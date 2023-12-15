Сперцян — в «Юве», Гарре — в «Фиорентине», Вендел — на родине. Трансферные слухи РПЛ. LIVE

До конца декабря осталось две с небольшим недели, а значит, самое время заполнить пустоту после ухода на паузу РПЛ трансферными новостями. Их, естественно, много уже сейчас, более чем за месяц до открытия трансферного окна.

Один из ключевых вопросов – что будет со звездой «Краснодара» Эдуардом Сперцяном, которым интересуются в Италии. И вернётся ли, возможно, лучший футболист чемпионата России Вендел на родину в Бразилию. И не потеряют ли «Крылья Советов» своего хедлайнера – Бенхамина Гарре. А кем усилятся клубы РПЛ, кого подпишут гранды, кто будет продан или отдан в аренду? Всё это нам предстоит узнать.

Напоминаем, в отличие от топ-лиг, трансферное окно в России открывается не 1 января, а лишь 25-го числа данного месяца.

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