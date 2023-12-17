Уникальный случай в АПЛ. Игрок «МЮ» получил сразу две карточки, хотя не фолил

В матче с «Ливерпулем» этот момент стал чуть ли не самым ярким. Хотя хозяева пробили по воротам 34 раза.

«Ливерпуль» подошёл явным фаворитом к матчу с «МЮ». И дело не в том, кто играет дома. Команда тен Хага потеряла капитана Фернандеша из-за пятой жёлтой карточки в чемпионате. Да и в целом «Юнайтед» переживает непростой период, и даже поговаривают об отставке главного тренера. И если раньше Магуайр был героем мемов и почти не выходил на поле в прошлом сезоне, то теперь его травма – ещё один удар по команде. А тут выезд именно на «Энфилд», где «МЮ» не побеждает с 2016 года.

Как и ожидалось, «Ливерпуль» выглядел солиднее с первых минут, сразу забрав инициативу. Правда, атаки Ливерпуля» часто заканчивались на Нуньесе, который и в офсайд попадал, и позволял накрывать свои удары. Опаснее бил головой ван Дейк после подачи углового.

Вообще, статистика угловых в первом тайме получилась достаточно показательной – 9:0 (по касаниям в чужой штрафной – 21:1). Забавно, что режиссёр трансляции показал статистику по угловым именно на 28-й минуте, когда счёт стал 7:0 в пользу «Ливерпуля». Словно отсылая к матчу между этими же командами в прошлом сезоне. Хотя по большому счёту первый тайм получился достаточно унылым, несмотря на преимущество хозяев.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» Фото: кадр из трансляции

Полузащита «МЮ» без Фернандеша и Каземиро смотрелась беззубо по именам. Атакующим хавбеков вышел Мактоминей, а под ним расположились Амрабат и 18-летний Майну. И именно юный опорник выглядел едва ли не лучшим в команде (внезапно вместе с Антони) – успевал отрабатывать в обороне и даже иногда что-то создавать в атаке.

На 55-й минуте после паса Майну практически один на один с голкипером вышел Гарначо, но не смог нормально пробить по воротам. «Ливерпуль» всё ещё выглядел лучше соперника, но со временем игра начала выравниваться. И даже Хойлунд едва не забил с 10 метров свой дебютный гол в АПЛ после ещё одной контратаки.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» Фото: кадр из трансляции

Опасно бил Трент, хороший момент был у Диаса, а ещё игроки «Ливерпуля» настаивали, что необходимо назначить пенальти в ворота «МЮ». Ближе к концу игры мяч попал в руку Шоу, но ни главный арбитр, ни VAR не нашли оснований для назначения 11-метрового. Видимо, потому что были и рикошет, и естественное положение руки.

«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед» Фото: кадр из трансляции

Последнее яркое событие в этой встрече – на 90+4-й минуте Дало умудрился за пять секунд получить две жёлтые за споры с судьёй. Правда, это не помешало «МЮ» выстоять на «Энфилде» – 0:0. Первая ничья «Юнайтед» в этом сезоне АПЛ. А что касается «Ливерпуля», то он уступил первенство в таблице «Арсеналу». И именно эти две команды встречаются между собой в следующем туре.