Футболисты «МЮ» просто ужасно играют в квадрат
В сети завирусилось видео с тренировки «МЮ», которое показывает, почему у «дьяволов» дела идут не очень. Это кадры игры в квадрат футболистами «МЮ» сейчас в сравнении с «Аяксом» тен Хага в сезоне-2019/2020 просто небо и земля.
Видео с тренировки «МЮ», объясняющее, почему у клуба дела идут не очень
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