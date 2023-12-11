11 топ-матчей вторника: НБА, НХЛ и решающий тур Лиги чемпионов

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Орландо Мэджик» — «Кливленд Кавальерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 12 декабря 2023, вторник. 03:00 МСК Орландо Мэджик Орландо Не начался Кливленд Кавальерс Кливленд Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: может ли «Орландо» стабильно побеждать сильные команды?

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме. «Кавальерс» выиграли три последние свои встречи, а «Орландо» одержал верх в 10 из своих 12 последних матчей. Команды уже встречались один раз. Произошло это совсем недавно — 7 декабря, в тот раз «Кливленд» оказался сильнее со счётом 121:111. У «Мэджик» немало повреждений в составе, но Джейлен Саггс и Джонатан Айзек всё ещё могут сыграть в матче, решение об их статусе будет принято тренерским штабом перед игрой.

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🏒 3:00: «Нью-Йорк Айлендерс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: чем закончится дуэль российских вратарей?

Для «Айлендерс» после ухода капитана Джона Тавареса в «Торонто» матчи с «Мэйпл Лифс» стали самыми принципиальными. А сегодня ещё и есть шанс продолжить удачный отрезок и прочнее закрепиться в зоне плей-офф. Для российского зрителя этот матч будет интересен в том числе и очередной дуэлью российских вратарей. Кто приведёт свою команду к победе – Илья Самсонов, который не лучшим образом начал сезон и уже было начал проигрывать конкуренцию Джозефу Уоллу, но на днях вернулся в состав и оформил первый «сухарь» в сезоне, или один из самых загруженных по части бросков вратарей НХЛ Илья Сорокин?

🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: смогут ли «Спёрс» прервать свою серию из поражений в матче с одной из лучших домашних команд НБА?

В техасском дерби столкнутся две команды, которые, по заверению аналитиков, должны были тащиться внизу турнирной таблицы. В итоге «Хьюстон» борется за плей-офф, а «Спёрс» идут на рекорды по самым длинным сериям поражениям — уже 15 их на счету коллектива Грега Поповича. В начале сезона у «Сан-Антонио» получилось в овертайме обыграть «Рокетс» со счётом 126:122. Получится ли у «шпор» нанести «ракетам» второе поражение подряд в очном противостоянии?

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🏀 4:00: «Милуоки Бакс» — «Чикаго Буллз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 12 декабря 2023, вторник. 04:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Чикаго Буллз Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: серия побед «Чикаго» — случайность или нет?

«Чикаго» с первых же матчей сезона вызывал только желание унывать. Тем не менее команда сейчас оформила стрик из четырёх побед, первая из которых произошла как раз в матче с «Милуоки» (113:120 мск). «Бакс» продолжают адаптировать двойку Янниса Адетокунбо и Дэмьена Лилларда. Составит ли «Чикаго» достойную рекомендацию коллективу из Висконсина? Смогут ли «Буллз» подарить нам плотную концовку?

🏒 5:30: «Колорадо Эвеланш» — «Калгари Флэймз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 12 декабря 2023, вторник. 05:30 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Калгари Флэймз Калгари Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Маккиннон результативную серию до 12 матчей?

«Колорадо» после бодрого начала сезона зиму начинает в спаде – из последних шести матчей был выигран только один. Тут и травмы с болезнями, и сложный график – «лавины» уже лишились лидерства в Центральном дивизионе и сейчас занимают вторую строчку. Но неизменно одно – каким бы ни был результат команды, Натан Маккиннон продолжает штамповать очки. В последних 11 встречах на его счету 17 результативных баллов, и, вполне вероятно, он продолжит эту серию сегодня ночью.

⚽️ 20:45: «ПСВ Эйндховен» — «Арсенал», ЛЧ, группа B, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: возьмёт ли ПСВ реванш за унижение в первом круге?

«Арсенал» не проигрывал в АПЛ больше месяца, но в минувшем туре не справился с «Астон Виллой» (0:1). Той самой, что сейчас тренирует Унаи Эмери. А вот в ЛЧ всё хорошо — четыре победы в пяти матчах, первое место в группе, досрочный выход в плей-офф. В первом круге «Арсенал» уничтожил ПСВ (4:0). Сумеет ли нидерландская команда взять реванш? Она тоже обеспечила себе место в 1/8 финала. А в чемпионате выдаёт космические результаты — 15 побед в 15 матчах, 52 забитых мяча, шесть пропущенных!

