Крылья». В первом круге самарцы дома разгромили «Спартак» – 4:0. А теперь не против повторить успех в Москве. Однако «Спартаку» нужно обязательно набирать очки и уходить на паузу с позитивом. Иначе вернуться весной можно уже без Абаскаля. Не только на скамейке.

«Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес»
Фото: Getty Images
10 место

«Коламбус Крю» — «Лос-Анджелес», воскресенье, 10 декабря, 20:00

США - Major League Soccer . Финал
10 декабря 2023, воскресенье. 00:00 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
Не начался
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто станет чемпионом МЛС?

МЛС осталась без финала с участием Лионеля Месси. Но уровень североамериканской лиги постоянно растёт, поэтому матч «Коламбуса» и «Лос-Анджелеса» все равно станет качественным зрелищем. Команды проделали большой путь к финалу. «Коламбус Крю» прошёл в плей-офф «Орландо Сити», «Атланту Юнайтед» и «Цинциннати». «Лос-Анджелес» – действующий чемпион МЛС – оказался сильнее «Ванкувера», «Сиэтла» и «Хьюстон Динамо». Получится ли у клуба из Калифорнии сохранить титул? Или «Коламбус» впервые в своей истории выиграет МЛС?

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