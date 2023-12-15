Какие клубы сыграют в плей-офф еврокубков. Состав всех корзин

Групповые этапы еврокубков — всё. Подводим итоги в Лиге Европы и Лиге конференций.
Из группы А в плей-офф отправились клубы из топ-чемпионатов. «Олимпиакос» попробует свои силы в Лиге конференций.
Ещё один английский клуб — «Брайтон» — вышел в 1/8 финала. А вот «Аякс» завершил выступление в Лиге Европы, но сыграет зимой в Лиге конференций.
«Бетис» перед последним туром был первым в группе, а в итоге оказался на третьей строчке. Вместо 1/8 финала Лиги Европы команду ждёт раунд плей-офф Лиги конференций. «Арис» Александра Кокорина прощается с еврокубками.
Здесь участники плей-офф окончательно определились ещё за тур до финиша группового этапа. Алексей Миранчук и «Аталанта» пробились в 1/8 финала, а «Спортинг» ждёт ещё один раунд плей-офф.
«Ливерпуль» сохранил первое место в группе, несмотря на поражение в заключительном туре. Вместе с ним в плей-офф Лиги Европы вышла «Тулуза», а вот «Юнион» продолжит борьбу в Лиге конференций.
«Панатинаикос» Юрия Лодыгина завершил еврокубковую кампанию. «Вильярреал» и «Ренн» до последнего рубились за первое место, но в итоге прямую путёвку в 1/8 финала получил испанский клуб. «Маккаби» в последнем туре вырвал путёвку в Лигу конференций.
«Рома» Жозе Моуринью продолжит борьбу в Лиге Европы, но ей придётся сыграть в раунде плей-офф. А всё потому, что «Славия» оставила римлян без первого места в квартете.
«Байер» хорош не только в Бундеслиге, но и в Лиге Европы. Команда Хаби Алонсо просто не заметила соперников и набрала максимальное количество очков. «Карабах» Андрея Лунёва решил вопрос о выходе в плей-офф ЛЕ только в последнем туре.
Участники раунда плей-офф Лиги Европы — 2023/2024
Первая корзина:
- «Фрайбург» (Германия);
- «Марсель» (Франция);
- «Спарта» (Чехия);
- «Спортинг» (Португалия);
- «Тулуза» (Франция);
- «Ренн» (Франция);
- «Рома» (Италия);
- «Карабах» (Азербайджан).
Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЧ):
- «Галатасарай» (Турция);
- «Ланс» (Франция);
- «Брага» (Португалия);
- «Бенфика» (Португалия);
- «Фейеноорд» (Нидерланды);
- «Милан» (Италия);
- «Янг Бойз» (Швейцария);
- «Шахтёр» (Украина).
Команды, которые пробились в 1/8 финала:
- «Вест Хэм» (Англия);
- «Брайтон» (Англия);
- «Рейнджерс» (Шотландия);
- «Аталанта» (Италия);
- «Ливерпуль» (Англия);
- «Вильярреал» (Испания);
- «Славия» (Чехия);
- «Байер» (Германия).
Из группы А в плей-офф пробились «Лилль» и «Слован». «Олимпия» и «Клаксвик» завершили выступление в турнире.
«Маккаби» вышел в 1/8 финала, а «Гент» сыграет с кем-то из команд, которые оказались на третьем месте в Лиге Европы.
«Виктория» разнесла всех в своей группе. Шесть побед в шести матчах, всего один пропущенный мяч. А вот «Астана» не смогла пробиться в плей-офф.
«Будё-Глимт» (там играет Никита Хайкин) сыграет в плей-офф Лиги конференций. Но занять первое место в группе не получилось — «Брюгге» выступил намного лучше.
Из группы E в плей-офф пробились «Астон Вилла» и «Легия». А вот «АЗ Алкмар» покидает турнир.
«Фиорентина» стартовала в группе с двух ничьих, но в итоге финишировала на первом месте. А «Ференцварош» забрал вторую путёвку в плей-офф, опередив «Генк» всего на одно очко.
ПАОК прошёл групповой этап без единого поражения и заслуженно пробился в 1/8 финала. Можно только поздравить Магомеда Оздоева, который в заключительном туре забил первый мяч. «Айнтрахт» выступил гораздо менее уверенно, но всё равно прошёл в плей-офф.
Сразу три команды набрали не меньше 10 очков в группе H. Не повезло «Норшелланну», который остался третьим. А «Фенербахче» опередил «Лудогорец» в борьбе за место в 1/8 финала.
Участники раунда плей-офф Лиги конференций — 2023/2024
Первая корзина:
- «Слован» (Словакия);
- «Гент» (Бельгия);
- «Динамо» Загреб (Хорватия);
- «Будё-Глимт» (Норвегия);
- «Легия» (Польша);
- «Ференцварош» (Венгрия);
- «Айнтрахт» (Германия);
- «Лудогорец» (Болгария).
Вторая корзина (команды, которые заняли третье место в ЛЕ):
- «Олимпиакос» (Греция);
- «Аякс» (Нидерланды);
- «Бетис» (Испания);
- «Штурм» (Австрия);
- «Юнион» (Бельгия);
- «Маккаби» Хайфа (Израиль);
- «Серветт» (Швейцария);
- «Мольде» (Норвегия).
Команды, которые пробились в 1/8 финала:
- «Лилль» (Франция);
- «Маккаби» Тель-Авив (Израиль);
- «Виктория» Пльзень (Чехия);
- «Брюгге» (Бельгия);
- «Астон Вилла» (Англия);
- «Фиорентина» (Италия);
- ПАОК (Греция);
- «Фенербахче» (Турция).
Жеребьёвка плей-офф всех еврокубковых турниров состоится 18 декабря. А матчи раундов плей-офф пройдут в феврале 2024 года.