Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин

Следующие матчи в турнирах пройдут в феврале 2024 года.

Групповые этапы еврокубков — всё. Подводим итоги в Лиге Европы и Лиге конференций.

Из группы А в плей-офф отправились клубы из топ-чемпионатов. «Олимпиакос» попробует свои силы в Лиге конференций.

Ещё один английский клуб — «Брайтон» — вышел в 1/8 финала. А вот «Аякс» завершил выступление в Лиге Европы, но сыграет зимой в Лиге конференций.

«Бетис» перед последним туром был первым в группе, а в итоге оказался на третьей строчке. Вместо 1/8 финала Лиги Европы команду ждёт раунд плей-офф Лиги конференций. «Арис» Александра Кокорина прощается с еврокубками.

Здесь участники плей-офф окончательно определились ещё за тур до финиша группового этапа. Алексей Миранчук и «Аталанта» пробились в 1/8 финала, а «Спортинг» ждёт ещё один раунд плей-офф.

«Ливерпуль» сохранил первое место в группе, несмотря на поражение в заключительном туре. Вместе с ним в плей-офф Лиги Европы вышла «Тулуза», а вот «Юнион» продолжит борьбу в Лиге конференций.

«Панатинаикос» Юрия Лодыгина завершил еврокубковую кампанию. «Вильярреал» и «Ренн» до последнего рубились за первое место, но в итоге прямую путёвку в 1/8 финала получил испанский клуб. «Маккаби» в последнем туре вырвал путёвку в Лигу конференций.

«Рома» Жозе Моуринью продолжит борьбу в Лиге Европы, но ей придётся сыграть в раунде плей-офф. А всё потому, что «Славия» оставила римлян без первого места в квартете.

«Байер» хорош не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы. Команда Хаби Алонсо просто не заметила соперников и набрала максимальное количество очков. «Карабах» Андрея Лунёва решил вопрос о выходе в плей-офф ЛЕ только в последнем туре.

Участники раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024

Первая корзина:

«Фрайбург» (Германия);

«Марсель» (Франция);

«Спарта» (Чехия);

«Спортинг» (Португалия);

«Тулуза» (Франция);

«Ренн» (Франция);

«Рома» (Италия);

«Карабах» (Азербайджан).

Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЧ):

«Галатасарай» (Турция);

«Ланс» (Франция);

«Брага» (Португалия);

«Бенфика» (Португалия);

«Фейеноорд» (Нидерланды);

«Милан» (Италия);

«Янг Бойз» (Швейцария);

«Шахтёр» (Украина).

Команды, которые пробились в 1/8 финала:

«Вест Хэм» (Англия);

«Брайтон» (Англия);

«Рейнджерс» (Шотландия);

«Аталанта» (Италия);

«Ливерпуль» (Англия);

«Вильярреал» (Испания);

«Славия» (Чехия);

«Байер» (Германия).

Из группы А в плей-офф пробились «Лилль» и «Слован». «Олимпия» и «Клаксвик» завершили выступление в турнире.

«Маккаби» вышел в 1/8 финала, а «Гент» сыграет с кем-то из команд, которые оказались на третьем месте в Лиге Европы.

«Виктория» разнесла всех в своей группе. Шесть побед в шести матчах, всего один пропущенный мяч. А вот «Астана» не смогла пробиться в плей-офф.

«Будё-Глимт» (там играет Никита Хайкин) сыграет в плей-офф Лиги конференций. Но занять первое место в группе не получилось — «Брюгге» выступил намного лучше.

Из группы E в плей-офф пробились «Астон Вилла» и «Легия». А вот «АЗ Алкмар» покидает турнир.

«Фиорентина» стартовала в группе с двух ничьих, но в итоге финишировала на первом месте. А «Ференцварош» забрал вторую путёвку в плей-офф, опередив «Генк» всего на одно очко.

ПАОК прошёл групповой этап без единого поражения и заслуженно пробился в 1/8 финала. Можно только поздравить Магомеда Оздоева, который в заключительном туре забил первый мяч. «Айнтрахт» выступил гораздо менее уверенно, но всё равно прошёл в плей-офф.

Сразу три команды набрали не меньше 10 очков в группе H. Не повезло «Норшелланну», который остался третьим. А «Фенербахче» опередил «Лудогорец» в борьбе за место в 1/8 финала.

Участники раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024

Первая корзина:

«Слован» (Словакия);

«Гент» (Бельгия);

«Динамо» Загреб (Хорватия);

«Будё-Глимт» (Норвегия);

«Легия» (Польша);

«Ференцварош» (Венгрия);

«Айнтрахт» (Германия);

«Лудогорец» (Болгария).

Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЕ):

«Олимпиакос» (Греция);

«Аякс» (Нидерланды);

«Бетис» (Испания);

«Штурм» (Австрия);

«Юнион» (Бельгия);

«Маккаби» Хайфа (Израиль);

«Серветт» (Швейцария);

«Мольде» (Норвегия).

Команды, которые пробились в 1/8 финала:

«Лилль» (Франция);

«Маккаби» Тель-Авив (Израиль);

«Виктория» Пльзень (Чехия);

«Брюгге» (Бельгия);

«Астон Вилла» (Англия);

«Фиорентина» (Италия);

ПАОК (Греция);

«Фенербахче» (Турция).

Жеребьёвка плей-офф всех еврокубковых турниров состоится 18 декабря. А матчи раундов плей-офф пройдут в феврале 2024 года.