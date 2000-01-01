Топ-6 наиболее подорожавших игроков РПЛ
Transfermarkt обновил рыночную стоимость игроков РПЛ. Как выглядит топ-6 самых подорожавших футболистов?
5-6-е место: Бителло
Полузащитник «Динамо» подорожал на € 2 млн. Сейчас его трансферная стоимость составляет € 10 млн.
5-6-е место: Константин Тюкавин
Стоимость форварда «Динамо» выросла на € 2 млн и также стала равняться € 10 млн.
1-4-е место: Матвей Сафонов
Вратарь «Краснодара» тоже подорожал на € 2 млн. Теперь его стоимость — € 18 млн.
1-4-е место: Бенхамин Гарре
Цена нападающего «Крыльев Советов» увеличилась на € 3 млн. Сейчас Гарре стоит € 8 млн.
1-4-е место: Матео Кассьерра
Форвард «Зенита» также подорожал на € 3 млн. Сейчас его трансферная стоимость равна € 9 млн.
1-4-е место: Эдуард Сперцян
Полузащитник «Краснодара» вырос в цене на € 3 млн. Его стоимость теперь составляет € 18 млн.
Топ-6 наиболее подорожавших игроков РПЛ. Сперцян — лидер!
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