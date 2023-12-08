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«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2, 15-й тур АПЛ, 7 декабря 2023 – ошибки и голы Боуэна и Уорд-Прауса

Вот это «привозы»! Две нелепые ошибки стоили «Тоттенхэму» победы в важнейшем матче АПЛ
Константин Кринский
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2
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Так весело команда Ангелоса Постекоглу ещё не проигрывала.

«Тоттенхэм» проиграл в дерби «Вест Хэму» в 15-м туре АПЛ, ведя в счёте 1:0. И всё бы ничего, если бы хозяева весь матч играли хуже, но нет – они доминировали и, казалось, должны были забирать три очка. Однако что-то пошло не так.

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Ромеро – 11'     1:1 Боуэн – 52'     1:2 Уорд-Праус – 74'    

Чтобы все понимали: «Тоттенхэм» начал матч с тотального преимущества. После 10 стартовых минут хозяева владели мячом 92% времени – страшные цифры. А к исходу первого получаса игры сделали 18 передач в чужой штрафной, тогда как «Вест Хэм» – всего одну. Такой перевес не мог не сказаться на счёте: и уже на 11-й минуте Кристиан Ромеро открыл счёт после подачи Педро Порро с углового.

Было ощущение, что всё с сюжетом этой встречи понятно: сейчас до перерыва «Тоттенхэм» завалит ещё один гол, и игра будет сделана. Но второй мяч команда Ангелоса Постекоглу так и не забила, а после перерыва для неё наступил сущий кошмар. Не исключено, что в раздевалке «Вест Хэма» провели какой-то обряд чёрной магии. Ну или навели порчу на соперника. Иным образом всё это не объяснить.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2

Фото: Кадр трансляции

На 52-й минуте «Вест Хэм» побежал отыгрываться, и вроде бы скоростная атака превратилась в не самую стремительную: Джаррод Боуэн протащил мяч по левому полуфлангу, ушёл в середину и отдал на Мохаммеда Кудуса, который пробил издали. Мяч после удара попал сначала в одного игрока «Тоттенхэма», затем – во второго. А после отскочил всё к тому же Боуэну, который моментально сориентировался и расстрелял Гульельмо Викарио.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2

Фото: Кадр трансляции

На этом веселье не кончилось. На 74-й минуте на Дестини Удоджи нашло помутнение, и он под прессингом отдал пас назад – но не вратарю, а на набегающего Боуэна. Джаррод до мяча не добежал, так как Викарио вылетел из ворот и выбил его прямо на ногу Уорду-Праусу. Джеймс сначала зарядил в штангу, а со второй попытки забил в пустые. Просто посмотрите, как это выглядело в моменте! Два футболиста «Вест Хэма» у чужих ворот — и пустота рядом.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2

Фото: Кадр трансляции

После таких косяков «Тоттенхэм», очевидно, растерялся. Собраться на остаток матча не очень-то получилось: встреча завершилась победой гостей. А ведь у «шпор» был шанс сравняться по очкам с «Манчестер Сити» и поделить с ними четвёртое место.

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