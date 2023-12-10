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Факел — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
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«Факел» — «Динамо», прямая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ, где смотреть, 10 декабря 2023

«Краснодар» уйдёт на зимнюю паузу лидером РПЛ? А «Балтика» выберется из зоны вылета? LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
,
Лайв РПЛ
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Есть и другие интриги!

Сегодня, 10 декабря, завершается не только 18-й тур РПЛ, но и первая половина чемпионата России сезона-2023/2024. Дальше – пауза, Новый год, праздники и возвращение турнира в начале марта. Кто играет? «Факел» с «Динамо», «Сочи» с «Оренбургом», «Краснодар» с ЦСКА и «Балтика» с «Рубином».

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Динамовцы в случае победы над «Факелом» официально станут третьей силой в РПЛ, что невероятно мотивирует перед новогодней паузой. «Факелу» же нужны любые очки, чтобы держаться как можно подальше от зоны стыков. Интересно, что «Динамо» не обыгрывало воронежского оппонента с, внимание, 2001 года! Как ни крути, нас ждёт историческая встреча.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Оренбург
Оренбург
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сочинцам в этом сезоне очень плохо: черноморский клуб замыкает таблицу и всё никак не отлипнет от последней строчки. Как-то глобально поправить положение можно уже в новом году, но для этого неплохо было бы победить «Оренбург», который находится в зоне стыков. Команда Давида Деограсии хорошо начала после его назначения, но на дистанции всё равно свалилась в опасную зону.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный матч дня! Если «Краснодар» побеждает, то возвращается на первое место в таблице и уходит на перерыв в чемпионате с хорошим настроением. Если нет – «Зенит» останется лидером РПЛ. ЦСКА, само собой, всё это мало волнует, армейцам нужно подбираться к группе лидеров и верить в мегауспешную весну, чтобы побороться за тройку, а при определённых обстоятельствах – даже за титул.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
10 декабря 2023, воскресенье. 19:45 МСК
Балтика
Калининград
Не начался
Рубин
Казань
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как по-разному сложилась судьба вернувшихся в РПЛ клубов. «Балтика» при всеобщей симпатии продолжает барахтаться на дне таблицы, а «Рубин» после череды удачных трансферов держится в середине и при наличии удачи может закончить сезон даже в первой пятёрке. В первом круге всё закончилось победой Казани. Ну что ж, пришло время Калининграду брать реванш.

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