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Футбол, 9 декабря 2023: обзор главных матчей, МЮ — Борнмут, Аталанта — Милан, Бетис — Реал, Вильярреал — Реал Сосьедад

Россияне оформили голевые, а «Баварию» и «МЮ» просто размазали. События дня в еврофутболе
Георгий Илющенко
9 декабря 2023: обзор главных матчей
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Также «Реал» потерял очки, а «Ливерпуль» сотворил мегакамбэк.

Российский футбол вскоре уходит на долгую зимнюю паузу. Тем не менее сегодня, 9 декабря, европейский показал — даже ярые фанаты РПЛ не заскучают в отсутствие любимого чемпионата. Потому что и без него есть масса невероятных сюжетов. Ниже — их дайджест.

«Ливерпуль» гениально выскочил на первое место АПЛ

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 15:30 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Матета – 57'     1:1 Салах – 76'     1:2 Эллиотт – 90+1'    
Удаления: Айю – 75' / нет

Мерсисайдцы вновь показали, кто в Англии лучше всех реагирует на неудачи. Сколько у них было камбэков — не сосчитать. И вот появился ещё один. К 76-й минуте матча с «Кристал Пэлас» они не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Однако прямо перед этим удаление схлопотал Джордан Айю, и Мохамед Салах тут же рикошетом от старого знакомого Натаниэла Клайна забил 200-й мяч за «Ливерпуль». Маэстро!

И всё-таки ничьей фаворитам было мало, так что на 90+1-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт добил играющий в меньшинстве «Пэлас» ударом издали в ближний угол. Мерсисайдцы благодаря этому вышли на первое место. Его по итогам тура мог отнять «Арсенал», но об этом чуть ниже.

Подробнее о блестящем матче команды Юргена Клоппа:
Мощный камбэк от «Ливерпуля»! Спасло глупое удаление у соперника
Мощный камбэк от «Ливерпуля»! Спасло глупое удаление у соперника

«Арсенал» стал очередной топ-жертвой Унаи Эмери

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон
1:0 Макгинн – 7'    

На прошлой неделе «Астон Вилла» уничтожила «Манчестер Сити». Да, по счёту было 1:0, зато по ударам — 22:2!

Что это было:
Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом
Эмери вынес «Манчестер Сити»! Его команда натурально издевалась над чемпионом

Теперь команда Эмери показала, что убийство гранда было не случайно, и закошмарили ещё один. В отличие от «Сити», «Арсенал» совсем беззубо не выглядел: куда чаще «Виллы» атаковал и создал в два раза больше моментов. Просто для сравнения: на счету Эмилиано Мартинеса четыре сейва, а у Давида Райи — два. Но не три, поэтому «пушкари» и уступили: на седьмой минуте бирмингемцы провели долгоиграющую атаку от своих ворот, которую завершил точным ударом Джон Макгинн.

Вот почему проиграл «Арсенал»:
Эмери вслед за «Сити» прихлопнул и «Арсенал»! В АПЛ снова сменился лидер
Эмери вслед за «Сити» прихлопнул и «Арсенал»! В АПЛ снова сменился лидер

Лондонцы упустили прекрасную возможность взлететь в лидеры АПЛ и отстают от «Ливерпуля» на одно очко. Ещё и «Астон Вилла» теперь на таком же расстоянии, только на позицию ниже.

«МЮ» провёл очередной бездарный матч

Англия - Премьер-лига . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Окончен
0 : 3
Борнмут
Борнмут
0:1 Соланке – 5'     0:2 Биллинг – 68'     0:3 Сенеси – 73'    

«Разгром «Манчестер Юнайтед». После этой фразы вы подумали явно не о крупной победе от манкунианцев, и это красноречиво символизирует их крах. Сегодня команду Эрика тен Хага в третий раз за полтора месяца вынесли со счётом 3:0 — до этого постарались «Сити» и «Ньюкасл», а теперь «Борнмут» с 15-го места.

