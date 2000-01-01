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Любители вышли на «ПСЖ» в Кубке страны. Безумная реакция игроков клуба на жеребьёвку
Любители вышли на «ПСЖ» в Кубке страны. Безумная реакция игроков клуба на жеребьёвку
Любительская команда из шестого дивизиона чемпионата Франции, кажется, осуществила свою мечту. В Кубке страны парням из «Ревеля» в соперники достался «ПСЖ». Любители чуть не сошли с ума от радости!
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Любительский клуб вышел на «ПСЖ» в Кубке Франции
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