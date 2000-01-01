Кейн быстрее всех забил 20 голов в Бундеслиге!
Гарри Кейн в матче со «Штутгартом» оформил дубль и достиг отметки в 20 голов в Бундеслиге. Быстрее форварда «Баварии» этого ещё никто не делал. Кого обошёл Кейн?
3-е место: Эрлинг Холанд
Экс-форвард «Боруссии» забил 20 голов за 22 матча.
2-е место: Уве Зеелер
Бывший нападающий «Гамбурга» достиг отметки в 20 голов за 21 матч.
1-е место: Гарри Кейн
Форварду «Баварии» потребовалось 14 матчей, чтобы забить 20 мячей.
Гарри Кейн быстрее всех в истории Бундеслиги забил 20 голов!
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