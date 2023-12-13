«Бавария» напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед». В Англии «гасят» команду тен Хага

Не только издеваются над футболистами, но и тыкают тренера в его же ошибки.

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии» (0:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов и занял последнее место в группе, не выйдя даже в плей-офф Лиги Европы. С клубом такое случилось в третий раз в истории. Британские журналисты и болельщики весьма едко отреагировали на результат команды Эрика тен Хага не только в этой встрече, но и в целом в еврокубках.

Одна из ведущих газет Манчестера, The Standard, отметила сразу несколько проблем, которые продемонстрировала не только эта встреча, но и Лига чемпионов в целом:

«Онана не тот вратарь, что может подарить «Юнайтед» призрачный шанс на спасение».

«Антони – одноногий транжира на фланге».

«Хойлунд подвергся мастерским издевательствам выдающихся защитников Юпамекано и Ким Мин Джэ».

«Бавария» ещё раз напомнила, как низко пал «Манчестер Юнайтед».

Про Онана вообще интересно. Болельщики в соцсетях набросились на кипера, который пропустил только один гол. Да, понятно общее отношение к Андре: он часто ошибается, почти не спасает и вообще выглядит слабым местом.

«Зачем Онана начал падать раньше времени?»

«Господи, Онана действительно ужасен».

«Почему в единственном моменте, когда Онана должен выйти из ворот и помешать Коману ударить, он приклеен к линии? Такого лёгкого завершения у Кингсли в карьере, наверное, не было».

«Так играть в моменте с голом – преступление. Онана даже не попытался помешать Коману!»

А вот в Daily Mail были не так красноречивы и игроков особо не трогали, зато всё-таки оценили слабую работу тренера: «Манчестер Юнайтед» всё дальше от европейской элиты. Тен Хагу, может, и дадут время всё исправить, однако рано или поздно даже у таких людей, как руководство «МЮ», сдадут нервы».

The Athletic чуть более сдержанно отреагировал на поражение «МЮ», но всё же подсветил несколько важных вещей:

«Манчестер Юнайтед» весь матч нервничал, тогда как «Бавария» имела возможность в любой момент увеличить темп».

«Почему команда тен Хага не сделала ничего, чтобы атаковать?»

А что The Guardian? Одно из самых авторитетных изданий Великобритании тоже не осталось в стороне. Барни Роней хорошенько прожарил «Юнайтед» после вылета из еврокубков:

«Команда тен Хага не легла и умерла за результат, как дóлжно топ-клубу в сложной ситуации. Она умерла, упорно и бездумно носясь по полю, создавая симулякр элитной команды. Это была не банда игроков, восставших из пепла и превозмогающих себя ради результата, а сборище людей, запутавшихся в себе и общей идее.

Тен Хаг, конечно, возьмёт вину на себя, но провал случился в том числе и из-за футболистов, которых подписали специально под этого тренера и по его просьбе. Получается, Эрик выбрал не тех игроков. Быть менеджером «Юнайтед» – значит выполнять три функции: управлять прошлым, величие которого стучится в дверь при любой возможности; справляться с дисфункцией настоящего, от протекающей крыши на стадионе до игровых бед команды; управлять повседневными показателями: командой, результатом, стилем, энергией».

Казалось бы, наверняка немецкие медиа должны были тоже поиздеваться над крахом «МЮ», но ничего особенного они не написали. Было, конечно, у Bild про «Кейна-Короля» и «упаковали соперника у них дома», но глобально СМИ акцентировали внимание на команде Томаса Тухеля и отмечали важность победы после выноса от «Айнтрахта» (1:5) в Бундеслиге.