⚽️ 23:00: «Манчестер Юнайтед» — «Бавария», ЛЧ, группа A, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вытащит ли «МЮ» себя с последнего места в группе на второе?

Этот матч не имеет никакого турнирного значения для «Баварии». Команда Томаса Тухеля не только вышла в плей-офф, но и сделала это с первого места в группе. А вот «МЮ» перед заключительным туром оказался на последней строчке в таблице. Шансы на выход в 1/8 финала есть, но они минимальные. Во-первых, нужно обыгрывать «Баварию». Во-вторых, необходимо молиться на ничью в матче «Копенгаген» — «Галатасарай». При любом другом раскладе манкунианцы пролетают мимо плей-офф. Кстати, и «МЮ», и «Бавария» опозорились в минувший уикенд. Команда Эрика тен Хага «сгорела» дома «Борнмуту» (0:3), а мюнхенскую команду раскатали во Франкфурте — поражение со счётом 1:5.

⚽️ 23:00: «Копенгаген» — «Галатасарай», ЛЧ, группа A, 6-й тур

Интрига: выйдет ли какая-то из этих команд в плей-офф?

Победитель этого матча гарантированно сыграет в плей-офф Лиги чемпионов. А вот в случае ничьей обе команды могут пролететь мимо 1/8 финала. «Галатасарай» не был в плей-офф ЛЧ с сезона-2013/2014, а «Копенгаген» — с сезона-2010/2011. Любопытно, что обе команды предыдущие матчи в 1/8 финала проводили с «Челси», и обе проиграли лондонцам. Кстати, в случае ничьей «Копенгаген» будет выше соперника в таблице, поскольку у него лучше разность мячей.

⚽️ 23:00: «Интер» — «Реал Сосьедад», ЛЧ, группа D, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: оставит ли «Реал Сосьедад» соперника без первого места в группе?

Матч за первое место в группе. Кстати, «Реал Сосьедад» устроит ничья — в таком случае испанская команда будет сеяной при жеребьёвке 1/8 финала. А вот «Интеру» нужна только победа. В этом сезоне миланский клуб выступает очень мощно, в результате чего заслуженно лидирует в Серии А. Единственное поражение команда Симоне Индзаги потерпела ещё в сентябре — тогда она не справилась с «Сассуоло» (1:2). «Реал Сосьедад» проиграл в сезоне трижды, но всякий раз делал это в матчах с топ-клубами. Он не справился с мадридским «Реалом» (1:2), «Атлетико» (1:2) и «Барсой» (0:1).

⚽️ 23:00: «Унион» — «Реал», ЛЧ, группа C, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: завершит ли «Реал» групповой этап со стопроцентным результатом?

Противостояние лучшей и худшей команды группы. «Реал» одержал пять побед в пяти матчах и гарантировал себе первое место в квартете. А вот «Унион» (дебютант ЛЧ) набрал всего два очка. Выйти в 1/8 уже не получится, но побороться за место в Лиге Европы ещё можно. Но для этого нужно обыгрывать дома «Реал». Правда, даже такой результат не гарантирует берлинцам место в ЛЕ. Ведь если «Брага» наберёт хотя бы одно очко в заключительном туре, то обойдёт конкурента по личным встречам (3:2, 1:1).

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⚽️ 23:00: «Наполи» — «Брага», ЛЧ, группа C, 6-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: преподнесёт ли «Наполи» неприятный сюрприз своим болельщикам?

Только одна из этих двух команд получит путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. Шансы «Наполи» очень высоки. Действующий чемпион Серии А пройдёт дальше даже в случае поражения в один мяч. У «Браги» есть шансы занять как второе, так и последнее место в группе. Команде достаточно набрать одно очко, чтобы гарантировать себе место в Лиге Европы. Впрочем, туда можно попасть и в случае поражения, если «Унион» не обыграет «Реал». А вот для попадания в 1/8 финала ЛЧ нужно побеждать в Неаполе хотя бы с разницей в два мяча.