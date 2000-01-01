«Тоттенхэм» установил два антирекорда в АПЛ
У лондонцев явно началась полоса неудач. «Шпоры» в пяти последних матчах потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью. Кроме того, клуб установил два антирекорда в АПЛ. Каких?
Три поражения
«Тоттенхэм» стал первой командой в истории АПЛ, которая проиграла три домашних матча подряд, ведя в счёте 1:0. «Шпоры» уступили «Челси» (1:4), «Астон Вилле» (1:2) и «Вест Хэму» (1:2).
Безвыигрышная серия
Также «Тоттенхэм» — первый клуб в истории АПЛ, не сумевший одержать победу в пяти встречах подряд, при условии, что вёл в счёте 1:0. «Шпоры» проиграли «Челси» (1:4), «Вулверхэмптону» (1:2), «Астон Вилле» (1:2), «Вест Хэму» (1:2) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (3:3).
«Тоттенхэм» установил два антирекорда в АПЛ. Такого не было никогда!
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