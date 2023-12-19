13 топ-событий среды: Кучеров, Панарин, Большунов, Головин, Феликс и другие

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🏒 3:00: «Баффало Сэйбрз» — «Коламбус Блю Джекетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 декабря 2023, среда. 03:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Коламбус Блю Джекетс Коламбус Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Чинахов голевую серию?

Ещё недавно Егор Чинахов через агента выражал недовольство своей ролью в «Коламбусе» в этом году, но это уже в прошлом. Сейчас он вместе с Дмитрием Воронковым и Кириллом Марченко составляет ударное звено команды, играет почти по 20 минут за матч, выходит на большинство и забивает без остановки. Голевая серия россиянина насчитывает уже четыре матча, за которые он забросил пять шайб. Ждём новых голевых свершений от Егора.

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🏒 3:00: «Торонто Мэйпл Лифс» — «Нью-Йорк Рейнджерс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: приблизится ли Панарин ещё на шаг к великому рекорду «Рейнджерс»?

Артемий Панарин в этом сезоне играет соответственно своему статусу суперзвезды НХЛ и одного из самых легендарных клубов. Он – четвёртый бомбардир лиги с 42 очками в 29 встречах, а в домашних матчах вообще ещё ни разу не уходил со льда без набранных очков и идёт на повторение великого рекорда «Рейнджерс» 42-летней давности. Если Панарин наберёт хотя бы очко во встрече с «Торонто», то достижение Майка Роджерса (15 домашних результативных матчей подряд на старте сезона-1983/1984) станет ближе ещё на один шаг.

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: обгонит ли Кучеров Яшина по очкам за карьеру в НХЛ?

Никита Кучеров разрывает НХЛ в этом сезоне – с 52 очками в 31 матче он лидирует в гонке бомбардиров, опережая и Макдэвида, и Маккиннона, и Панарина, и всех остальных. И поднимается в списке легендарных российских бомбардиров всех времён – в этом сезоне он уже обошёл по очкам за карьеру Сергея Зубова и Павла Буре, на очереди – капитан Россия Алексей Яшин, с которым Никита на данный момент делит 10-е место.

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🏀 3:30: «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: как выступит Джа Морант в своём первом матче после возвращения?

Именно в этой встрече Морант вернётся после того, как пропустил первые 25 матчей сезона из-за скандала с огнестрельным оружием. «Мемфис» настолько катастрофически провалил отрезок без своего лидера, что выход в плей-офф кажется уже непосильной задачей для этого сезона. Шесть побед и 19 поражений, 13-е место на Западе. В прошлых сезонах «Гриззлиз» крайне достойно смотрелись в играх, которые пропускал Джа, сейчас, кажется, коллектив настигли системные проблемы. Сможет ли помочь их исправить одиозный разыгрывающий?

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🎿 11:00: Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. 5 км, женщины

Интрига: Вероника Степанова против всех остальных

Гонки на 5 км — вотчина олимпийской чемпионки Вероники Степановой. На этой дистанции она добилась главных побед в своей карьере. Но эта дистанция является профильной и для сильнейших юниорок сборной России Екатерины Никитиной и Алины Пеклецовой. Они пропустили прошлый этап Кубка России, поскольку участвовали в других соревнованиях, но сейчас готовы дать бой лидеру сезона.

🎿 12:30: Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. 10 км, мужчины

Интрига: сможет ли Александр Большунов выиграть девятую гонку подряд?

На предыдущем этапе классическая разделка на 10 км далась лидеру российских лыж Александру Большунову крайне тяжело. Алексей Червоткин уступил трёхкратному олимпийскому чемпиону менее двух секунд. Но Большунов одержал восьмую победу в восьми гонках Кубка России и теперь намерен продолжить фантастическую серию.

🏀 17:30: «Парма» — ЦСКА, регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: чья победная серия прервётся?

К матчу обе команды подходят в великолепной форме. «Парма» выиграла пять своих последних матчей и переместилась на шестую строчку в таблице Единой лиги. ЦСКА вообще до сих пор проиграл только один матч сезона, победив в 16 из 17 игр в нынешнем розыгрыше турнира. Клубы уже встречались в нынешнем сезоне, армейцы оказались чуточку сильнее в концовке, выиграв со счётом 77:76. Теперь матч будет проходить на паркете пермяков. Смогут ли подопечные Евгения Пашутина стать вторым коллективом, кто победит красно-синих в этом сезоне?

