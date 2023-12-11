Исторический провал «Барсы». «Жирона» забила четыре и вернула себе первое место

Для лидеров Ла Лиги это первая победа в каталонских дерби в истории. А второй забитый мяч — просто удивительный!

«Жирона» – главная сенсация этого сезона Ла Лиги. Она «сгорела» в матче с «Реалом» (0:3), но теперь, в матче с «Барселоной», сыграла на другом уровне. Уже на 12-й минуте провалился Кристенсен, и у «Жироны» вышла практически идеальная контратака. Цыганков скатил под удар Довбику, и тот открыл счёт. У Пеньи не было шансов спасти команду (тер Штеген не играет из-за травмы).

У «Барсы» вышел тот же состав, что и в предыдущем туре с «Атлетико». Тогда команда Хави смотрелась здорово, кроме, пожалуй, Левандовского. Теперь всё было полностью наоборот – именно поляк отличился. Он пробил головой после навеса с углового. Кстати, это пятый пропущенный мяч «Жироны» с этого стандарта – худший показатель в этом сезоне Ла Лиги.

Не сказать, что «Барселона» создавала мало моментов, но в решающий жадничали то Феликс, то Рафинья, то Канселу. Последний фактически обязан был скатить под удар Левандовскому, но сам пробил с острого угла во вратаря.

Тем временем «Жирона» играла достаточно просто, конкретно и вертикально. При счёте 1:1 гости дважды пробили рядом со штангой. А потом попали в створ! И на этот раз «Барселона» пропустила абсолютно удивительный гол. Гутьеррес получил мяч в центре поля и без какого-либо сопротивления добрался до чужой штрафной. А едва войдя в неё, пробил в ближний угол. Наверное, могут быть вопросы к вратарю «Барсы», но ещё больше их возникает к Кунде. Защитник сначала стал играть по Гутьерресу, а когда нужно было вступать в отбор, то убежал закрывать игрока на фланге.

Вот два кадра, которые показывают, сколько прошёл Гутьеррес без малейшего сопротивления.

Проход Гутьерреса Фото: Кадр трансляции

Проход Гутьерреса Фото: Кадр трансляции

После перерыва «Барселона» стала действительно похожа на действующего чемпиона. Моменты у «Жироны» практически исчезли, а хозяева буквально окружили чужую штрафную. Правда, мяч раз за разом летел мимо ворот… На 65-й минуте Хави пошёл на тройную замену. С поля ушли оба вингера (Рафинья и Феликс), а также ошибившийся в начале матча Кристенсен. С вышедшими Ямалом, Торресом и Бальде команда продолжила давить, и забил как раз игрок, появившийся на замену. Только речь про нападающего «Жироны» Валери. Мимо него достаточно нелепо пролетел Кунде (да-да, опять он), и получился выход один на один, который был без проблем реализован.

На 90-й минуте гости едва не сделали счёт разгромным, но вместо 4:1 получили 3:2 и нервозную концовку. Однако после гола Гюндогана «Барселона» уже не смогла забить третий и сравнять счёт. Хотя Левандовски упустил убойный момент – без сопротивления пробил мимо ворот, находясь во вратарской. И почти сразу «Барса» пропустила четвёртый. «Жирона» впервые в истории победила «Барселону» и вышла на первое место, оторвавшись от «Реала» на два очка. От команды Хави – и вовсе на семь. Вот теперь заявка «Жироны» на место в Лиге чемпионов стала действительно весомой.