«Спартак» идёт за сербским бомбардиром. Ему всего 18 лет

«Спартак» ищет усиление в линию атаки после того, как остался только с двумя форвардами Александром Соболевым и Павлом Мелёшиным (причём последний может уйти зимой в аренду), и близок к приобретению серба Милоша Луковича. Агент 18-летнего нападающего «ИМТ Белград» подтвердил интерес к своему клиенту из России. Как сообщил инсайдер Иван Карпов, переговоры между двумя клубами находятся в продвинутой стадии. Сумма сделки может составить € 5,7 млн, кроме того, «ИМТ Белград» получит 20% от перепродажи игрока в будущем. С самим Луковичем уже согласован контракт на 4,5 года. Впрочем, в «Спартаке» ждут назначения нового спортивного директора, чтобы тот закрыл трансфер Милоша.

Лукович – воспитанник «ИМТ Белград» и лидер команды, которая только в этом сезоне дебютировала в высшем дивизионе чемпионата Сербии. Более того, в свои 18 лет он уже капитан. Правда, в некоторых странах, специализирующихся на продаже своих талантов, руководители клубов специально отдают повязку молодым футболистам для раскрутки трансфера. Так что это ещё ни о чём не говорит. Но Милош – действительно перспективный нападающий.

Уроженец Белграда заиграл на профессиональном уровне уже в 16 лет. Дебют Луковича во второй по уровню сербской лиге состоялся в ноябре 2021 года. Первый гол за «ИМТ Белград» Милош забил в марте 2022-го. А в прошлом сезоне юный снайпер стал лучшим бомбардиром второго дивизиона, наколотив 15 мячей. Помог своей команде выиграть турнир и подняться в элиту.

В нынешнем сезоне «ИМТ Белград» предсказуемо держится в нижней части таблицы – борется за выживание в высшем дивизионе. А вот Лукович идёт на третьем месте в списке лучших бомбардиров чемпионата. Нападающий сыграл 17 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу. Любопытно, что стартовал Милош в элите с гола в 1-м туре в ворота «Спартака» из Суботицы, который тогда возглавлял российский тренер Александр Кержаков. Вдобавок у Луковича один гол в одном матче Кубка Сербии.

Милош Лукович Фото: fkimt.rs

Бывший тренер Луковича в «ИМТ Белград» Зоран Васильевич говорил про Милоша:

«Он умён для своего возраста, хорошо ведёт единоборства со значительно более опытными соперниками. У него исключительные физические данные, его непросто сдержать. Милош быстро принимает решения, силён в игре спиной к воротам, ещё лучше атакует на свободном пространстве и хорошо действует в штрафной соперника. Он забивной. Отвечает в команде за пенальти – это показатель того, насколько он стабилен, спокоен и уверен в себе. Лукович большой профессионал, в команде его любят».

Милош хорошо двигается без мяча, участвует в прессинге. Он на самом деле выделяется своим крепким телосложением при росте 184 см.

Неудивительно, что Лукович по статистике лидер в «ИМТ Белград» как по количеству ударов по воротам в этом сезоне чемпионата Сербии (43), так и по попаданиям в створ (19). Он второй по заработанным на себе фолам (29), делит третье место по успешным обводкам (7), а также находится на четвёртой строчке по количеству выигранных единоборств (64, при 45% успеха). В остальном его цифры ничем не выделяются.

В то же время по статистике так называемых «упущенных больших шансов» Лукович занимает первое место во всей лиге с 11 нереализованными моментами. У Милоша недостаточно высокая реализация – всего 18,6%. Плохо, что столько шансов загубил, ведь мог бы быть уже лучшим бомбардиром чемпионата. Но хорошо, что имеет столько моментов, значит, способен их находить. А реализацию должен повысить с опытом.

По ходу чемпионата Сербии Лукович был даже вторым в гонке снайперов лиги. Милош признавался:

«Я не ожидал, что буду на втором месте. Но я много работал, и мой труд вознаграждается. Вы можете увидеть это на тренировках и в играх. Но я не собираюсь останавливаться. Нет нападающего, который был бы удовлетворён имеющимся количеством забитых мячей».

За первую сборную Сербии Лукович ещё не выступал, но у него три матча в 2023 году за молодёжку в отборочном цикле чемпионата Европы. Милош выходил на замены во встречах с Азербайджаном (2:0), Северной Ирландией (2:1) и Англией (0:3). В Северной Ирландии поучаствовал в победной голевой атаке сербов, а вот сам пока не забивал.

В Сербии утверждают, что, помимо «Спартака», Луковичем интересуется «Челси». До этого писали о «Манчестер Сити». Даже если это правда, то, конечно, английские топ-клубы подписали бы серба не под основу, а для развития через аренды.

К слову, за «ИМТ Белград» Лукович играет вместе с экс-хавбеком «Спартака» и юношеской сборной России Александром Зуевым. Теперь это футболист сборной Казахстана. Интересно, советовались ли в «Спартаке» с Зуевым, готовя трансфер серба?