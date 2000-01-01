Топ-5 команд с наибольшим временем владения мячом в нынешней ЛЧ. В списке лишь два гранда

Топ-5 клубов с наибольшим временем владения мячом в ЛЧ

Групповой этап Лиги чемпионов закончился, а значит, пришло время подвести итоги. Как выглядит топ-5 команд с наибольшим временем владения мячом в этой ЛЧ?