Любительский клуб вышел на «ПСЖ» в Кубке Франции

Любители вышли на «ПСЖ» в Кубке страны. Безумная реакция игроков клуба на жеребьёвку

Любительская команда из шестого дивизиона чемпионата Франции, кажется, осуществила свою мечту. В Кубке страны парням из «Ревеля» в соперники достался «ПСЖ». Любители чуть не сошли с ума от радости!