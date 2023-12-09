7 игроков, которые объединяют «Спартак» и Самару. Кто из них лучше проводит сезон РПЛ?

В одном из центральных матчей 18-го тура РПЛ сыграют «Спартак» и «Крылья Советов». В составах команд есть целая группа футболистов, связанных карьерой и с москвичами, и с самарцами. Для Александра Соболева, Антона Зиньковского, Данила Пруцева, Никиты Чернова, Владислава Шитова, Николая Рассказова и Ильи Гапонова предстоящая встреча – особенная, принципиальная. А кто из них показывает лучшую игру в нынешнем чемпионате России? Давайте определим все вместе.

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