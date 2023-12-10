Россияне оформили голевые, а «Баварию» и «МЮ» просто размазали. События дня в еврофутболе

Российский футбол вскоре уходит на долгую зимнюю паузу. Тем не менее сегодня, 9 декабря, европейский показал — даже ярые фанаты РПЛ не заскучают в отсутствие любимого чемпионата. Потому что и без него есть масса невероятных сюжетов. Ниже — их дайджест.

«Ливерпуль» гениально выскочил на первое место АПЛ

Мерсисайдцы вновь показали, кто в Англии лучше всех реагирует на неудачи. Сколько у них было камбэков — не сосчитать. И вот появился ещё один. К 76-й минуте матча с «Кристал Пэлас» они не нанесли ни одного удара по воротам соперника. Однако прямо перед этим удаление схлопотал Джордан Айю, и Мохамед Салах тут же рикошетом от старого знакомого Натаниэла Клайна забил 200-й мяч за «Ливерпуль». Маэстро!

И всё-таки ничьей фаворитам было мало, так что на 90+1-й минуте вышедший на замену Харви Эллиотт добил играющий в меньшинстве «Пэлас» ударом издали в ближний угол. Мерсисайдцы благодаря этому вышли на первое место. Его по итогам тура мог отнять «Арсенал», но об этом чуть ниже.

«Арсенал» стал очередной топ-жертвой Унаи Эмери

На прошлой неделе «Астон Вилла» уничтожила «Манчестер Сити». Да, по счёту было 1:0, зато по ударам — 22:2!

Теперь команда Эмери показала, что убийство гранда было не случайно, и закошмарили ещё один. В отличие от «Сити», «Арсенал» совсем беззубо не выглядел: куда чаще «Виллы» атаковал и создал в два раза больше моментов. Просто для сравнения: на счету Эмилиано Мартинеса четыре сейва, а у Давида Райи — два. Но не три, поэтому «пушкари» и уступили: на седьмой минуте бирмингемцы провели долгоиграющую атаку от своих ворот, которую завершил точным ударом Джон Макгинн.

Лондонцы упустили прекрасную возможность взлететь в лидеры АПЛ и отстают от «Ливерпуля» на одно очко. Ещё и «Астон Вилла» теперь на таком же расстоянии, только на позицию ниже.

«МЮ» провёл очередной бездарный матч

«Разгром «Манчестер Юнайтед». После этой фразы вы подумали явно не о крупной победе от манкунианцев, и это красноречиво символизирует их крах. Сегодня команду Эрика тен Хага в третий раз за полтора месяца вынесли со счётом 3:0 — до этого постарались «Сити» и «Ньюкасл», а теперь «Борнмут» с 15-го места.

«Юнайтед» пропустил уже на пятой минуте от Доминика Соланке после коллективного провала. Позже он же угодил в штангу, а уже во втором тайме Филип Биллинг и Маркус Сенеси оформили разгром: первый — после перехвата, второй — после углового.

Вдвойне эпичным поражение делают два факта: тен Хага признали лучшим ноябрьским тренером АПЛ, а Гарри Магуайра — лучшим футболистом. Ещё и Бруну Фернандеш получил пятую жёлтую и пропустит следующий тур, а там команду ждёт «Ливерпуль». Здорово, правда?

«Реал» оступился на выезде у «Бетиса»

Так может показаться по счёту 1:1, однако по содержанию игры к победе ближе были именно севильцы. Именно они организовали больше моментов — выручили Андрей Лунин и штанга. Кстати, Карло Анчелотти обещал, что защищать мадридские ворота будет выздоровевший Кепа Арриисабалага. И всё же итальянец выпустил украинца, и тот не подвёл.

Не подвёл и Джуд Беллингем, который откликнулся на заброс Браима Диаса и забил уже 12-й мяч в Ла Лиге. Правда, немного погодя Айтору Руибалю удался сумасшедший дальний выстрел — спас бы разве что трёхметровый голкипер.

В финале встречи соперники устроили обмен супермоментами, причём больше со стороны «Бетиса», но оставили 1:1 в силе. «Реал» вырвался в единоличные лидеры как минимум до завтрашнего вечера. У «Жироны» на очко меньше, и она сыграет с «Барселоной» в каталонском дерби.

