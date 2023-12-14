Как российские команды играли в группах Лиги чемпионов. Итоги эпохи в цифрах

Этот групповой этап Лиги чемпионов был последним. В нынешнем формате турнир проходил с сезона-1992/1993, а уже со следующего всё кардинально поменяется: количество участников увеличится с 32 до 36, а розыгрыш будет проходить по швейцарской системе.

Уходит целая эпоха, и по этому случаю мы решили вспомнить, как наши клубы выступали на групповом этапе. Всего от России участвовало семь команд: «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Зенит», «Краснодар», «Ростов» и «Рубин».

Суммарно российские команды отбирались в групповой этап ЛЧ 26 сезонов. За это время клубы провели 265 матчей (несколько сезонов групповой этап состоял из двух частей) и суммарно забили 290 мячей. Больше всего на счету «Спартака» — 97 голов в 12 сезонах. Столько же раз в группу отбирался и ЦСКА, но у них гораздо меньше забитых мячей — 78. «Зенит» играл в групповой стадии всего девять раз, и на его счету 60 голов.

Одна из самых интересных сторон статистики — это результат выступления наших клубов на групповом этапе. И эти цифры довольно печальные: первое место команды занимали лишь дважды — это был «Спартак» в сезоне-1995/1996 и «Зенит» в сезоне-2015/2016. Москвичи 28 лет назад выиграли всё шесть матчей в группе с «Блэкберном», «Легией» и «Русенборгом», а петербуржцы спустя 20 лет с одним поражением вышли в следующую стадию из группы с «Валенсией», «Гентом» и «Лионом».

Чаще всего российские клубы занимали третье (19 раз) и четвёртое места (17). Рекордсмен по вылетам в Лигу Европы — «Спартак»: клуб семь раз занимал третье место. А вот четвёртым чаще всего становился ЦСКА — тоже семь раз.

Лучший российский бомбардир в истории групповых этапов Лиги чемпионов — Артём Дзюба: на его счету девять мячей в 28 матчах. На втором месте с восемью голами в 26 играх идёт Андрей Тихонов, на третьем расположился Алан Дзагоев с семью мячами в 33 матчах.

Делитесь в комментариях своими воспоминаниями о выступлении наших клубов в групповых этапах Лиги чемпионов!