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Захарян сыграет против Мбаппе! Жеребьёвка ЛЧ подарила несколько крутых противостояний

Сегодня, 18 декабря, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов – лучшие 16 команд узнали своих соперников.

Пары получились интересные: «Копенгагену» не повезло попасть на «Манчестер Сити», а Арсену Захаряну предстоит сразиться против Килиана Мбаппе.

🏆 Итак, какие противостояния нас ждут уже в феврале-марте?

«Порту» — «Арсенал»

«Наполи» — «Барселона»

«ПСЖ» — «Реал Сосьедад»

«Интер» — «Атлетико»

ПСВ — «Боруссия» Д

«Лацио» — «Бавария»

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»

«РБ Лейпциг» — «Реал»

Первые матчи 1/8 финала пройдут 13, 14, 20 и 21 февраля 2024 года, ответные встречи – 5, 6, 12 и 13 марта.

Расписание всех встреч можно посмотреть здесь ⬇️.