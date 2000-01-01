«Аякс» провёл милую акцию. Клуб вручил фанатам особые подарки за шестиминутный выезд!

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«Неважно, куда ты отправишься, я всюду последую за тобой. Да, я всегда буду тебе верен. И это видно. Какая самоотверженность быть сегодня здесь, пусть всего лишь на шесть минут ради нашего клуба. Надеюсь, этот шарф покажет вам нашу признательность», — написано в письме.