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🏐 20:00: «Зенит» СПб — «Кузбасс», Суперлига (м), 12-й тур

Интрига: увезут ли кемеровчане из Санкт-Петербурга очередные очки?

В этом сезоне «Кузбасс» в каждом матче набирал очки: если даже и проигрывал, то только в пяти партиях. А значит, увозил минимум балл! Например, три последних матча – с «Зенитом» из Казани, «Динамо» и «Локомотивом» – подтвердили состоятельность команды Алексея Бабешина – кемеровчане в огне! Совсем иначе чувствуют себя питерцы, которые в шести последних встречах уступили трижды – и находятся на восьмом месте Суперлиги.

⚽️ 21:00: «Барселона» — «Альмерия», Примера, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: обыграет ли «Барса» худшую команду чемпионата Испании?

«Барселона» подходит к игре в плохом настроении — три матча без побед. И если с «Антверпеном» (2:3) в Лиге чемпионов, по сути, встреча не имела никакого турнирного значения, то осечки в Примере могут дорого обойтись. Дошло до того, что отставание от лидера увеличилось до девяти очков, а от второй команды — до семи. Теперь у команды Хави есть хороший шанс реабилитироваться, ведь её ждёт игра с худшим клубом Лиги. «Альмерия» до сих пор ни разу не победила в Примере и обосновалась на последней строчке.

⚽️ 23:00: «Реймс» — «Гавр», Лига 1, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: одержит ли команда Кузяева вторую победу подряд?

Россиянина Далера Кузяева ждёт гостевая игра в чемпионате Франции. Его «Гавр» встретится с «Реймсом», который сейчас находится на восьмой строчке. К слову, сам «Гавр» располагается на 10-м месте. В прошлом туре команда Кузяева обыграла «Ниццу» (3:1) и тем самым прервала серию из четырёх матчей без побед в Лиге 1. За предыдущие два с половиной месяца «Гавр» одержал всего две победы в турнире.

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⚽️ 23:00: «Тулуза» — «Монако», Лига 1, 17-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет Головин в первом матче после завершения дисквалификации?

Александр Головин пропустил предыдущий матч из-за дисквалификации, а его команда не справилась с «Лионом» (0:1). В первом туре после возвращения россиянина в строй монегасков ждёт гостевая игра с «Тулузой». Дела у этой команды в нынешнем сезоне складываются так себе — 16-е место в таблице Лиги 1. Кстати, «Тулуза» не побеждала в чемпионате Франции с 1 октября. Её серия без побед в домашних матчах с «Монако» составляет четыре встречи.

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⚽️ 23:00: «Интер» — «Болонья», Кубок Италии, 1/8 финала

Интрига: как «Интер» стартует в новом розыгрыше Кубка Италии?

Действующий победитель Кубка Италии начинает путь в новом розыгрыше. В этом сезоне «Интер» выглядит очень мощно. Команда Симоне Индзаги выдала впечатляющую серию из 15 матчей без поражений. Она лидирует в чемпионате Италии и уже пробилась в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Болонья» в этом сезоне выглядит очень прилично, о чём свидетельствует четвёртая строчка в таблице Серии А. Правда, «Болонья» играет на выезде значительно хуже, нежели дома.

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⚽️ 23:00: «Ливерпуль» — «Вест Хэм Юнайтед», Кубок лиги, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: прервёт ли «Вест Хэм» неудачную серию на «Энфилде»?

Два представителя АПЛ определят полуфиналиста Кубка английской лиги. «Ливерпуль» в минувший уикенд не обыграл «Манчестер Юнайтед» (0:0), из-за чего потерял первое место в таблице чемпионата. До этого у команды Юргена Клоппа была серия из трёх побед в АПЛ. «Вест Хэм» в последних четырёх матчах во всех турнирах одержал три победы. Лондонский клуб поднялся на восьмое место в АПЛ, а также пробился в плей-офф Лиги Европы. «Ливерпуль» здорово играет против соперника на своём стадионе — семь побед подряд.