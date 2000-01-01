Пять лучших игровых дуэтов Европы в XXI веке
Футбол — игра, в которой результат получается благодаря командной работе. Но часто важно крутое взаимопонимание между двумя атакующими игроками. Как выглядят пять лучших дуэтов футболистов в европейском футболе в XXI веке?
5-е место — Кейн и Сон
На двоих в «Тоттенхэме» Гарри и Хын Мин сделали 60 результативных действий. На счету Кейна — 34 гола и 26 ассистов, а у Сона — 26 голов и 34 ассиста.
4-е место — Месси и Неймар
Игроки поучаствовали в 67 результативных действиях друг для друга в «ПСЖ» и «Барселоне». Месси забил 40 голов и отдал 27 пасов, Неймар — наоборот.
3-е место — Роналду и Бензема
На счету футболистов «Реала» 76 совместных результативных действий. У Криштиану 47 голов и 29 пасов, у Карима — 29 голов и 47 пасов.
2-е место — Левандовски и Мюллер
В «Баварии» игроки стали авторами 80 совместных результативных действий. На счету Роберта 64 гола и 16 ассистов, у Томаса — наоборот.
1-е место — Месси и Суарес
В активе футболистов 99 совместных результативных действий в «Барселоне». Лео забил 56 голов и сделал 43 паса, Луис — 43 гола и 53 ассиста.
Пять лучших дуэтов футболистов в Европе в XXI веке. Кто, кроме Месси и Суареса?
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