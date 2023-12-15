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Лига Европы и Лига конференций, кто вышел из групп, кто сыграет в плей-офф, когда жеребьёвка 1/8 финала, состав корзин

Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин
Кирилл Закатченко
Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков
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Следующие матчи в турнирах пройдут в феврале 2024 года.

Групповые этапы еврокубков — всё. Подводим итоги в Лиге Европы и Лиге конференций.

Какие клубы вышли в плей-офф Лиги чемпионов:
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Из группы А в плей-офф отправились клубы из топ-чемпионатов. «Олимпиакос» попробует свои силы в Лиге конференций.

Ещё один английский клуб — «Брайтон» — вышел в 1/8 финала. А вот «Аякс» завершил выступление в Лиге Европы, но сыграет зимой в Лиге конференций.

«Бетис» перед последним туром был первым в группе, а в итоге оказался на третьей строчке. Вместо 1/8 финала Лиги Европы команду ждёт раунд плей-офф Лиги конференций. «Арис» Александра Кокорина прощается с еврокубками.

Здесь участники плей-офф окончательно определились ещё за тур до финиша группового этапа. Алексей Миранчук и «Аталанта» пробились в 1/8 финала, а «Спортинг» ждёт ещё один раунд плей-офф.

«Ливерпуль» сохранил первое место в группе, несмотря на поражение в заключительном туре. Вместе с ним в плей-офф Лиги Европы вышла «Тулуза», а вот «Юнион» продолжит борьбу в Лиге конференций.

«Панатинаикос» Юрия Лодыгина завершил еврокубковую кампанию. «Вильярреал» и «Ренн» до последнего рубились за первое место, но в итоге прямую путёвку в 1/8 финала получил испанский клуб. «Маккаби» в последнем туре вырвал путёвку в Лигу конференций.

«Рома» Жозе Моуринью продолжит борьбу в Лиге Европы, но ей придётся сыграть в раунде плей-офф. А всё потому, что «Славия» оставила римлян без первого места в квартете.

«Байер» хорош не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы. Команда Хаби Алонсо просто не заметила соперников и набрала максимальное количество очков. «Карабах» Андрея Лунёва решил вопрос о выходе в плей-офф ЛЕ только в последнем туре.

Участники раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024

Первая корзина:

  • «Фрайбург» (Германия);
  • «Марсель» (Франция);
  • «Спарта» (Чехия);
  • «Спортинг» (Португалия);
  • «Тулуза» (Франция);
  • «Ренн» (Франция);
  • «Рома» (Италия);
  • «Карабах» (Азербайджан).

Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЧ):

  • «Галатасарай» (Турция);
  • «Ланс» (Франция);
  • «Брага» (Португалия);
  • «Бенфика» (Португалия);
  • «Фейеноорд» (Нидерланды);
  • «Милан» (Италия);
  • «Янг Бойз» (Швейцария);
  • «Шахтёр» (Украина).

Команды, которые пробились в 1/8 финала:

  • «Вест Хэм» (Англия);
  • «Брайтон» (Англия);
  • «Рейнджерс» (Шотландия);
  • «Аталанта» (Италия);
  • «Ливерпуль» (Англия);
  • «Вильярреал» (Испания);
  • «Славия» (Чехия);
  • «Байер» (Германия).

Из группы А в плей-офф пробились «Лилль» и «Слован». «Олимпия» и «Клаксвик» завершили выступление в турнире.

«Маккаби» вышел в 1/8 финала, а «Гент» сыграет с кем-то из команд, которые оказались на третьем месте в Лиге Европы.

«Виктория» разнесла всех в своей группе. Шесть побед в шести матчах, всего один пропущенный мяч. А вот «Астана» не смогла пробиться в плей-офф.

«Будё-Глимт» (там играет Никита Хайкин) сыграет в плей-офф Лиги конференций. Но занять первое место в группе не получилось — «Брюгге» выступил намного лучше.

Из группы E в плей-офф пробились «Астон Вилла» и «Легия». А вот «АЗ Алкмар» покидает турнир.

«Фиорентина» стартовала в группе с двух ничьих, но в итоге финишировала на первом месте. А «Ференцварош» забрал вторую путёвку в плей-офф, опередив «Генк» всего на одно очко.

ПАОК прошёл групповой этап без единого поражения и заслуженно пробился в 1/8 финала. Можно только поздравить Магомеда Оздоева, который в заключительном туре забил первый мяч. «Айнтрахт» выступил гораздо менее уверенно, но всё равно прошёл в плей-офф.

Сразу три команды набрали не меньше 10 очков в группе H. Не повезло «Норшелланну», который остался третьим. А «Фенербахче» опередил «Лудогорец» в борьбе за место в 1/8 финала.

Участники раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024

Первая корзина:

  • «Слован» (Словакия);
  • «Гент» (Бельгия);
  • «Динамо» Загреб (Хорватия);
  • «Будё-Глимт» (Норвегия);
  • «Легия» (Польша);
  • «Ференцварош» (Венгрия);
  • «Айнтрахт» (Германия);
  • «Лудогорец» (Болгария).

Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЕ):

  • «Олимпиакос» (Греция);
  • «Аякс» (Нидерланды);
  • «Бетис» (Испания);
  • «Штурм» (Австрия);
  • «Юнион» (Бельгия);
  • «Маккаби» Хайфа (Израиль);
  • «Серветт» (Швейцария);
  • «Мольде» (Норвегия).

Команды, которые пробились в 1/8 финала:

  • «Лилль» (Франция);
  • «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
  • «Виктория» Пльзень (Чехия);
  • «Брюгге» (Бельгия);
  • «Астон Вилла» (Англия);
  • «Фиорентина» (Италия);
  • ПАОК (Греция);
  • «Фенербахче» (Турция).

Жеребьёвка плей-офф всех еврокубковых турниров состоится 18 декабря. А матчи раундов плей-офф пройдут в феврале 2024 года.

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