Арсен Захарян наконец-то сотворил первое голевое действие в Испании

Экс-динамовец вышел во втором матче «Реала Сосьедад» кряду в старте, и это помогло ему оформить голевую передачу на Мартина Субименди в конце первого тайма: россиянин пробил по воротам, а его напарник подставил ногу и переправил мяч в ворота. Можно записать Арсена в соавторы и следующего гола: именно он запустил атаку, в результате которой отличился Таке Кубо.

Первое голевое действие за 15 матчей — совсем не великое достижение. Тем не менее заметно, как Захарян прибавляет с каждой игрой, так что ждём от него новых свершений. Например, 12 декабря в сходке Лиги чемпионов с «Интером», который также отлично провёл выходные.

«Интер» не заметил очередного соперника в Серии А

Миланцы не на шутку зарубились за промежуточное лидерство с «Ювентусом». Туринцев не отвлекает еврокубок, и в этом их преимущество. А недостаток — отсутствие такого игрока, как Хакан Чалханоглу. Турецкий тащер в матче с «Удинезе» сперва реализовал пенальти, а после выдал пас-конфетку на Феде Димарко. Игра была сделана, но Маркус Тюрам ещё и третий забил. Всё это — в последнюю десятиминутку первого тайма. На 84-й минуте и Лаутаро Мартинес забил 15-й гол в чемпионате. Мощь!

Чёрно-синие вновь обогнали «Юве» на два очка. Соседи из «Милана» позади на восемь очков, а остальные — ещё дальше. Похоже, титул Серии А разыграют именно первые две команды, ведь третья сегодня сама всё себе испортила. Благодарность за это — Алексею Миранчуку.

Миранчук ослабил интригу в Италии блестящим ассистом

«Милан» отправился в гости к «Аталанте», которая не побеждала в четырёх матчах подряд. Возможно, потому что Джан Пьеро Гасперини не слишком доверяет Миранчуку: до этого россиянин побегал только в пяти матчах Серии А, набрав 252 минуты и не отметившись результативными действиями. Здесь же он вышел в финале и отметился блестящим ассистом, который Луис Мурьель завершил пяткой. А до этого он вывел из игры Давиде Калабрию, подставившись под нарушение.

Даже с учётом победы бергамаски только седьмые. Тем не менее до зоны ЛЧ всего одно очко (правда, «Рома» ещё может приплюсовать три за счёт «Фиорентины»). Может, уже пора как следует довериться Миранчуку и мчать в главный еврокубок? А, Гасперини?

«Бавария» пропустила пятёрку и почти не забила в ответ

Если выносы «МЮ» давно ни для кого не новость, то вот когда громят «Баварию» — это и правда весьма неожиданно. В 14-м туре данное достижение покорилось «Айнтрахту». Мюнхенцы «горели» 0:3 уже к 36-й минуте! Мазрауи, Ким Мин Джэ, Юпамекано, Дэвис — ошибались все. А Мармуш, Эбимбе и Ларссон (Хуго, не экс-спартаковец Джордан) наказывали голами.

Киммих отквитал один мяч перед перерывом, и казалось, намечается камбэк даже круче, чем у «Ливерпуля». Вместо этого вновь Эбимбе и Кнауфф довершили унижение.

Теперь мюнхенцы отстают от «Байера» на три очка. Ещё рядышком подкрались «Штутгарт» (минус два от «Баварии») и «Лейпциг» (минус три и плюс один матч). Проигрывать больше нельзя, особенно с таким счётом.

«Лейпциг» устроил перестрелку с «Дортмундом» и преуспел

«РБ» и «Боруссия» спорили, кто из них должен навязать борьбу лидерам. Выяснилось, что «Лейпциг». Хуммельс и Бенсебаини сделали всё для этого уже в первом тайме: первый на 15-й минуте схлопотал удаление за жёсткий подкат против Опенда, а второй через 20 минут головой переправил мяч в собственные ворота. Зюле позднее замкнул подачу Брандта и сократил отставание, и всё-таки Баумгартнер и Поульсен сделали разницу. Гол Фюллькруга ничего не изменил.

Удивительное дело, «Дортмунд» лидирует в «группе смерти» ЛЧ с «Миланом», «ПСЖ» и «Ньюкаслом», одновременно отставая в Бундеслиге от «Байера» на 10 очков и имея на один сыгранный матч больше. Просто команда-загадка.