Пять лучших дуэтов футболистов в Европе в XXI веке. Кто, кроме Месси и Суареса?

Пять лучших игровых дуэтов Европы в XXI веке

Футбол — игра, в которой результат получается благодаря командной работе. Но часто важно крутое взаимопонимание между двумя атакующими игроками. Как выглядят пять лучших дуэтов футболистов в европейском футболе в XXI веке?