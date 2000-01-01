«Аякс» провёл милую акцию для фанатов
Амстердамцы вручили болельщикам, приехавшим на выезд с «Валвейком», трогательные подарки. Вышло круто!
Жуткий инцидент
Матч 7-го тура Эредивизии был остановлен на 84-й минуте из-за жуткой травмы вратаря. Этьен Вассен получил сильный удар в голову коленом от Брайана Бробби и потерял сознание. Голкиперу сделали непрямой массаж сердца, вернули к жизни и унесли с поля.
Поддержка
6 декабря команды встретились вновь, чтобы доиграть те шесть минут матча. В итоге победу одержал «Аякс». За этим наблюдали 250 болельщиков клуба. Им всем «Аякс» подарил благодарственное письмо, памятный шарф, а также компенсацию в размере € 30.
Подарок
«Неважно, куда ты отправишься, я всюду последую за тобой. Да, я всегда буду тебе верен. И это видно. Какая самоотверженность быть сегодня здесь, пусть всего лишь на шесть минут ради нашего клуба. Надеюсь, этот шарф покажет вам нашу признательность», — написано в письме.
«Аякс» провёл милую акцию. Клуб вручил фанатам особые подарки за шестиминутный выезд!
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