У «Жироны» чемпионский график. Команды с такими показателями уже брали титул

«Реал»

В сезоне-2010/2011 «сливочные» после 17 туров тоже набрали 44 очка (13 побед, три ничьих и одно поражение), однако у «Барселоны» на тот момент было 46 очков. В итоге чемпионами стали именно каталонцы (99 очков). «Реал» от победы отделили всего три очка.