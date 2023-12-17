7 топ-матчей понедельника: НХЛ, НБА и клубный ЧМ

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🏒 2:00: «Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 декабря 2023, понедельник. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: а Ови выйдет?

Говорящий факт о «Вашингтоне»: Александр Овечкин — всё ещё лучший бомбардир команды, хотя делит это звание с Диланом Строумом и Томом Уилсоном. Даже в свой худший сезон Ови лидирует в команде, пусть и не в том показателе, который все могли бы ожидать. 12 форвардов «столичных» реализуют броски лучше, чем Овечкин, и пока даже банальная математика не на его стороне. Ну а «Каролина» не будет простым соперником для того, чтобы закончить серию: «ураганы» наконец решили отправить проваливающего сезон Антти Раанту в АХЛ, и у Петра Кочеткова появляется супермотивация для того, чтобы закрепиться в статусе первого номера.

Пока вместо Гретцки Овечкин догоняет других легенд: Овечкин сравнялся с Игинлой в списке лучших ассистентов НХЛ всех времён

🏒 4:00: «Колорадо Эвеланш» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: появится ли у «Колорадо» стабильность?

«Колорадо» — одна из самых удивительных команд этого сезона. «Лавины» вернулись почти к тому же, чем и были пять лет назад: командой одной пятёрки. Большинство летних трансферов «Колорадо» себя не оправдало, и в последних играх Ничушкин, Маккиннон и Рантанен проводят на льду по 25 минут за матч, пока «лавины» умудряются чередовать победы 8:2 с поражениями 2:8. «Сан-Хосе» после атакующей вспышки снова вернулся к унылому состоянию и недавно даже не смог забить «Аризоне». Может быть, «акулы» снова организуют себе яркий камбэк?

🏀 3:00: «Милуоки Бакс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 18 декабря 2023, понедельник. 03:00 МСК Милуоки Бакс Милуоки Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: чья победная серия прервётся?

К данному противостоянию команды подойдут в отличной форме. «Милуоки» выиграл три свои последних матча, а у «Хьюстона» серия из пяти побед. «Хьюстон» является одной из самых удививших команд нынешнего сезона, занимая седьмое место на Западе спустя несколько лет перестройки. «Бакс», в свою очередь, ещё проходят процесс адаптации с приходом Дэмьена Лилларда. Если команда из штата Висконсин победит, то займёт вторую строчку на Востоке. Помешать этому может то, что статус Криса Миддлтона находится под вопросом, решение о его участии будет принято прямо перед игрой. Кто окажется сильнее?

⚽️ 21:00: «Флуминенсе» — «Аль-Ахли», КЧМ-2023, 1/2 финала

Интрига: с кем сыграет «Манчестер Сити», если выйдет в финал?

На клубном чемпионате мира начинается самое интересное, ведь на стадии полуфиналов подключились по-настоящему большие команды. «Сити» сыграет чуть позже, а пока нас ждёт другая встреча. «Флуминенсе» недавно выиграл Кубок Либертадорес и приехал на ЧМ как лучшая команда Южной Америки. «Аль-Ахли» тоже удивляет. Не путайте этот каирский клуб с тем, что свозит звёзд в Саудовскую Аравию. Этот «Аль-Ахли», к слову, саудовцев из турнира уже выкинул — хлопнули 3:1 «Аль-Иттихад» с Бензема, Канте и другими топами. Так сразу и не скажешь, кто для Гвардиолы и его парней предпочтительнее.

⚽️ 22:45: «Аталанта» — «Салернитана», Серия А, 16-й тур

Интрига: Миранчук получит ещё один шанс и воспользуется им?

Ещё совсем недавно казалось, что Алексей Миранчук тратит драгоценное время в «Аталанте» и должен зимой сделать всё возможное, чтобы уйти и возродить карьеру. Но в последнее время россиянин внезапно ожил. А вернее, стал получать больше шансов от главного тренера Гасперини. В двух последних матчах у Миранчука два ассиста, причём первый из них прибил «Милан» на 90+5-й минуте. Солидно, согласитесь? «Салернитана» же — абсолютно худшая команда Серии А. Кажется, у Алексея есть все шансы проявить себя и здесь.

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Алавес», Примера, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: «Жирона» не подпустит «Реал» к первому месту?

Эта «Жирона» уже совсем не ощущает границ. Ладно, здорово стартовали, такое периодически случается с середняками. Но уже декабрь, а каталонцы возглавляют таблицу Примеры, опережают на два очка «Реал», да ещё и прибили «Барсу» в предыдущем туре. «Алавес» же, как ему и положено, обитает в середине таблицы. Кажется, проблем у «Жироны» возникнуть не должно, но от таких команд вечно не знаешь, чего ожидать.

⚽️ 23:15: «Спортинг» — «Порту», Примейра, 14-й тур

Интрига: кто из лидеров чемпионата Португалии закончит тур на первом месте?

В Португалии сейчас жарко. В нормальном состоянии находятся все три гранда — «Спортинг», «Порту» и «Бенфика». Первые и вторые как раз возглавляют таблицу, набрав по 31 очку в 13 турах. «Бенфика» же отстаёт на одно очко, но на первое место по итогам 14-го тура сможет взобраться лишь в случае ничьей конкурентов. Для «Спортинга» этот матч ещё и важен тем, что есть возможность прервать неприятную серию. Команда не побеждала «Порту» с 2021-го, а последние пять встреч и вовсе закончились поражением. Удастся ли отомстить?