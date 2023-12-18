Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов — 2023/2024: пары, расписание матчей, с кем сыграет Захарян

Захарян сыграет против Мбаппе! Жеребьёвка ЛЧ подарила несколько крутых противостояний
Полина Куимова
Всё о парах 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудио-версия:
Комментарии
Грандам очень повезло. Но вдруг случится чудо?

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов – лучшие 16 команд узнали своих соперников.

Пары получились интересные: «Копенгагену» не повезло попасть на «Манчестер Сити», а Арсену Захаряну предстоит сразиться против Килиана Мбаппе.

🏆 Итак, какие противостояния нас ждут уже в феврале-марте?

«Порту» — «Арсенал»

«Наполи» — «Барселона»

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ — «Боруссия» Д

«Лацио» — «Бавария»

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» — «Реал»

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи – 5, 6, 12 и 13 марта.

Расписание всех встреч можно посмотреть здесь ⬇️.

Календарь матчей Лиги чемпионов - 2023/2024
А что, если бы формат ЛЧ поменялся уже сейчас?
Кто бы вышел в плей-офф ЛЧ, если бы новый формат работал уже сейчас
Кто бы вышел в плей-офф ЛЧ, если бы новый формат работал уже сейчас
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android