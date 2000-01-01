Видео с тренировки «МЮ», объясняющее, почему у клуба дела идут не очень

Футболисты «МЮ» просто ужасно играют в квадрат

В сети завирусилось видео с тренировки «МЮ», которое показывает, почему у «дьяволов» дела идут не очень. Это кадры игры в квадрат футболистами «МЮ» сейчас в сравнении с «Аяксом» тен Хага в сезоне-2019/2020 просто небо и земля.