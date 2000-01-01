Гарри Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 20 голов!

Кейн быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге!

Гарри Кейн в матче со «Штутгартом» оформил дубль и достиг отметки в 20 голов в Бундеслиге. Быстрее форварда «Баварии» этого ещё никто не делал. Кого обошёл Кейн?