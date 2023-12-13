Но даже победа не обеспечит никому путёвку в плей-офф главного еврокубка.

Развязка в «группе смерти» в Лиге чемпионов! «Милан» и «Ньюкасл» бьются за евровесну. LIVE

Друзья, всем привет! До плей-офф Лиги чемпионов ещё далеко, но полный список его участников определится уже сегодня, 13 декабря. Нас ждут решающие матчи группового этапа!

В первый игровой слот (20:45 мск) попал матч «Црвена Звезда» — «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы (действующие обладатели трофея, если что) разнесла группу G, выбив 15 очков в пяти турах, и уже ни в чём не нуждается. «Црвена Звезда» за это время набрала лишь одно очко и уже рассталась с надеждами на евровесну, но разобрать фаворита на своём поле и уйти красиво — чем не мотивация?

А после, в 23:00 мск, начнётся самое интересное. «Ньюкасл» и «Милан» угодили в «группу смерти» к «ПСЖ» и дортмундской «Боруссии» и пока страдают сильнее всех. Неожиданно для многих в плей-офф досрочно улетели немцы, а вот англичане с итальянцами набрали всего по пять очков и находятся на грани вылета из еврокубков. «Ньюкасл» чуть выше благодаря дополнительным показателям. Соответственно, ничья гарантирует команде из АПЛ участие в плей-офф Лиги Европы. А вот для продолжения борьбы в Лиге чемпионов что «Ньюкаслу», что «Милану» нужно брать три очка и надеяться на осечку «ПСЖ» в игре с немотивированной «Боруссией». Кто сказал, что это невозможно?

За развязкой группового этапа «Чемпионат» будет следить в этом лайв-материале. Оставайтесь с нами!

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