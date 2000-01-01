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Топ-5 клубов с наибольшим временем владения мячом в ЛЧ
Топ-5 клубов с наибольшим временем владения мячом в ЛЧ
Групповой этап Лиги чемпионов закончился, а значит, пришло время подвести итоги. Как выглядит топ-5 команд с наибольшим временем владения мячом в этой ЛЧ?
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5-е место — «Лацио»
5-е место — «Лацио»
Среднее игровое время «орлов» — 61 минута и 11 секунд. Команда распоряжалась мячом 62% от всего времени.
4-е место — «Реал» Мадрид
4-е место — «Реал» Мадрид
Мадридцы в среднем владели мячом 63,8% времени, что составило 61 минуту и 51 секунду.
3-е место — «Копенгаген»
3-е место — «Копенгаген»
Среднее время владения мячом у датчан — 61 минута и 55 секунд. Команда распоряжалась им 62,3% от всего времени.
2-е место — «Шахтёр» Донецк
2-е место — «Шахтёр» Донецк
«Горняки» владели мячом в среднем 63,1% времени, что составило 62 минуты и 11 секунд.
1-е место — «Манчестер Сити»
1-е место — «Манчестер Сити»
Среднее время владения мячом у «горожан» — 63 минуты и 52 секунды. Команда распоряжалась им 66,2% от всего времени.
Топ-5 команд с наибольшим временем владения мячом в нынешней ЛЧ. В списке лишь два гранда
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