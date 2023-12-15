Миранчук выдал лучший матч в сезоне! Россиянин становится основным игроком «Аталанты»?

«Аталанта» перед последним туром обеспечила себе первое место в группе и участие в 1/8 финала Лиги Европы. Команда Джан Пьеро Гасперини не сильно переживала за результат. Тренер дал отдохнуть части основы, выпустив на матч 6-го тура с «Ракувом» смешанный состав. В старте появился российский полузащитник Алексей Миранчук. Он всё чаще выходит на поле: в последних семи играх 28-летний футболист появился шесть раз. А в матче с «Ракувом» Алексей показал класс!

Миранчук играл в роли «десятки» в схеме 3-5-2. И уже на 14-й минуте принёс пользу. Россиянин отдал голевой пас на Луиса Мурьеля. Миранчук отобрал мяч на чужой половине поля, продвинулся с ним и катнул в зону на колумбийца. А тот разобрался с защитником «Ракува», качнул голкипера и отправил мяч в ворота. Отличная работа от Алексея! Именно к работе в прессинге у Гасперини часто возникали претензии по отношению к Миранчуку. Но в этом эпизоде россиянин сыграл так, как требовала ситуация.

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Миранчук не остановился на этом! Алексей также отдал предголевой пас, после которого второй мяч в ворота «Ракува» забил защитник Джованни Бонфанти. На протяжении всей встречи россиянин отдавал классные передачи. Правда, их не реализовывали одноклубники. Но все равно у Миранчука получился продуктивный матч. Миранчук провёл на поле 89 минут, а «Аталанта» одержала разгромную победу – 4:0.

Бергамаски вышли в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял португальский «Спортинг», заработавший путёвку в 1/16 финала. Третьим финишировал австрийский «Штурм» – он отправился в плей-офф Лиги конференций. «Ракув» занял последнее место и покинул еврокубки. А мы ждём новых свершений от Миранчука в Лиге Европы! Радует, что Гасперини всё чаще доверяет Алексею.