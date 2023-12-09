7 игроков, которые объединяют «Спартак» и Самару. Кто из них лучше проводит сезон РПЛ?

В одном из центральных матчей 18-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». В составах команд есть целая группа футболистов, связанных карьерой и с москвичами, и с самарцами. Для Александра Соболева, Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Никиты Чернова, Владислава Шитова, Николая Рассказова и Ильи Гапонова предстоящая встреча – особенная, принципиальная. А кто из них показывает лучшую игру в нынешнем чемпионате России? Давайте определим все вместе.
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Данил Пруцев, «Спартак»
Статистика в сезоне РПЛ: 1+1 в 10 матчах
Пруцев принадлежит «Спартаку» с января 2022-го, когда его выкупили у «Крыльев Советов» за € 1,5 млн. По ходу текущего сезона Гильермо Абаскаль не слишком доверял центрхаву, за что испанского тренера крепко критиковали. Ситуация поменялась только в октябре. У Данила 10 матчей в РПЛ, с первых минут – восемь. Ещё в семи играх он оставался на скамейке. Пруцев, в отличие от Соболева и Зиньковского, не выходил на поле и в Самаре, где «Спартак» проиграл «Крыльям Советов» со счётом 0:4. Центрхав забил один мяч в ворота «Пари НН» и сделал одну голевую передачу во встрече предыдущего тура с «Ахматом».
Николай Рассказов, «Крылья Советов»
Статистика в сезоне РПЛ: 2+3 в 16 матчах
Рассказов перебрался в «Крылья Советов» из «Спартака» в январе 2023-го, самарцы выплатили только компенсацию за воспитанника красно-белых в размере € 33 тыс. Если москвичам правый защитник оказался не нужен, то в Самаре прижился. Причём играет и в обороне, и в полузащите. В текущем сезоне РПЛ 11 раз попадал в основу и пять раз вступал в игру со скамейки. Забил два мяча «Локомотиву» и ЦСКА, делал голевые передачи во встречах с «Ахматом», «Факелом» и «Краснодаром». В «Крыльях Советов» Николай снова нашёл себя.
Илья Гапонов, «Крылья Советов»
Статистика в сезоне РПЛ: 0+0 в 4 матчах
«Спартак» отпустил Гапонова в «Крылья Советов» летом 2022-го. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила тогда € 281 тыс. Однако и в самарской команде этот защитник пока не раскрылся по-настоящему. В нынешнем чемпионате России Илья только два раза вышел в стартовом составе и два раза – на замену. Результативных действий он не совершал. В шести турах Гапонов оставался на скамейке запасных, несколько матчей пропустил из-за повреждения. Очевидно, сезон вряд ли складывается так, как Илья рассчитывал.
Антон Зиньковский, «Спартак»
Статистика в сезоне РПЛ: 2+0 в 16 матчах
Зиньковский играет за «Спартак» с лета 2022-го, его выкупили у «Крыльев Советов» за € 3,2 млн. В нынешнем сезоне вингер сыграл 16 матчей, но чаще появлялся на поле со скамейки: семь раз попал в основу и девять раз выходил на замену. Ещё в одном туре Антон до конца матча остался в запасе. У Зиньковского всего два результативных действия – голы в ворота «Локомотива» и «Ахмата» (в прошлый уикенд). Несмотря на то что вингер сыграл не так много, он по статистике лидер «Спартака» в РПЛ по количеству успешных обводок.
Владислав Шитов, «Крылья Советов»
Статистика в сезоне РПЛ: 3+1 в 14 матчах
Шитов в «Крыльях Советов» с лета прошлого года – нападающего выкупили у «Спартака» после аренды за € 500 тыс. В этом сезоне РПЛ Владислав пока не стал стабильным игроком основы: семь раз появлялся в стартовом составе «КС» и столько же на замену. Забил три мяча – в ворота «Факела», «Урала» и… «Спартака» во встрече первого круга в Самаре. Запоминающийся получился гол. В том эпизоде начудили Срджан Бабич на пару с голкипером Александром Максименко. Владислав отдал также одну голевую передачу в игре с «Балтикой».
Никита Чернов, «Спартак»
Статистика в сезоне РПЛ: 0+0 в 5 матчах
Чернов стал игроком «Спартака» в феврале 2022-го, когда перешёл из «Крыльев Советов» за полгода до окончания контракта за € 110 тыс. В «Спартаке» центральный защитник до сих пор не превратился в твёрдого игрока стартового состава. В нынешнем сезоне РПЛ Никита принял участие всего в пяти матчах, а в основу попал лишь дважды. Результативными действиями не отметился, карточек не получал. Хотя Чернов достаточно солидно отыграл в отсутствие Срджана Бабича и Георгия Джикии с «Локомотивом» и «Ростовом», он всё равно вернулся на скамейку по решению Абаскаля.
Александр Соболев, «Спартак»
Статистика в сезоне РПЛ: 2+4 в 14 матчах
Соболев переходил из «Крыльев Советов» в «Спартак» в январе 2020 года – его трансфер (выкуп после аренды) потянул на € 5 млн. В нынешнем сезоне РПЛ Александр принял участие в 14 матчах, но только в 11 из них выходил в стартовом составе. Одну игру полностью провёл на скамейке запасных. У нападающего всего два гола – в ворота «Урала» и «Зенита». Причём петербургской команде он забил с пенальти. Как ассистент Соболев более успешен – отдал четыре голевые передачи. Правда, и результативные пасы делал только в двух матчах: два с «Рубином» и два – с «Балтикой». В общем, это не самый успешный сезон для центрфорварда «Спартака».