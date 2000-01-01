У «Жироны» чемпионский график. Есть пример топов
«Жирона» по-настоящему удивляет в этом сезоне. Команда уже набрала 44 очка за 17 туров и идёт лидером в Ла Лиге. Два из трёх последних клубов, которым удавалось это, становились по итогам сезона чемпионами Примеры!
«Барселона»
В сезоне-2008/2009 после 17 туров каталонцы лидировали с 44 очками (14 побед, две ничьих и одно поражение). В итоге сине-гранатовые стали чемпионами Ла Лиги с 87 очками. Отрыв от «Реала», ставшего вторым, — девять очков.
«Реал»
В сезоне-2010/2011 «сливочные» после 17 туров тоже набрали 44 очка (13 побед, три ничьих и одно поражение), однако у «Барселоны» на тот момент было 46 очков. В итоге чемпионами стали именно каталонцы (99 очков). «Реал» от победы отделили всего три очка.
«Барселона»
В сезоне-2022/2023 каталонцы набрали 44 очка за 17 туров (14 побед, две ничьих и одно поражение). В итоге «Барса» взяла чемпионство с 88 очками. Отрыв от «Реала» был 10 очков.
А что у «Жироны»?
«Жирона» выиграла в этом сезоне 14 матчей, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. После 17 туров отрыв бело-красных от «Реала» в турнирной таблице — два очка.
У «Жироны» чемпионский график. Команды с такими показателями уже брали титул
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