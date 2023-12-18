Захарян сыграет против Мбаппе! Жеребьёвка ЛЧ подарила несколько крутых противостояний
Грандам очень повезло. Но вдруг случится чудо?
Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов – лучшие 16 команд узнали своих соперников.
Пары получились интересные: «Копенгагену» не повезло попасть на «Манчестер Сити», а Арсену Захаряну предстоит сразиться против Килиана Мбаппе.
🏆 Итак, какие противостояния нас ждут уже в феврале-марте?
«Порту» — «Арсенал»
«Наполи» — «Барселона»
«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»
«Интер» — «Атлетико»
ПСВ — «Боруссия» Д
«Лацио» — «Бавария»
«Копенгаген» — «Манчестер Сити»
«РБ Лейпциг» — «Реал»
Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи – 5, 6, 12 и 13 марта.
Расписание всех встреч можно посмотреть здесь ⬇️.
А что, если бы формат ЛЧ поменялся уже сейчас?
Комментарии