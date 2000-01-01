«Тоттенхэм» установил два антирекорда в АПЛ. Такого не было никогда!

«Тоттенхэм» установил два антирекорда в АПЛ

У лондонцев явно началась полоса неудач. «Шпоры» в пяти последних матчах потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Кроме того, клуб установил два антирекорда в АПЛ. Каких?