«Юнайтед» пропустил уже на пятой минуте от Доминика Соланке после коллективного провала. Позже он же угодил в штангу, а уже во втором тайме Филип Биллинг и Маркус Сенеси оформили разгром: первый — после перехвата, второй — после углового.

Хроника манчестерского уныния в этом матче:
Худший матч «МЮ» в этом сезоне. И это с 15-й командой АПЛ!
Худший матч «МЮ» в этом сезоне. И это с 15-й командой АПЛ!

Вдвойне эпичным поражение делают два факта: тен Хага признали лучшим ноябрьским тренером АПЛ, а Гарри Магуайра — лучшим футболистом. Ещё и Бруну Фернандеш получил пятую жёлтую и пропустит следующий тур, а там команду ждёт «Ливерпуль». Здорово, правда?

«Реал» оступился на выезде у «Бетиса»

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 53'     1:1 Руибаль – 66'    

Так может показаться по счёту 1:1, однако по содержанию игры к победе ближе были именно севильцы. Именно они организовали больше моментов — выручили Андрей Лунин и штанга. Кстати, Карло Анчелотти обещал, что защищать мадридские ворота будет выздоровевший Кепа Арриисабалага. И всё же итальянец выпустил украинца, и тот не подвёл.

Не подвёл и Джуд Беллингем, который откликнулся на заброс Браима Диаса и забил уже 12-й мяч в Ла Лиге. Правда, немного погодя Айтору Руибалю удался сумасшедший дальний выстрел — спас бы разве что трёхметровый голкипер.

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 18:15 МСК
Бетис
Севилья
Окончен
1 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Беллингем – 53'     1:1 Руибаль – 66'    

В финале встречи соперники устроили обмен супермоментами, причём больше со стороны «Бетиса», но оставили 1:1 в силе. «Реал» вырвался в единоличные лидеры как минимум до завтрашнего вечера. У «Жироны» на очко меньше, и она сыграет с «Барселоной» в каталонском дерби.

Арсен Захарян наконец-то сотворил первое голевое действие в Испании

Испания - Примера . 16-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:30 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мерино – 38'     0:2 Субименди – 41'     0:3 Кубо – 45+4'    

Экс-динамовец вышел во втором матче «Реала Сосьедад» кряду в старте, и это помогло ему оформить голевую передачу на Мартина Субименди в конце первого тайма: россиянин пробил по воротам, а его напарник подставил ногу и переправил мяч в ворота. Можно записать Арсена в соавторы и следующего гола: именно он запустил атаку, в результате которой отличился Таке Кубо.

Больше слов про отличный матч Захаряна:
Лучший матч Захаряна в Испании! Россиянин сделал ассист и организовал ещё один гол. Видео
Лучший матч Захаряна в Испании! Россиянин сделал ассист и организовал ещё один гол. Видео

Первое голевое действие за 15 матчей — совсем не великое достижение. Тем не менее заметно, как Захарян прибавляет с каждой игрой, так что ждём от него новых свершений. Например, 12 декабря в сходке Лиги чемпионов с «Интером», который также отлично провёл выходные.

«Интер» не заметил очередного соперника в Серии А

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Чалханоглу – 37'     2:0 Димарко – 42'     3:0 Тюрам – 44'     4:0 Мартинес – 84'    

Миланцы не на шутку зарубились за промежуточное лидерство с «Ювентусом». Туринцев не отвлекает еврокубок, и в этом их преимущество. А недостаток — отсутствие такого игрока, как Хакан Чалханоглу. Турецкий тащер в матче с «Удинезе» сперва реализовал пенальти, а после выдал пас-конфетку на Феде Димарко. Игра была сделана, но Маркус Тюрам ещё и третий забил. Всё это — в последнюю десятиминутку первого тайма. На 84-й минуте и Лаутаро Мартинес забил 15-й гол в чемпионате. Мощь!

