Вот это «привозы»! Две нелепые ошибки стоили «Тоттенхэму» победы в важнейшем матче АПЛ

«Тоттенхэм» проиграл в дерби «Вест Хэму» в 15-м туре АПЛ, ведя в счёте 1:0. И всё бы ничего, если бы хозяева весь матч играли хуже, но нет – они доминировали и, казалось, должны были забирать три очка. Однако что-то пошло не так.

Чтобы все понимали: «Тоттенхэм» начал матч с тотального преимущества. После 10 стартовых минут хозяева владели мячом 92% времени – страшные цифры. А к исходу первого получаса игры сделали 18 передач в чужой штрафной, тогда как «Вест Хэм» – всего одну. Такой перевес не мог не сказаться на счёте: и уже на 11-й минуте Кристиан Ромеро открыл счёт после подачи Педро Порро с углового.

Было ощущение, что всё с сюжетом этой встречи понятно: сейчас до перерыва «Тоттенхэм» завалит ещё один гол, и игра будет сделана. Но второй мяч команда Ангелоса Постекоглу так и не забила, а после перерыва для неё наступил сущий кошмар. Не исключено, что в раздевалке «Вест Хэма» провели какой-то обряд чёрной магии. Ну или навели порчу на соперника. Иным образом всё это не объяснить.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2 Фото: Кадр трансляции

На 52-й минуте «Вест Хэм» побежал отыгрываться, и вроде бы скоростная атака превратилась в не самую стремительную: Джаррод Боуэн протащил мяч по левому полуфлангу, ушёл в середину и отдал на Мохаммеда Кудуса, который пробил издали. Мяч после удара попал сначала в одного игрока «Тоттенхэма», затем – во второго. А после отскочил всё к тому же Боуэну, который моментально сориентировался и расстрелял Гульельмо Викарио.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2 Фото: Кадр трансляции

На этом веселье не кончилось. На 74-й минуте на Дестини Удоджи нашло помутнение, и он под прессингом отдал пас назад – но не вратарю, а на набегающего Боуэна. Джаррод до мяча не добежал, так как Викарио вылетел из ворот и выбил его прямо на ногу Уорду-Праусу. Джеймс сначала зарядил в штангу, а со второй попытки забил в пустые. Просто посмотрите, как это выглядело в моменте! Два футболиста «Вест Хэма» у чужих ворот — и пустота рядом.

«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» — 1:2 Фото: Кадр трансляции

После таких косяков «Тоттенхэм», очевидно, растерялся. Собраться на остаток матча не очень-то получилось: встреча завершилась победой гостей. А ведь у «шпор» был шанс сравняться по очкам с «Манчестер Сити» и поделить с ними четвёртое место.