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Реакция прессы и соцсетей на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Баварии» в группе Лиги чемпионов

«Бавария» напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед». В Англии «гасят» команду тен Хага
Константин Кринский
Реакция на поражение «Ман Юнайтед» от «Баварии»
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Не только издеваются над футболистами, но и тыкают тренера в его же ошибки.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, не выйдя даже в плей-офф Лиги Европы. С клубом такое случилось в третий раз в истории. Британские журналисты и болельщики весьма едко отреагировали на результат команды Эрика тен Хага не только в этой встрече, но и в целом в еврокубках.

Лига чемпионов . Группа A. 6-й тур
12 декабря 2023, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
0 : 1
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Коман – 70'    

Одна из ведущих газет Манчестера, The Standard, отметила сразу несколько проблем, которые продемонстрировала не только эта встреча, но и Лига чемпионов в целом:

  • «Онана не тот вратарь, что может подарить «Юнайтед» призрачный шанс на спасение».
  • «Антони – одноногий транжира на фланге».
  • «Хойлунд подвергся мастерским издевательствам выдающихся защитников Юпамекано и Ким Мин Джэ».
  • «Бавария» ещё раз напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед».

Про Онана вообще интересно. Болельщики в соцсетях набросились на кипера, который пропустил только один гол. Да, понятно общее отношение к Андре: он часто ошибается, почти не спасает и вообще выглядит слабым местом.

  • «Зачем Онана начал падать раньше времени?»
  • «Господи, Онана действительно ужасен».
  • «Почему в единственном моменте, когда Онана должен выйти из ворот и помешать Коману ударить, он приклеен к линии? Такого лёгкого завершения у Кингсли в карьере, наверное, не было».
  • «Так играть в моменте с голом – преступление. Онана даже не попытался помешать Коману!»

А вот в Daily Mail были не так красноречивы и игроков особо не трогали, зато всё-таки оценили слабую работу тренера: «Манчестер Юнайтед» всё дальше от европейской элиты. Тен Хагу, может, и дадут время всё исправить, однако рано или поздно даже у таких людей, как руководство «МЮ», сдадут нервы».

Фиксируем неудачу команды тен Хага:
«Манчестер Юнайтед» так не проваливался 18 лет. Команда безвольно вылетела из еврокубков
«Манчестер Юнайтед» так не проваливался 18 лет. Команда безвольно вылетела из еврокубков

The Athletic чуть более сдержанно отреагировал на поражение «МЮ», но всё же подсветил несколько важных вещей:

  • «Манчестер Юнайтед» весь матч нервничал, тогда как «Бавария» имела возможность в любой момент увеличить темп».
  • «Почему команда тен Хага не сделала ничего, чтобы атаковать?»

А что The Guardian? Одно из самых авторитетных изданий Великобритании тоже не осталось в стороне. Барни Роней хорошенько прожарил «Юнайтед» после вылета из еврокубков:

«Команда тен Хага не легла и умерла за результат, как дóлжно топ-клубу в сложной ситуации. Она умерла, упорно и бездумно носясь по полю, создавая симулякр элитной команды. Это была не банда игроков, восставших из пепла и превозмогающих себя ради результата, а сборище людей, запутавшихся в себе и общей идее.

Что ещё случилось вчера:
Футболист «Спартака» забил «Реалу», «Бенфика» совершила чудо. Главные события дня в ЛЧ
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Тен Хаг, конечно, возьмёт вину на себя, но провал случился в том числе и из-за футболистов, которых подписали специально под этого тренера и по его просьбе. Получается, Эрик выбрал не тех игроков. Быть менеджером «Юнайтед» – значит выполнять три функции: управлять прошлым, величие которого стучится в дверь при любой возможности; справляться с дисфункцией настоящего, от протекающей крыши на стадионе до игровых бед команды; управлять повседневными показателями: командой, результатом, стилем, энергией».

Казалось бы, наверняка немецкие медиа должны были тоже поиздеваться над крахом «МЮ», но ничего особенного они не написали. Было, конечно, у Bild про «Кейна-Короля» и «упаковали соперника у них дома», но глобально СМИ акцентировали внимание на команде Томаса Тухеля и отмечали важность победы после выноса от «Айнтрахта» (1:5) в Бундеслиге.

А что случится сегодня:
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