Чёрно-синие вновь обогнали «Юве» на два очка. Соседи из «Милана» позади на восемь очков, а остальные — ещё дальше. Похоже, титул Серии А разыграют именно первые две команды, ведь третья сегодня сама всё себе испортила. Благодарность за это — Алексею Миранчуку.

Миранчук ослабил интригу в Италии блестящим ассистом

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 2
Милан
Милан
1:0 Лукман – 38'     1:1 Жиру – 45+3'     2:1 Лукман – 55'     2:2 Йович – 80'     3:2 Мурьель – 90+5'    
Удаления: нет / Калабрия – 90+3'

«Милан» отправился в гости к «Аталанте», которая не побеждала в четырёх матчах подряд. Возможно, потому что Джан Пьеро Гасперини не слишком доверяет Миранчуку: до этого россиянин побегал только в пяти матчах Серии А, набрав 252 минуты и не отметившись результативными действиями. Здесь же он вышел в финале и отметился блестящим ассистом, который Луис Мурьель завершил пяткой. А до этого он вывел из игры Давиде Калабрию, подставившись под нарушение.

Подробнее и с видео про Миранчука против «Милана»:
Миранчук похоронил «Милан»! Алексей выдал тончайший пас на удивительный гол. Видео
Миранчук похоронил «Милан»! Алексей выдал тончайший пас на удивительный гол. Видео

Даже с учётом победы бергамаски только седьмые. Тем не менее до зоны ЛЧ всего одно очко (правда, «Рома» ещё может приплюсовать три за счёт «Фиорентины»). Может, уже пора как следует довериться Миранчуку и мчать в главный еврокубок? А, Гасперини?

«Бавария» пропустила пятёрку и почти не забила в ответ

Германия - Бундеслига . 14-й тур
09 декабря 2023, суббота. 17:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
5 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 Мармуш – 12'     2:0 Эбимбе – 31'     3:0 Ларссон – 36'     3:1 Киммих – 44'     4:1 Эбимбе – 50'     5:1 Кнауфф – 60'    

Если выносы «МЮ» давно ни для кого не новость, то вот когда громят «Баварию» — это и правда весьма неожиданно. В 14-м туре данное достижение покорилось «Айнтрахту». Мюнхенцы «горели» 0:3 уже к 36-й минуте! Мазрауи, Ким Мин Джэ, Юпамекано, Дэвис — ошибались все. А Мармуш, Эбимбе и Ларссон (Хуго, не экс-спартаковец Джордан) наказывали голами.

Киммих отквитал один мяч перед перерывом, и казалось, намечается камбэк даже круче, чем у «Ливерпуля». Вместо этого вновь Эбимбе и Кнауфф довершили унижение.

Вот что это было:
Исторический разгром «Баварии». Оборона чемпионов Германии просто развалилась
Исторический разгром «Баварии». Оборона чемпионов Германии просто развалилась

Теперь мюнхенцы отстают от «Байера» на три очка. Ещё рядышком подкрались «Штутгарт» (минус два от «Баварии») и «Лейпциг» (минус три и плюс один матч). Проигрывать больше нельзя, особенно с таким счётом.

«Лейпциг» устроил перестрелку с «Дортмундом» и преуспел

«РБ» и «Боруссия» спорили, кто из них должен навязать борьбу лидерам. Выяснилось, что «Лейпциг». Хуммельс и Бенсебаини сделали всё для этого уже в первом тайме: первый на 15-й минуте схлопотал удаление за жёсткий подкат против Опенда, а второй через 20 минут головой переправил мяч в собственные ворота. Зюле позднее замкнул подачу Брандта и сократил отставание, и всё-таки Баумгартнер и Поульсен сделали разницу. Гол Фюллькруга ничего не изменил.

Удивительное дело, «Дортмунд» лидирует в «группе смерти» ЛЧ с «Миланом», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», одновременно отставая в Бундеслиге от «Байера» на 10 очков и имея на один сыгранный матч больше. Просто команда-загадка.

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